Estados Unidos

El presidente Donald Trump viajará a China acompañado por Elon Musk, Tim Cook y otros ejecutivos de grandes empresas estadounidenses

La misión incluye representantes de sectores que van desde tecnologías digitales hasta agroindustrias, quienes buscarán definir mecanismos de cooperación bilateral entre Pekín y Washington

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Una delegación empresarial integrada por 16 directores ejecutivos de grandes compañías estadounidenses acompañará esta semana al presidente Donald Trump en su visita oficial a China 8 de mayo de 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz
Una delegación empresarial integrada por 16 directores ejecutivos de grandes compañías estadounidenses acompañará esta semana al presidente Donald Trump en su visita oficial a China 8 de mayo de 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz

Una delegación empresarial integrada por 16 directores ejecutivos de grandes compañías estadounidenses acompañará esta semana al presidente Donald Trump en su visita oficial a China, donde harán reuniones con Xi Jinping para negociar posibles acuerdos comerciales, de acuerdo a The New York Times.

Trump, quien hoy calificó de “inaceptable” la respuesta iraní a su plan de paz, aseguró la semana pasada que hablará con Xi Jinping sobre la guerra y afirmó que el líder chino ha sido “muy amable” respecto a un conflicto que ha bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde pasan alrededor del 45 % de las importaciones de gas y petróleo de China.

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Quiénes participarán del encuentro

La misión incluye a representantes de sectores como tecnología, finanzas, agroindustria e industria aeroespacial. Entre los participantes se encuentran Tim Cook (Apple), Elon Musk (Tesla), Larry Fink (BlackRock), Stephen Schwarzman (Blackstone), Kelly Ortberg (Boeing), Brian Sikes (Cargill), Jane Fraser (Citi), Jim Anderson (Coherent), Larry Culp (GE Aerospace), David Solomon (Goldman Sachs), Jacob Thaysen (Illumina), Michael Miebach (Mastercard), Dina Powell McCormick (Meta), Sanjay Mehrotra (Micron), Cristiano Amon (Qualcomm) y Ryan McInerney (Visa).

El viaje tiene como objetivo definir la agenda de comercio e inversión entre Estados Unidos y China junto a funcionarios chinos. Chuck Robbins, director ejecutivo de Cisco, no podrá asistir.

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FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Elon Musk asisten a una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. 30 de mayo de 2025. REUTERS/Nathan Howard
FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Elon Musk asisten a una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. 30 de mayo de 2025. REUTERS/Nathan Howard

El listado de participantes, distribuido por la Casa Blanca este lunes, demuestra la apuesta de Washington por el contacto directo entre líderes empresariales de alto nivel y el gobierno chino. Trump partirá de la capital estadounidense el martes 12 de mayo de 2026, con encuentros programados en Pekín.

Quiénes son los líderes tecnológicos y empresariales

Durante el encuentro, participarán Tim Cook y Elon Musk, dos figuras principales del sector tecnológico mundial. Según The New York Times, ambos ejecutivos subrayaron la relevancia de las grandes empresas estadounidenses en la cooperación internacional y reforzarán la estrategia de la Casa Blanca de mantener abiertas las vías de inversión con China.

El abanico de compañías representadas abarca desde fabricantes de semiconductores hasta bancos y proveedores de servicios digitales.

La presencia de Michael Miebach de Mastercard y Dina Powell McCormick de Meta evidencia el interés de las firmas financieras y tecnológicas en estas negociaciones bilaterales.

Durant el encuentro, participarán Tim Cook y Elon Musk, dos figuras principales del sector tecnológico mundial. REUTERS/Matt McClain
Durant el encuentro, participarán Tim Cook y Elon Musk, dos figuras principales del sector tecnológico mundial. REUTERS/Matt McClain

Cuáles serán los temas de agenda entre China y Estados Unidos

Desde el punto de vista económico, la cita parte de la tregua pactada por Xi y Trump en la ciudad surcoreana de Busan el pasado octubre, que redujo del 57 % al 47 % los aranceles a las importaciones chinas, además de suspender tasas portuarias recíprocas y aliviar parcialmente las restricciones chinas sobre tierras raras.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses consultados por The New York Times, uno de los puntos prioritarios de la visita será crear un consejo de inversiones y un consejo de comercio para fortalecer los lazos económicos entre ambas potencias. Estas plataformas podrían impulsar proyectos conjuntos y dar solución a diferencias en materia comercial.

Además, las conversaciones abordarán mecanismos para proteger las inversiones y mejorar la presencia de empresas estadounidenses en el mercado chino. La diversidad del grupo refleja la voluntad de abordar una agenda extensa, desde agricultura hasta negocios digitales.

Vínculos recientes y contexto de la relación Trump-Musk

La presencia de Elon Musk en la delegación adquiere especial relevancia por el contexto político actual. The New York Times recordó que Musk fue asesor de Trump en su administración y condujo parte de la reforma burocrática federal.

Elon Musk
Musk fue asesor de Trump en su administración y condujo parte de la reforma burocrática federal. (Europa Press)

Su distanciamiento el año pasado interrumpió esa relación, pero recientemente los dos restablecieron el contacto y recuperaron la sintonía en el terreno político.

Este reencuentro aporta un matiz importante a la misión, ya que marca el regreso de Musk al entorno presidencial y ejemplifica el renovado acercamiento entre liderazgo empresarial y poder político.

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