Su hijo la apuñaló en el Día de la Madre; la policía lo abatió en Long Island

La agresión ocurrió durante una jornada de alta sensibilidad familiar, en un contexto marcado por antecedentes de violencia en el hogar (NBC New York)

Un hombre fue abatido el domingo por la policía en Northampton, Long Island, tras un episodio de violencia doméstica ocurrido alrededor de las 14:40 en una vivienda de 89 Topping Drive. El incidente coincidió con el Día de la Madre en Estados Unidos, una fecha significativa en el calendario local.

La intervención policial respondió a una llamada de emergencia por una situación doméstica violenta que, según vecinos, requirió la presencia de patrullas en dos ocasiones durante el mismo día debido a la escalada de la crisis familiar.

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Cuando los agentes ingresaron a la casa, el sospechoso, identificado como el hijo de la víctima, tenía un arma blanca en la mano y fue abatido en el lugar. Fuentes policiales y abc7 confirmaron que la mujer herida tiene 62 años y permanece hospitalizada tras haber sido apuñalada. El traslado se realizó en helicóptero debido a la gravedad de sus lesiones.

Residentes de la zona relataron que la víctima afrontaba dificultades familiares y había solicitado ayuda en ocasiones previas (abc7)

Vecinos relataron que la mujer, que se moviliza en silla de ruedas, era madre de trillizos y había atravesado años de abuso doméstico, además de haber quedado a cargo de la familia tras el fallecimiento de su esposo.

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Al menos dos de sus hijos presentan antecedentes de enfermedad mental, según testimonios recogidos por abc7.

La magnitud de la intervención quedó reflejada en la llegada de múltiples patrullas de distintos distritos, incluyendo Southampton, Quogue, Westhampton, Riverhead y Northampton. Parte del vecindario fue cerrado al tránsito durante el operativo.

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Varias unidades de seguridad acudieron al domicilio tras recibir alertas por una situación de emergencia doméstica (abc7)

Investigación oficial y cifras de homicidios familiares

El caso está bajo investigación de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía del Condado de Suffolk y la Oficina de Investigación Especial de la Fiscalía General del Estado de Nueva York, conforme al protocolo vigente cuando la actuación policial resulta en la muerte de un civil.

Tres oficiales resultaron heridos con lesiones leves y recibieron el alta médica tras ser atendidos. Las autoridades aseguraron que no existe peligro para la comunidad.

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De acuerdo con datos del Departamento de Servicios de Justicia Criminal del Estado de Nueva York, en 2022 se reportaron 128 homicidios en contextos familiares, lo que representa aproximadamente el 16% del total de asesinatos en el estado.

Dentro de esa categoría, cerca de la mitad de las víctimas fueron asesinadas por familiares que no eran la pareja, lo que incluye a padres, hijos y hermanos. Si bien los informes no especifican cuántos de estos casos corresponden a matricidios, fuentes judiciales y policiales reconocen que se trata de episodios de fuerte impacto social y comunitario.

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Autoridades estatales indagan el episodio en el marco de un aumento de casos de violencia intrafamiliar registrados en Nueva York (NBC New York)

Tendencias de violencia doméstica y riesgos en fechas conmemorativas

En el ámbito familiar, las armas blancas son el método más utilizado en homicidios dentro del hogar en Nueva York, especialmente fuera del área metropolitana.

Casos recientes de matricidio tuvieron repercusión en la prensa local, como la condena a cadena perpetua de Jared Eng por el asesinato de su madre en Manhattan en 2019, o el fallo contra Ariela Thran en 2024 por el homicidio de su madre en Oswego County, según reportes de la fiscalía y medios locales.

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Las organizaciones de víctimas remarcan que el Día de la Madre puede ser un disparador de incidentes graves en hogares donde existen conflictos latentes o relaciones abusivas.

El hecho en Northampton, investigado por la Unidad de Homicidios y la Fiscalía General, vuelve a poner en primer plano los desafíos persistentes en la prevención de la violencia doméstica y la atención integral a las víctimas en el estado de Nueva York.

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