Estados Unidos

Lo arrojó al piso y murió el cachorro maltratado en Tampa: la mujer fue detenida

La rápida respuesta del personal y la intervención veterinaria no lograron salvar la vida del pequeño animal herido

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La mujer se registró como Imania Davis, de 33 años, quien fue arrestada y enfrenta seis cargos por crueldad animal agravada. Video: X@HCSOSheriff

Una mujer identificada como Imania Davis, de treinta y tres años, fue detenida en Tampa tras ser grabada mientras lanzaba violentamente a un cachorro maltés contra el asfalto, informaron el miércoles las autoridades del Condado de Hillsborough, según un comunicado citado por NBC 6.

El animal, rescatado de la escena en estado crítico tras ser maltratado, murió el martes durante una intervención quirúrgica en el Hillsborough County Pet Resource Center.

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La grabación, divulgada por las autoridades, muestra a la mujer recogiendo al perro por el cuello y lanzándolo hacia una carretera dentro de un parque de casas móviles. Foto: X @HCSOSheriff
La grabación, divulgada por las autoridades, muestra a la mujer recogiendo al perro por el cuello y lanzándolo hacia una carretera dentro de un parque de casas móviles. Foto: X @HCSOSheriff

La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough difundió el video en el que se observa a la sospechosa arrojando al cachorro, iniciando una investigación tras el informe de un empleado que monitoreaba las cámaras del programa de videovigilancia Eye on Crime.

Cómo fue la agresión de la mujer hacia el cachorro

La grabación reveló múltiples agresiones: primero, la mujer sostuvo al animal por el pellejo y lo lanzó a la vía; después, cuando el perro regresó con la cola entre las patas, recibió una patada y nuevamente fue arrojado, terminando en unos arbustos.

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Una mujer identificada como Imania Davis, de treinta y tres años, fue detenida en Tampa tras ser grabada mientras lanzaba violentamente a un cachorro maltés contra el asfalto, informaron el miércoles las autoridades del Condado de Hillsborough, según un comunicado citado por NBC 6. Foto: Instagram @hcsosheriff
Una mujer identificada como Imania Davis, de treinta y tres años, fue detenida en Tampa tras ser grabada mientras lanzaba violentamente a un cachorro maltés contra el asfalto, informaron el miércoles las autoridades del Condado de Hillsborough, según un comunicado citado por NBC 6. Foto: Instagram @hcsosheriff

El informe policial consignió que un agente halló al cachorro temblando en el suelo, incapaz de moverse. Los veterinarios confirmaron una fractura en una de las patas delanteras y sangrado nasal, pero los intentos médicos fracasaron. La vocería del centro declaró: “El perro falleció durante la cirugía, pese a los esfuerzos del equipo veterinario”.

Davis enfrenta seis cargos por crueldad animal agravada, notificó el sheriff Chad Chronister en conferencia de prensa. El funcionario calificó el hecho como "un acto de crueldad extrema" y cuestionó públicamente que en una zona con alta circulación de personas, nadie llamara a la policía.

Cómo denunciar un maltrato animal en Tampa

Según información disponible en la página oficial del condado de Hillsborough, cualquier persona que sea testigo de un caso de maltrato animal puede realizar una denuncia contactando aAnimal Controla través del número de teléfono (813) 744-5660 o enviando un correo electrónico a animalcontrol@hcfl.gov

De acuerdo con el portal del condado de Hillsborough, las denuncias pueden realizarse de forma anónima, aunque proporcionar datos de contacto facilita el seguimiento de los casos. La institución detalló que todas las quejas se investigan siguiendo protocolos establecidos y, si corresponde, pueden derivar en sanciones administrativas o penales contra los responsables.

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