Estados Unidos

Nueva York y Nueva Jersey se preparan para el fin de semana más cálido del año hasta el momento

Un cambio marcado en el patrón meteorológico traerá días más cálidos y soleados, ampliando las oportunidades de esparcimiento al aire libre al tiempo que se recomienda tomar precauciones durante la exposición prolongada al calor

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Nueva York y Nueva Jersey anticipan el fin de semana más cálido del año, con temperaturas inusuales para mayo
Nueva York y Nueva Jersey anticipan el fin de semana más cálido del año, con temperaturas inusuales para mayo

Las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey se preparan para enfrentar el fin de semana más cálido del año hasta la fecha, marcando una transición notoria entre la primavera y el inicio anticipado de condiciones veraniegas. El ambiente, que hasta ahora había sido relativamente fresco e inestable, experimentará cambios sustanciales en los próximos días, invitando tanto a residentes como a visitantes a disfrutar de actividades al aire libre bajo temperaturas cada vez más elevadas.

Durante la mañana del viernes, el clima se mantuvo fresco, con una ligera inestabilidad que caracterizó las primeras horas. Las temperaturas, que inicialmente se situaron en valores bajos, ascendieron paulatinamente hasta superar los 10 grados Celsius, mejorando las sensaciones térmicas a medida que avanzaba la jornada. El cielo presentó una cobertura parcial a mayormente nublada, y aunque se registraron lluvias aisladas al norte y este de la ciudad de Nueva York, la mayor parte del área metropolitana permaneció seca. Las temperaturas máximas se ubicaron entre 18 y 20 grados Celsius, cifras que permanecen ligeramente por debajo de lo habitual para mediados de mayo. El descenso de la noche trajo consigo un ambiente tranquilo y despejado, con temperaturas que cayeron hasta los 4 y 10 grados Celsius, manteniendo el aire fresco y agradable para quienes optaron por actividades nocturnas o descanso al aire libre.

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Pronóstico para el sábado: temperatura y condiciones

Calle concurrida de Nueva York con peatones, taxis amarillos y puestos de comida. Se ven árboles con hojas doradas y rascacielos como el Chrysler y Empire State Building.
El sábado traerá un ambiente mayormente soleado y seco, permitiendo actividades al aire libre en toda la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sábado marca el inicio de un cambio notorio en el patrón meteorológico de la región. El pronóstico anticipa una jornada predominantemente soleada, acompañada de temperaturas cálidas y niveles bajos de humedad. Las condiciones serán idóneas para quienes decidan aprovechar los parques, playas u otros espacios abiertos, ya que se espera que la temperatura alcance los 25 grados Celsius en la ciudad y pueda llegar hasta los 27 grados Celsius en áreas situadas al oeste. La estabilidad atmosférica y la ausencia de precipitaciones permitirán disfrutar de un ambiente seco, ideal para paseos, deportes y reuniones al aire libre. El sábado se perfila, así, como el punto de partida de un periodo de calor inusual para la época, motivando a los habitantes a buscar opciones recreativas que aprovechen el clima benigno.

El ambiente soleado y la calidez del aire contribuirán a que la sensación térmica sea aún más marcada, incentivando la concurrencia a espacios abiertos y actividades bajo el sol. La baja humedad prevista añadirá una nota de confort, evitando la pesadez que suele asociarse a los días más calurosos del verano, y facilitando que las personas permanezcan activas durante el día.

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Pronóstico para el domingo: aumento del calor y condiciones

puente de third avenue en nueva york queda inoperante por ola de calor
El domingo se esperan máximas de 29 a 32 grados Celsius, consolidando el periodo más caluroso de 2024 en Nueva York y Nueva Jersey (Captura de video NBC News)

El domingo intensificará la tendencia al alza en las temperaturas, consolidando el carácter veraniego del fin de semana. Las previsiones indican un día con cielos despejados, abundante sol y una probabilidad mínima de chubascos. Las temperaturas se elevarán hasta los 29 grados Celsius en la ciudad, y en las zonas interiores podrán alcanzar los 32 grados Celsius. Este incremento térmico supondrá el registro de uno de los días más calurosos en lo que va del año, transformando la atmósfera de la región y generando condiciones propias del verano en pleno mayo.

Para quienes buscan una respuesta concreta sobre el clima dominical en Nueva York y Nueva Jersey, el domingo ofrecerá temperaturas superiores a los 29 grados Celsius, con cielo despejado y muy baja posibilidad de lluvias, lo que lo convierte en un día ideal para actividades al aire libre, aunque será recomendable tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente en zonas alejadas de la costa.

La combinación de altas temperaturas, sol pleno y escasa humedad creará un ambiente propicio para disfrutar de playas y zonas recreativas, aunque también demandará medidas de precaución frente a la exposición prolongada al sol y la hidratación, especialmente para los grupos más vulnerables.

Perspectiva para el lunes: variaciones regionales de temperatura

El lunes mostrará claras diferencias térmicas entre la costa y el interior, con un descenso de temperatura hacia el este
El lunes mostrará claras diferencias térmicas entre la costa y el interior, con un descenso de temperatura hacia el este

El lunes se perfila como un día de transición, con una clara diferenciación térmica entre diversas áreas de la región. Las zonas interiores mantendrán el calor registrado durante el fin de semana, con temperaturas que permanecerán altas, alrededor de los 27 grados Celsius. En contraste, la ciudad de Nueva York experimentará valores similares, aunque ligeramente inferiores, manteniéndose en torno a los 27 grados Celsius. Hacia el este, en cambio, el termómetro descenderá de manera significativa, con registros que podrían ubicarse entre los 15 y 20 grados Celsius, evidenciando el impacto de factores locales como la brisa marina y la cercanía a la costa.

Estas diferencias marcarán el inicio de una semana con variaciones notorias, obligando a los residentes a adaptarse a cambios de temperatura en función de la ubicación geográfica. Las actividades planificadas para el lunes deberán contemplar estos contrastes, especialmente en desplazamientos entre zonas urbanas e interiores.

Pronóstico para el martes: incremento de calor y humedad

El martes acentuará aún más el carácter veraniego del periodo, con un aumento significativo tanto en el calor como en la humedad en toda la región. Aunque la costa experimentará temperaturas un poco más frescas en comparación con el interior, el ambiente general será más pesado y húmedo, anticipando la llegada de condiciones propias del verano en pleno. El incremento de la humedad será perceptible, generando una sensación térmica superior a la indicada por el termómetro y elevando la necesidad de medidas preventivas frente al calor y la exposición solar.

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