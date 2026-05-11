Nueva York transforma su infraestructura para recibir a más de un millón de visitantes durante el Mundial 2026

El estadio ubicado en Nueva Jersey será el epicentro deportivo del torneo y recibirá a decenas de miles de aficionados para la final del 19 de julio de 2026.

La llegada de más de un millón de aficionados y una proyección económica de más de 3.000 millones de dólares en actividad colocan a Nueva York y Nueva Jersey ante un reto logístico, cultural y urbano inédito, según reportó el comité organizador NY/NJ World Cup 2026 al medio NYC Tourism.

La estrategia, que involucra a autoridades locales, compañías de transporte y el sector privado, tiene como objetivo convertir a la región no solo en sede de la final del 19 de julio en el MetLife Stadium, sino también en un epicentro mundial de turismo y cultura durante las semanas del torneo.

PUBLICIDAD

Miles de pasajeros utilizan trenes y estaciones de Nueva York y Nueva Jersey, mientras las autoridades ajustan la logística para evitar colapsos durante los partidos.

El plan contempla fan zones distribuidas en puntos emblemáticos de la ciudad, espacios diseñados para acoger a miles de personas con acceso gratuito, pantallas gigantes y actividades interactivas. Destaca la sede principal en el Louis Armstrong Stadium del USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Queens, con capacidad para varios miles de espectadores.

Además, la ciudad contará con fan zones en Rockefeller Center, donde se instalará un Fan Village auspiciado por Telemundo y el comité organizador, así como en Brooklyn Bridge Park, El Bronx y Staten Island.

PUBLICIDAD

La movilidad representa el mayor desafío detectado por las autoridades. El acceso al MetLife Stadium estará regulado y no habrá estacionamiento general disponible, una medida implementada para evitar congestiones graves. El sistema de transporte, que incluye trenes especiales de NJ Transit, servicios limitados de ride-share y estacionamiento premium prepagado, debe soportar el flujo de decenas de miles de personas por partido.

Funcionarios de NY/NJ World Cup 2026, citados por NYC Tourism, estiman que 40.000 aficionados utilizarán transporte público por evento, lo que pone al sistema en una situación sin precedentes.

PUBLICIDAD

El centro de Manhattan albergará espacios interactivos y pantallas gigantes para aficionados locales y visitantes internacionales durante el campeonato.

La política de movilidad ha causado polémica por el precio del transporte especial hacia el estadio. Como informó NYC Tourism, NJ Transit estableció una tarifa de USD 150 ida y vuelta para los trenes directos desde Nueva York, muy por encima de los USD 12,90 habituales. Esta decisión generó cuestionamientos de aficionados y reclamos de autoridades, incluidas manifestaciones públicas de la gobernadora de Nueva York, que demanda una mayor contribución de la FIFA a los costos operativos.

El Mundial dispara la actividad social y económica en Nueva York

El torneo se perfila como una prueba de gran escala para la infraestructura y la operación urbana de Nueva York. Las autoridades han hecho recomendaciones concretas, como priorizar el trabajo remoto durante las jornadas de mayor afluencia para mitigar la congestión en nodos clave como Penn Station y Secaucus Junction.

PUBLICIDAD

Las autoridades prevén una intensa actividad turística en espacios públicos emblemáticos de la ciudad durante las semanas del Mundial 2026.

El impacto previsto no se limita al deporte: organizadores y autoridades regionales anticipan millones de noches de hotel reservadas y un incremento sustancial en los sectores de gastronomía y entretenimiento, datos revelados por NYC Tourism a partir de informes de hoteles, restaurantes y comercios que ya diseñan estrategias especializadas para captar el masivo flujo turístico.

Nueva York aspira a consolidarse como la capital cultural del Mundial en Norteamérica, respaldada por su diversidad demográfica, la presencia de comunidades inmigrantes profundamente ligadas al fútbol y la capacidad para organizar eventos de alcance global. En ese sentido, barrios como Jackson Heights, Brooklyn y Manhattan concentran parte de la propuesta de experiencias orientadas a turistas y residentes.

PUBLICIDAD

Times Square y otras áreas icónicas de Manhattan concentrarán actividades culturales, transmisiones y eventos especiales vinculados al torneo internacional.

La gestión y el diseño de la respuesta urbana han sido planificados en colaboración público-privada desde hace meses, con la experiencia previa del Super Bowl 2014 como marco de referencia para evitar colapsos de servicios esenciales. Las autoridades reconocen que el sistema funcionará al límite de su capacidad, pero confían en la fortaleza organizativa de la región para sostener el equilibrio entre espectáculo, seguridad y operación diaria durante la cita deportiva global.