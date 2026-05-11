La isla del Ártico que cautiva a la ciencia con flores en el límite del mundo

La isla Kaffeklubben destaca por la abundancia de flores que resisten condiciones árticas extremas (Wikipedia)

En el extremo septentrional del planeta, en la pequeña isla de Kaffeklubben, ubicada a 713,5 kilómetros del Polo Norte y dentro del Parque Nacional del Noreste de Groenlandia, la vida florece de manera llamativa en condiciones extremas. Esta isla se ha estudiado ampliamente por la comunidad científica debido a la cantidad notable de flores que cubren su superficie, fenómeno inusual dada la rudeza climática y el aislamiento de la región.

Con temperaturas promedio que apenas superan los cero grados Celsius y vientos árticos que soplan casi todo el año, Kaffeklubben muestra cada verano un paisaje teñido por especies como la saxifraga púrpura (Saxifraga oppositifolia) y la amapola ártica (Papaver radicatum). Especialistas del Centro de Investigación Polar de Dinamarca —institución reconocida por su liderazgo en ecología ártica— han establecido que estas plantas, adaptadas a la tundra, aprovechan el corto periodo de deshielo anual para completar su ciclo en pocas semanas.

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El suelo rocoso de la isla, de apenas setecientos metros de longitud y trescientos metros de ancho, facilita la proliferación de esas flores resistentes y convierte a la isla en un laboratorio natural único. De acuerdo con el Instituto Geológico de Dinamarca y Groenlandia (GEUS), organismo de referencia internacional en ciencias de la Tierra y recursos naturales, la flora constituye “un testimonio de la capacidad de adaptación de la vida vegetal en el límite mismo de lo posible”.

El descubrimiento y la historia de Club de café

Aunque se encuentra cerca del Polo Norte, Kaffeklubben permaneció fuera del registro humano hasta 1900, cuando el explorador estadounidense Robert Peary realizó el primer avistamiento confirmado. Sería en 1921 cuando la expedición oficial liderada por el geólogo danés Lauge Koch alcanzó la isla y le asignó el nombre en homenaje a la sala de café del Museo Geológico de la Universidad de Copenhague, punto de encuentro habitual de científicos.

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Desde entonces, Kaffeklubben ha sido visitada de manera intermitente, y recientes estudios ratifican que nunca ha sido habitada de forma permanente. Durante los últimos ciento veintiséis años, su estado permanece casi intacto, interrumpido ocasionalmente por expediciones científicas decididas a descifrar sus ecosistemas.

El suelo rocoso y el clima inhóspito de Kaffeklubben favorecen la aparición de especies adaptadas como la saxifraga púrpura y la amapola ártica (Wikipedia)

En 1.969, un equipo canadiense determinó que se ubicaba setecientos cincuenta metros más al norte que el cabo Morris Jesup, el punto más septentrional de Groenlandia continental. Este dato le otorgó a la isla, aunque de forma provisional, el título de la tierra más próxima al Polo Norte geográfico, situación que sigue generando debate en la actualidad.

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El debate por la isla más septentrional del mundo

El estatus de “isla más septentrional” es objeto de discusión entre geógrafos y exploradores polares. Aunque ostentan este reconocimiento desde finales de los años 60, en las últimas décadas han emergido bancos de grava y pequeñas masas de tierra —Oodaaq, 83-42 y ATOW1996— que podrían ubicarse en latitudes aún mayores. Sin embargo, su estabilidad y permanencia han sido puestas en duda por la comunidad científica.

Dennis Schmitt, geógrafo polar estadounidense que lideró varias exploraciones en la zona, explicó en declaraciones a la revista científica Polar Research —publicación líder en estudios árticos—: “La definición de isla requiere estabilidad y permanencia sobre el nivel del mar, algo que las formaciones de grava no siempre cumplen debido al deshielo y al movimiento de los glaciares”. Por este motivo, instituciones como el Instituto Geológico de Dinamarca y Groenlandia continúan utilizando a Kaffeklubben como referencia cartográfica para estudios de biodiversidad ártica.

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Mientras persiste la discusión, la pequeña isla sigue atrayendo el interés de botánicos y geógrafos. La bióloga noruega Ingrid Lund, experta del Instituto de Biología Ártica de Noruega —organismo referente en adaptación de especies polares—, sostuvo: “La presencia de flores en Kaffeklubben demuestra que la vida puede prosperar incluso en las condiciones más adversas del planeta”.

La biodiversidad floral de Kaffeklubben destaca como ejemplo extremo de especialización evolutiva y adaptación a las condiciones polares más adversas (REUTERS)

Flora resistente y adaptada

La presencia de flores plantea nuevos interrogantes sobre la habitabilidad de los entornos polares. Investigaciones del Instituto de Biología Ártica de Noruega resaltan que especies como la saxifraga púrpura y la amapola ártica han generado adaptaciones bioquímicas singulares, capaces de soportar temperaturas extremas y prolongados periodos de oscuridad.

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Estas plantas activan rápidamente la fotosíntesis en cuanto la nieve se derrite, aprovechando la corta temporada de luz continua. Su tamaño reducido y raíces profundas permiten resistir vientos fuertes y heladas repentinas. Según el botánico sueco Lars Pettersson, “la flora de Kaffeklubben es un ejemplo extremo de especialización evolutiva”.

El valor científico de la isla reside en facilitar la observación de estos fenómenos en un contexto prácticamente ajeno al impacto humano. “Cada año, las flores de Kaffeklubben nos recuerdan que la biodiversidad puede surgir y persistir en lugares donde, a simple vista, nadie imaginaría posible”, concluyó Pettersson.

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