El Secretario de Transporte defendió su nuevo reality show con viajes familiares en conmemoración al 250 aniversario de EE.UU.

El secretario de Transporte Sean Duffy enfrenta cuestionamientos éticos y políticos por lanzar junto a su familia el reality show 'The Great American Road Trip' en YouTube (US Department of Transportation)

El Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, desató una fuerte controversia política y ética en el país por el lanzamiento de un nuevo reality show, grabado junto a su esposa, la presentadora de Fox News Rachel Campos-Duffy, y sus nueve hijos, y producido en el contexto de conmemoración al 250 aniversario estadounidense.

El programa, titulado “The Great American Road Trip”, planea estrenarse gratuitamente, en junio de 2026, en YouTube y consiste en un viaje familiar por distintos estados, financiado en su totalidad —según Duffy— por una organización sin fines de lucro.

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Las críticas se agudizan por producirse en un periodo en que los precios de la gasolina superaron los USD 4,55 por galón, complicando la posibilidad de realizar este tipo de viajes para muchas familias, mientras permanece vigente el descontento por la gestión económica actual y persisten dudas sobre la imparcialidad del funcionario frente a industrias reguladas por su propio departamento, según CNN.

Esta situación se traduce en que más estadounidenses redujeron su consumo esencial y el gasto en viajes. Además, la última encuesta realizada por la consultora SSRS destacó que el costo de la vida y los combustibles se ubica como preocupación central.

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El programa familiar de los Duffy coincide con precios récord de la gasolina en Estados Unidos, que superan los USD 4,55 por galón debido al conflicto en Medio Oriente (US Department of Transportation)

Financiación del programa y conflictos de interés señalados

El proyecto “The Great American Road Trip” fue costeado, según el funcionario, exclusivamente por la organización sin fines de lucro The Great American Road Trip Inc., lo que eliminó cualquier gasto de fondos públicos para el viaje de su familia.

Tanto Duffy como su esposa sostuvieron que no recibieron pagos ni regalías por la producción. El Departamento de Transporte confirmó en NBC News y CNN que los costos cubiertos incluyeron gasolina, alquiler de vehículos, hospedaje y actividades, pero que los vuelos oficiales de Duffy durante el rodaje fueron cubiertos por el propio departamento, en línea con las atribuciones del cargo para actos oficiales.

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Sin embargo, el tema se complica por la lista de patrocinadores del programa: Boeing, Shell, Toyota, Royal Caribbean Group y United Airlines son empresas sujetas a regulación o supervisión por parte del mismo Departamento de Transporte, lo que elevó inquietudes sobre potenciales conflictos de interés.

El portavoz del Departamento, Nathaniel Sizemore, defendió la posición del secretario Duffy subrayando que quienes critican el aumento de precios de combustible son los mismos que impulsaron políticas contra los hidrocarburos y favorecieron los autos eléctricos. Además, resaltó que Duffy promovió acciones para abaratar vehículos y respaldar la política energética del presidente.

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El Departamento de Transporte confirmó que ningún fondo público cubrió los costos familiares del reality, salvo los vuelos oficiales de Sean Duffy durante funciones protocolarias (REUTERS/Brian Snyder)

Críticas políticas, éticas y desde la opinión pública

La presentación del tráiler del programa en YouTube desató críticas inmediatas, tanto de ciudadanos como de figuras políticas demócratas. Las voces de oposición incluyeron la del ex secretario de Transporte Pete Buttigieg, quien calificó la serie como “brutalmente fuera de la realidad”.

En su mensaje en X expresó: “Un miembro del gabinete de Trump hace un documental sobre sí mismo mientras las familias no pueden costear un viaje por carretera, porque Trump y su guerra elevaron el precio de la gasolina”.

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Su esposo, Chasten Glezman Buttigieg, añadió que la familia Duffy presumía de “un viaje familiar de varios meses financiado por contribuyentes, en un contexto donde aumentan en simultáneo el costo de la gasolina y los alimentos”.

Las críticas también provinieron de mandatarios demócratas como JB Pritzker de Illinois y Gavin Newsom de California; este último remarcó los accidentes de aviación ocurridos durante la gestión de Duffy mientras grababa el programa, según consignó NBC News.

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Líderes demócratas como Galvin Newsom criticaron el reality show de Sean Duffy por insensibilidad ante la crisis económica y el aumento del costo de vida (REUTERS/Brian Snyder)

En defensa, Campos-Duffy respondió públicamente a los cuestionamientos, afirmando: “Todos los costos de producción los pagó la organización sin fines de lucro The Great American Road Trip, Inc. Nadie en mi familia —incluyendo a mi esposo— recibió un pago por participar”.

Duffy mismo publicó en X que “los funcionarios de ética y presupuesto de carrera en el Departamento de Transporte revisaron y aprobaron tanto mi participación como los viajes individuales conforme a las normas federales”. Añadió: “Bajo mi liderazgo, el DOT se ha convertido en el más receptivo, productivo y transformador de su historia”.

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Detalles del rodaje: duración, actividades y justificación

La familia Duffy filmó el programa durante siete meses, aunque Campos-Duffy aclaró que las grabaciones se desarrollaron en jornadas de uno o dos días cada vez. El viaje incluyó actividades como paseos en motos de nieve en Montana y visitas al set de “The Real World: Boston”, un programa televisivo donde Duffy alcanzó la fama en 1997. El recorrido inició con una visita al presidente Donald Trump en la Oficina Oval.

Tal como informó el Departamento de Transporte a CNN, en cada parada, además de filmar, Duffy solía realizar actividades propias del cargo, como inspecciones de torres de control aéreo e infraestructura portuaria.

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La institución precisó que “ningún dólar del contribuyente fue usado para la familia Duffy” y que la cobertura de vuelos oficiales responde a las normas habituales para secretarios en funciones.

El programa busca, en palabras de Campos-Duffy, “inspirar a las familias a dejar atrás el ruido, tomar la carretera y reconectarse con lo que más importa”. Para Duffy, “amar Estados Unidos es conocer Estados Unidos” y considera el rodaje como una experiencia cívica para fomentar la conexión con el país.

La familia Duffy grabó durante siete meses en diferentes estados, mostrando actividades como visitas al presidente Trump y recorridos por sitios emblemáticos (US Department of Transportation)

Debate pendiente sobre ética pública y uso del tiempo

La discusión sobre el uso de tiempo de trabajo para proyectos mediáticos sigue abierta. Donald K. Sherman, presidente de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, insistió ante CNN en que, pese a la defensa de Duffy, subsisten interrogantes legítimos que justifican una investigación: “¿Fue apropiado destinar tiempo oficial a este proyecto? ¿Cuál fue el verdadero papel de las empresas del sector en el financiamiento del viaje?”.

La organización The Great American Road Trip Inc. no respondió a la solicitud de comentario realizada por NBC News. Por su parte, la compañía automotriz involucrada indicó que “se enorgullece de apoyar iniciativas que celebran la historia, la gente y el espíritu de exploración de Estados Unidos”.

De esta manera, la participación de empresas reguladas como patrocinadores y la percepción pública sobre la equidad en el ejercicio de funciones públicas se posicionan en el centro de las críticas a la iniciativa del secretario Duffy, quien conjuga política, entretenimiento y gestión oficial.