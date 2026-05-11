El 60% de las notas en Harvard son A, pero los estudiantes no leen ni van a clase: la paradoja de la élite universitaria

Harvard ha estado tratando de resolver sus diferencias con el gobierno federal. También tiene problemas con sus estudiantes.Crédito: Sophie Park para The New York Times

La Universidad de Harvard es una de las escuelas más difíciles para ser admitido, rechazando aproximadamente al 97 por ciento de los solicitantes cada año.

Pero una vez que ingresan, muchos de sus estudiantes faltan a clase y no hacen las lecturas, según el Comité de Pacto Social en el Aula, un grupo de siete miembros de la facultad que elaboró un informe sobre la cultura de aula en Harvard que ha estado alimentando el debate desde su publicación en enero.

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Cuando asisten a clase, están enfocados en sus dispositivos y son reacios a expresarse. A veces, esto se debe a que temen compartir ideas con las que otros podrían no estar de acuerdo. Pero a menudo, no han leído suficiente tarea para hacer una contribución significativa, continúa el informe.

La desenfrenada inflación de calificaciones les permite superar el curso de todos modos, concluyó.

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Eso significa que muchos estudiantes se gradúan sin haber aprovechado la oportunidad de conversar mucho con sus profesores y compañeros, y permanecen encerrados en burbujas ideológicas, reacios o incapaces de involucrarse con ideas desafiantes.

Los críticos conservadores han argumentado durante mucho tiempo que Harvard y otras instituciones de élite han permitido que el sesgo liberal domine sus campus, censurando efectivamente la libre expresión. Estas preocupaciones han impulsado en los últimos meses un esfuerzo republicano para reformar los campus universitarios. Pero incluso antes de que el Sr. Trump asumiera el cargo, el informe del grupo de Harvard parecía reconocer que la crítica tenía fundamento.

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“En Harvard, como en todo el país, la cuestión de si las personas pueden expresar sus opiniones políticas sin temor a sanciones sociales o institucionales ha atraído una atención especial”, dice el informe.

Añadió que, al no asistir a clase, “los estudiantes pierden oportunidades para escuchar las perspectivas de otros estudiantes con puntos de vista diferentes.”

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Omosefe Noruwa, estudiante de tercer año en clases pre-médicas en Harvard, cree que el comité de la facultad tiene razón. Las clases grabadas hacen más fácil faltar de manera presencial, señaló. “Si pueden obtener buenas calificaciones sin ir a clase, dejan de asistir”, dijo.

Encontró que las discusiones en un curso que examinaba si la guerra civil aún se está peleando hoy eran “perspicaces”. Pero fuera de clase fue otra historia. “Mis dos primeros años fueron muy politizados”, contó. Las opiniones liberales predominan en Harvard, y puede resultar incómodo para alguien que tiene una mezcla de puntos de vista liberales y conservadores, como ella.Aun así, añadió, este año es “un poco más relajado”.

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Omosefe Noruwa, una estudiante de tercer año que cursa asignaturas de preparación para medicina, señaló que las clases grabadas facilitaban faltar a clase. Crédito... Sophie Park para The New York Times

Omosefe Noruwa, una estudiante de tercer año que cursa asignaturas de preparación para medicina, señaló que las clases grabadas facilitaban faltar a clase. Crédito: Sophie Park para The New York Times

Moldeando una nueva mentalidad en el campus

Economía 10, Principios de Economía, es una de las clases más populares de Harvard. Los estudiantes —hay 761 inscritos este semestre— se agolpan en un teatro histórico con paneles de madera, donde el profesor camina de un lado a otro en el escenario como un actor shakesperiano con gorra de béisbol.

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Al entrar en el teatro, lo primero que se ve son las filas de asientos de orquesta etiquetados como “SECCIóN LIBRE DE DISPOSITIVOS”, en letras mayúsculas. La mayoría están vacíos.

David Laibson, el profesor de economía con la gorra de béisbol, fue copresidente del comité de Harvard. Dijo que algunos de los problemas existen al menos desde que él era estudiante en la década de 1980. La procrastinación y la sobresaturación de horarios “han caracterizado el aprendizaje en Harvard, y creo que en la mayoría de escuelas, desde que se tiene memoria”.

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Dijo que ya era hora de un cambio. “Debes saber que cuando miras tu teléfono, en realidad no estás escuchando lo que pienso”, expresó.

David Laibson, profesor de economía, ayudó a dirigir un grupo de profesores encargado de analizar la cultura del campus de Harvard. El grupo detectó algunos problemas.

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David Laibson, profesor de economía, ayudó a dirigir un grupo de profesores encargado de analizar la cultura del campus de Harvard. El grupo detectó algunos problemas. Créditos: Sophie Park para The New York Times

El informe del comité expuso “algunas duras verdades sobre nuestra cultura de aprendizaje”, según dijo la decana de la facultad de artes y ciencias de Harvard, Hopi Hoekstra.

En respuesta, Harvard y sus profesores han intentado transformar la experiencia universitaria este otoño para convertir a sus estudiantes en personas más abiertas de mente y comprometidas académicamente.

Algunos instructores ahora pasan lista. Se anima a los estudiantes a tomar apuntes a mano, en lugar de hacerlo en teléfonos o computadoras portátiles, para evitar distracciones digitales. Y para ayudar a los estudiantes a superar el temor a expresarse, los profesores están adoptando reglas que prohíben compartir fuera de clase lo que se diga dentro.

Incluso Harvard está evaluando la mentalidad de apertura de los estudiantes antes de que lleguen. Añadió una nueva pregunta de ensayo a su solicitud en 2024. Pide a los aspirantes que escriban 150 palabras sobre una ocasión en la que estuvieron en profundo desacuerdo con alguien.

El comité comenzó su trabajo en febrero de 2024, cuando Harvard y otras universidades del país estaban absorbidas en protestas divisivas, a veces físicamente agresivas, por la guerra en Gaza. Se le encomendó encontrar maneras de promover el diálogo y responder la pregunta: “¿Cuál es el propósito de una educación en Harvard?”

Al faltar a clase, los estudiantes pierden la oportunidad de aprender cómo interactuar con ideas desafiantes, dijo el Dr. Laibson. Incluso cuando los estudiantes están presentes, “demasiado a menudo fingen haber hecho la lectura, y en consecuencia la conversación en clase es mucho menos productiva de lo que debería ser”, señaló. “Es un mal uso del tiempo de todos, y a menudo hay un estudiante que básicamente lleva el peso de la participación.”

Las aulas deberían ser lugares de libre intercambio de ideas, observó el comité en su informe. Sin embargo, en la primavera de 2024, solo un tercio de los estudiantes de último año en Harvard dijeron sentirse completamente libres para “expresar sentimientos y creencias personales sobre temas controvertidos”, cifra que en 2023 era del 46 por ciento.

La inflación de calificaciones se ha disparado en Harvard desde que comenzó la pandemia, según Amanda Claybaugh, decana de educación de pregrado de la universidad. Crédito: Sophie Park para The New York Times

Los estudiantes tenían miedo, según el informe, de ser excluidos socialmente. Les avergonzaba sonar poco inteligentes. Sentían que debían alinear sus puntos de vista con los de los profesores para obtener una buena calificación. Y elegían las clases según la probabilidad de obtener una buena nota, más que por curiosidad intelectual.

Quizá ni siquiera hacía falta. La inflación de calificaciones, ya grave antes de la pandemia, se ha disparado, según Amanda Claybaugh, decana de educación de pregrado en Harvard. En 2015, aproximadamente el 40 por ciento de las calificaciones otorgadas en la universidad eran A; ahora la cifra ronda el 60 por ciento, señaló. La mitad de ese aumento ocurrió durante la enseñanza remota.

“Los estudiantes están muy preocupados por su futuro, y la facultad lo comprende”, y trata de hacer los cursos menos estresantes, señaló la Dra. Claybaugh. Los profesores también temen recibir evaluaciones negativas de los estudiantes si son demasiado estrictos al calificar, indica el informe.

A los estudiantes les queda buscar otras formas de distinguirse, como unirse a más clubes, tomar más cursos o tener dos campos de concentración en vez de solo uno, dijo.

“Algunos consideran que los compromisos extracurriculares extensos son una distribución de su tiempo más gratificante, significativa y útil”, escribieron los profesores.

¿Son los estudiantes el verdadero problema?

El ausentismo estudiantil, la polarización de opiniones y la caída del rendimiento académico son problemas nacionales que preocupan a los educadores de todo tipo de escuelas.

El ausentismo crónico entre los estudiantes de escuelas públicas se disparó durante la pandemia. Los profesores temen que los estudiantes en todas partes estén perdiendo la resistencia necesaria para leer un libro completo. Y el logro académico, medido por una prueba nacional, ha caído a uno de los niveles más bajos en décadas.

Sin embargo, estas tendencias varían de una escuela a otra.

En universidades públicas como la Universidad de Kansas, los estudiantes son más propensos a faltar a clases porque trabajan, señaló Lisa Wolf-Wendel, profesora de educación superior en la Universidad de Kansas.

“Tienes que hacer que valga la pena que la gente asista”, dijo. “Debe ser algo que no puedas hacer por tu cuenta en tu dormitorio.”

Las clases magistrales universitarias quizá no siempre sean atractivas, pero antes, los estudiantes aún tenían que asistir (o pedir apuntes a un compañero). Ahora que muchas conferencias pueden verse de forma remota, añadió la Dra. Wolf-Wendel, los profesores deben esforzarse más para atraer a los estudiantes al aula.

“¿Cuál es el valor agregado de asistir a clase?”, preguntó. “Es una relación recíproca conjunta.”

En Harvard, algunos estudiantes rechazan la idea de que ellos sean el problema.

Dicen que la competencia por prácticas profesionales y, eventualmente, puestos de trabajo en campos como derecho y finanzas puede ser feroz. Así que no tienen más remedio que invertir una cantidad significativa de tiempo en clubes que muestren sus intereses y habilidades, y los diferencien de los demás estudiantes de Harvard que están obteniendo A.

Y que tuvieron que dominar el arte de hacer todo eso mucho antes de ser aceptados en Harvard: fue lo que les permitió ingresar.

“Hemos crecido equilibrando actividades extracurriculares y lo académico”, dijo Joshua Schultzer, estudiante de segundo año en Harvard que fue el mejor promedio de su clase en la escuela secundaria William Floyd, una escuela pública en Long Island. “Cuando llevas tiempo intentando ingresar en una escuela así —cualquier escuela, no solo Harvard— los estudiantes suelen hacer muchas actividades extracurriculares durante toda su vida. Es lógico que sigan haciéndolo.”

"Nos han educado para encontrar el equilibrio entre las actividades extracurriculares y los estudios", afirmó Joshua Schultzer, estudiante de segundo año de Harvard. Crédito: Sophie Park para The New York Times

Cuando Nora Koutoupes Guessous era estudiante de primer año, recuerda, sentía que estaba en una cinta de correr de la que no podía bajarse. Se quedaba despierta hasta tarde para cumplir compromisos de un club en cuya junta estaba, luego faltaba a su primera clase matutina para hacer la tarea de la siguiente. Después, veía el video de la clase que se había perdido.

Este año, como estudiante de segundo año, dijo que intenta hacer menos cosas, pero mejor. “La máxima prioridad siempre son las calificaciones”, afirmó.

Harvard puede tener parte de culpa por fomentar las ausencias estudiantiles, con una política que permite inscribirse en dos clases que se dictan al mismo tiempo.

El Dr. Laibson les dice a sus estudiantes que el aprendizaje presencial es mejor que aprender por video. Pero también defiende la práctica de la doble inscripción porque muchas clases en Harvard se superponen en horarios.

“Si no permitiéramos la inscripción simultánea, estaríamos causando indigestión a muchos estudiantes”, dijo.

Para los estudiantes que sí asisten a sus clases, el Dr. Laibson intenta que los debates en el aula sean más abiertos incluyendo una advertencia en el programa de estudios sobre que otros estudiantes pueden tener creencias diferentes, y advirtiendo sobre compartir comentarios de clase fuera del aula de manera que puedan identificar al orador.

El Sr. Schultzer, el estudiante de segundo año, dijo que el esfuerzo para que los estudiantes sean más abiertos de mente puede ser noble, pero que el ambiente en Harvard solo es parte del problema.

También lo es el “clima social y político extremadamente polarizado en este momento”, afirmó. “Es el estado del mundo.”

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Anemona Hartocollis es reportera nacional de The Times y cubre educación superior.

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