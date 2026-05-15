Otro ataque ucraniano dejó en llamas la refinería rusa de Riazán y causó daños en la región cercana a Moscú

El bombardeo sobre Riazan dejo instalaciones en llamas

Un ataque con drones ucranianos provocó un incendio de grandes dimensiones en la refinería de Riazán, una de las principales de Rusia, ubicada a unos 200 kilómetros al sudeste de Moscú. El hecho dejó al menos tres víctimas mortales y doce heridos, incluidos menores de edad, y ocasionó daños en edificios residenciales y una empresa industrial, según informaron autoridades rusas.

El ataque a la refinería de Riazán resultó especialmente relevante por tratarse de una infraestructura estratégica para el sector energético ruso y por la distancia de la instalación respecto de la frontera ucraniana. El incidente modificó la rutina local, afectó la seguridad de los habitantes y llevó a suspensiones de servicios esenciales en la región.

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El gobernador de Riazán, Pável Malkov, informó por MAX —plataforma rusa de mensajería— que “lamentablemente, murieron tres personas y doce resultaron heridas, incluyendo menores de edad. Todas las víctimas recibieron atención médica de urgencias”. Siete de los heridos, entre ellos cuatro niños, fueron hospitalizados, de acuerdo con el asesor del ministro de Sanidad ruso, Alexéi Kuznetsov, citado por la agencia TASS.

Malkov añadió que la región fue “atacada por 99 drones enemigos” durante la noche. Las autoridades aseguraron que dos edificios de viviendas sufrieron daños y que fragmentos de drones impactaron en una empresa industrial cercana, incrementando la alarma entre la población.

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El bombardeo sobre Riazan dejo instalaciones en llamas

Consecuencias para la población civil tras el ataque con drones

Además de las tres víctimas mortales y doce heridos, la administración regional implementó medidas urgentes para proteger a los menores. El distrito Oktiábrski, cercano a la refinería, suspendió todas las actividades escolares presenciales el viernes, lo que afectó a estudiantes de doce escuelas y a más de 20 guarderías, según Malkov.

Autoridades regionales y personal médico ofrecieron asistencia inmediata a los afectados y evaluaron los daños en las viviendas e instalaciones industriales. Imágenes difundidas por el canal Astra mostraron un incendio de gran magnitud y columnas densas de humo elevándose sobre la ciudad, así como un edificio residencial con varias plantas ennegrecidas.

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El Comité de Investigación ruso abrió un expediente por terrorismo, subrayando que la “infraestructura residencial y civil” también fue blanco del ataque.

Una columna de humo se eleva junto a un edificio en llamas, tras un ataque con drones ucranianos, en el marco del conflicto ruso-ucraniano, en Riazán (Redes sociales/vía REUTERS)

Perfil y rol estratégico de la refinería de Riazán

La refinería de Riazán, bajo administración de la petrolera estatal rusa Rosneft, figura entre los mayores complejos de procesamiento de crudo del país. Su proceso anual se sitúa entre 17 y 17,1 millones de toneladas de petróleo, facilitando la producción de gasolina, diésel, combustible para aviones, fuelóleo, betún y otros productos petroquímicos.

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El canal Astra señaló daños directos a la instalación, remarcando su exposición frente a ataques cada vez más lejanos del frente de combate. La refinería ha sido atacada en repetidas ocasiones recientemente, lo que confirma el riesgo persistente sobre la infraestructura energética rusa.

Contexto del conflicto y respuesta ucraniana

El ataque ocurrió tras una serie de operaciones rusas de amplia escala sobre territorio ucraniano. El Ministerio de Defensa ruso indicó que las defensas antiaéreas interceptaron 355 drones ucranianos de ala fija en diecisiete regiones rusas, así como sobre Crimea y los mares de Azov y Caspio durante la misma jornada.

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Las acciones de Ucrania fueron presentadas por Moscú como respuesta a más de dos días de ataques rusos continuos, en los que Rusia lanzó más de 1.500 drones y 56 misiles. Varias regiones ucranianas, desde Zakarpatia hasta Járkov, se vieron afectadas, según el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien apeló a la comunidad internacional para obtener más apoyo en defensa antiaérea.

Las autoridades rusas calificaron el ataque ucraniano como un acto “terrorista” y destacaron la amplitud y lejanía del episodio respecto a la línea del frente. El ataque en Riazán constituye uno de los pocos incidentes mortales tan alejados de la zona de combates directos.

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En el último año, la refinería de Riazán se ha convertido en un objetivo recurrente, consolidando su lugar como referencia estratégica dentro del actual conflicto.