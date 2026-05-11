Un positivo por hantavirus entre los 17 estadounidenses repatriados desde el crucero MV Hondius

La llegada de los evacuados a Omaha activó un dispositivo especial en el aeropuerto y el posterior traslado en convoy sanitario hacia la unidad de cuarentena designada (REUTERS/Hayden Smith)

Diecisiete ciudadanos estadounidenses, junto a una británica residente en Estados Unidos, evacuados del crucero MV Hondius tras un brote mortal de hantavirus, fueron trasladados en una aeronave equipada con cápsulas de biocontención y arribaron a Omaha, Nebraska, durante la madrugada del lunes, donde permanecen en aislamiento bajo estrictas medidas sanitarias, informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) al medio CBS News.

Durante el operativo de repatriación uno de los pasajeros comenzó a mostrar síntomas de la enfermedad y otro arrojó un resultado “levemente positivo” para el virus Andes, aunque este último permanecía asintomático, según la Universidad de Nebraska Medical Center, centro hospitalario de referencia en enfermedades infecciosas.

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El diagnóstico positivo confirmado de una pasajera francesa y el deterioro de su salud, reportados el domingo por el primer ministro Sébastien Lecornu a CBS News, marcaron un momento crítico tras el desembarco.

El brote, hasta el momento, dejó nueve casos, tanto confirmados como sospechosos, y tres fallecimientos: un matrimonio neerlandés y una mujer alemana, todos tras viajes por regiones sudamericanas con presencia de roedores portadores del virus Andes, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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El centro médico de Nebraska fue designado para alojar a los repatriados en habitaciones exclusivas, bajo observación permanente de epidemiólogos (AP)

Al menos nueve casos y tres muertes en la travesía del MV Hondius

La secuencia epidemiológica sobre el MV Hondius evidencia la peligrosidad de la cepa. Desde el inicio del crucero el 1 de abril en Ushuaia, Argentina, hasta la detección de los primeros síntomas fatales a inicios de mayo, la nave albergó a alrededor de 150 personas de más de 15 países.

Según información obtenida por CBS News, tres muertes han sido atribuidas formalmente a la infección. Uno de los pasajeros fallecidos, un neerlandés de 70 años, desarrolló síntomas el 6 de abril y murió el 11 del mismo mes a bordo del barco. Su esposa, de 69 años, enfermó posteriormente y murió el 26 de abril en Sudáfrica tras haber desembarcado en la isla británica de Santa Elena. La víctima alemana falleció el 2 de mayo dentro del navío.

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Al cierre del desembarco en Canarias, Oceanwide Expeditions, operador internacional de cruceros de expedición, confirmó que todos los pasajeros y gran parte de los 60 tripulantes abandonaron el barco en lanchas de cinco a diez personas bajo monitoreo estricto, sin contacto con la población local según las autoridades españolas.

El proceso fue vigilado por los ministros de sanidad e interior de España y por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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La embarcación transportaba cerca de 150 pasajeros de más de 15 países al momento de detectarse los primeros síntomas vinculados al brote viral (REUTERS/Pedro Nunes)

Estados Unidos implementa protocolos de biocontención y aislamiento

Los repatriados estadounidenses y la pasajera británica llegaron la madrugada del lunes al aeropuerto de Eppley en Omaha, según detalló CBS News. Un convoy sanitario los trasladó hasta la Unidad Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska Medical Center, donde cada persona permanecerá aislada en habitaciones individuales mientras se determina el periodo exacto de cuarentena, explicó Michael Wadman, director médico de esa unidad.

El pasajero con resultado positivo fue segregado del resto durante el transporte y manejado bajo estrictas normas de biocontención.

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Las autoridades estadounidenses, a través de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), agencia federal de salud pública de Estados Unidos, enviaron un equipo de epidemiólogos a las Islas Canarias con el objetivo de instaurar evaluaciones de riesgo para cada estadounidense y definir el monitoreo necesario.

En paralelo, otros siete estadounidenses que abandonaron el crucero antes del descubrimiento del brote regresaron a diferentes estados —California, Georgia, Texas, Virginia y Arizona— hace casi dos semanas, y permanecen bajo supervisión estatal. Ninguno había mostrado síntomas hasta la última actualización proporcionada por el CDC.

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Las autoridades estadounidenses desplegaron un operativo que incluyó aeronaves equipadas y personal capacitado en el manejo de agentes infecciosos de alto riesgo (REUTERS/Hayden Smith)

Riesgo de transmisión bajo y diferencia del brote Andes

Especialistas en enfermedades infecciosas consultados por CBS News y la OMS destacan que las posibilidades de transmisión hacia la población general son bajas. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, afirmó: "el riesgo para el público es bajo. No deben asustarse ni entrar en pánico“.

La cepa Andes, identificada en los casos recientes, es la única conocida capaz de transmisión entre personas, diferencia clave respecto a otros hantavirus que solo se propagan por fluidos de roedores, según la OMS.

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El virus Andes es el único hantavirus conocido capaz de transmitirse entre personas, aunque especialistas recalcan que la posibilidad de contagio masivo sigue siendo limitada (EFE/ Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de La Universidad De Chile)

El virus puede tardar hasta ocho semanas en manifestar síntomas tras el contacto, y los equipos de protección desplegados en Tenerife incluyeron mascarillas, trajes herméticos y respiradores, como muestra un video difundido por el Ministerio de Defensa de España, cartera ministerial española de defensa nacional.

El barco, tras la evacuación, quedó en manos de una tripulación mínima encargada de navegarlo y será desinfectado al llegar a Róterdam en cinco días, según indicó la autoridad portuaria española, ente gestor de puertos españoles, a CBS News. El cuerpo de una de las víctimas permanece a bordo durante el trayecto.

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Cada país estableció sus propios procedimientos de cuarentena: los británicos serán hospitalizados, los franceses bajo aislamiento reforzado por decreto del primer ministro, y los catorce españoles se encuentran en observación en un hospital militar de Madrid.

La operación de desembarco en la isla contó con medidas excepcionales de seguridad sanitaria para evitar cualquier contacto entre los pasajeros y la población local (REUTERS/Hannah McKay)

De Sudamérica al brote global: cronología y fuentes iniciales

La investigación epidemiológica preliminar, citada por la OMS y mencionada por Tedros Adhanom Ghebreyesus en CBS News, apunta a un viaje de observación de aves realizado por la pareja neerlandesa en Argentina, Chile y Uruguay, regiones donde el ratón colilargo transmisor del virus Andes es endémico.

La infección habría iniciado antes del embarque en Ushuaia el 1 de abril; la ruta del Hondius incluyó las islas Georgia del Sur, Sandwich del Sur, Tristan da Cunha, Gough y Santa Elena del 21 al 24 de abril, para luego acercarse a Cabo Verde y finalmente alcanzar Tenerife, donde comenzó el desembarco.

Al menos 32 pasajeros de una docena de países desembarcaron en Santa Elena, incluyendo a la neerlandesa fallecida posteriormente. Casos adicionales incluyen un suizo hospitalizado en Zúrich, un británico evacuado a Sudáfrica y otro hospitalizado en Tristan da Cunha.

El conocimiento acumulado sobre la cepa Andes y la experiencia internacional en gestión sanitaria respaldan la decisión de las autoridades sanitarias de no extender recomendaciones de cuarentena a la población general, señaló Scott Gottlieb, ex comisionado de la FDA, en declaraciones a CBS News. De acuerdo a sus cálculos, los repatriados estadounidenses se encuentran cerca del final del periodo de incubación del virus.