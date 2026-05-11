Nueva ley de migración en Cuba: qué es importante saber para los cubanos residentes en Estados Unidos

La nueva Ley de Migración reconoce la doble ciudadanía y crea la figura de residente en el exterior para cubanos fuera de la isla (REUTERS/Alexandre Meneghini)

La reforma migratoria más ambiciosa en décadas en Cuba reconfigura derechos y obligaciones para los residentes fuera de la isla, introduce categorías inéditas para inversionistas y elimina límites que condicionaban la residencia. Su entrada en vigor busca no solo “modernizar” el sistema, sino también captar inversión de la diáspora en medio de una crisis económica sin precedentes, según los informes de Telemundo 51, Univision y fuentes cubanas.

En uno de los cambios más destacados de la nueva legislación, el gobierno cubano elimina la figura jurídica del “emigrado”, vigente por generaciones, y suprime el controvertido límite de 24 meses para permanecer fuera del país sin perder la residencia.

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Esta medida, reclamada durante años por ciudadanos cubanos en el exterior, ofrece por primera vez la opción de conservar derechos migratorios —incluido el acceso a propiedades y negocios en la isla— a quienes superen ese tiempo fuera del territorio nacional.

La reforma migratoria en Cuba elimina la figura de “emigrado” y suprime el límite de 24 meses fuera del país para mantener derechos (REUTERS/Marco Bello)

Principales cambios en la legislación migratoria cubana

La nueva ley de migración divide a los ciudadanos entre quienes mantienen una “residencia efectiva migratoria” y quienes pasan a ser “residentes en el exterior”, explicó el abogado Eloy Viera, del equipo editorial de El Toque, a Telemundo 51.

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Para conservar la residencia efectiva se deberá pasar al menos 180 días por año en Cuba, o bien acreditar arraigos familiares, laborales o patrimoniales, siendo imprescindible una estadía mínima física de tres meses para conservar ciertos derechos.

Quienes no cumplan estos requisitos serán identificados como residentes en el exterior, pero podrán solicitar la nueva categoría migratoria de “residente inversionista”, que les permite comprar propiedades e invertir capital. Este estatus comenzó a otorgarse de forma inmediata, a diferencia de otras disposiciones de la ley que entrarán en vigor en 180 días desde su publicación en la Gaceta Oficial.

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En ese contexto, la legislación introduce la “ciudadanía efectiva”, reconociendo por primera vez la posibilidad de la doble ciudadanía para cubanos en el exterior, como precisó Univision. Además, los extranjeros residentes en Cuba podrán solicitar la nacionalidad cubana por naturalización con mayor facilidad.

Derechos patrimoniales y retorno de cubanos en el exterior

La pregunta central para millones de emigrados es qué ocurre ahora con la capacidad de poseer patrimonios, derechos adquiridos y la posibilidad de retornar. La nueva ley asegura que los cubanos residentes en el exterior mantienen el derecho a “usar, disfrutar y disponer” de sus bienes en la isla, disipando en principio el temor a perder propiedades por ausencia prolongada.

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Los cambios legales facilitan que extranjeros residentes en Cuba soliciten la nacionalidad cubana por naturalización en condiciones más accesibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueva categoría de “inversionista” y crítica de expertos a los límites de la ley

El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, había adelantado la apertura a inversiones provenientes de la diáspora. Esa prioridad quedó reflejada en el cronograma: el segmento legal referido a inversionistas fue activado de inmediato mientras que el resto de la norma espera seis meses para entrar en vigor.

Viera explicó que este marco legal permite solicitar estatus de inversionista con derechos similares a los residentes, a condición de permanecer en Cuba y abonar impuestos y tasas administrativas según lo dispuesto.

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Para responder a la inquietud clave: la reforma permite que ciudadanos cubanos residentes en el extranjero, que hasta ahora eran considerados “emigrados”, pasen a ser “residentes en el exterior” sin perder derechos sobre propiedades y con la posibilidad de invertir legalmente en Cuba, a través de nuevas categorías como la de “residente inversionista”.

El límite de 24 meses fuera del país fue eliminado y se reconoce por primera vez la doble ciudadanía, mientras la categoría de inversión se activa de inmediato.

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Mecanismos de control y críticas de organizaciones

No obstante, abogados y analistas advirtieron que estas reformas institucionalizan mecanismos de control. El abogado de Cubalex, Alain Espinosa sostiene que las nuevas normas restringen la entrada y salida del país con conceptos como interés público o seguridad nacional, dejando al Estado amplias facultades discrecionales.

Espinosa afirmó que “la nueva ley permite despojar de la nacionalidad a quienes, desde el exterior, realicen actos contrarios a los intereses políticos del país”, lo que podría afectar a periodistas independientes y opositores.

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Abogados advierten que la nueva ley migratoria en Cuba deja amplias facultades discrecionales al Estado para denegar entradas y salidas por razones de interés público (Freepik)

Alcance normativo ante el contexto económico

El paquete normativo incluye no solo la Ley de Migración, sino también leyes de Extranjería y Ciudadanía, modificando además los requisitos para conservar la nacionalidad y para el retorno.

Espinosa criticó particularmente la “Residencia Efectiva Migratoria”, que a su juicio convierte a los emigrados en ciudadanos de segunda clase y condiciona su pleno ejercicio de derechos a la permanencia física o vínculos específicos con la isla.

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Las reformas surgen en un contexto de deterioro económico señalado por apagones, escasez, inflación y el éxodo migratorio más elevado en la historia reciente del país, circunstancias que impulsaron al régimen a acelerar la implementación de las medidas orientadas a captar financiamiento externo.