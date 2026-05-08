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Detuvieron a un hombre armado tras amenazar al ex príncipe Andrés cerca de su residencia en Sandringham

El arrestado identificado como Alex Jenkinson, permanece bajo custodia y enfrenta cargos por amenazas y posesión de arma

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Mountbatten-Windsor y su escolta privada huyeron en auto mientras el agresor intentaba perseguirlos a pie (Reuters)
Mountbatten-Windsor y su escolta privada huyeron en auto mientras el agresor intentaba perseguirlos a pie (Reuters)

Un hombre fue arrestado en las inmediaciones de la residencia de Andrew Mountbatten-Windsor, conocido anteriormente como Príncipe Andrés, después de que lo insultara de manera intimidatoria y se encontrara en su poder un arma ofensiva.

El incidente involucró a Alex Jenkinson, de 39 años, originario de Stowmarket, Suffolk, quien fue interceptado tras aproximarse encapuchado, mientras el ex príncipe paseaba a sus perros. Según la fuerza policial territorial Norfolk Constabulary, los gritos proferidos por Jenkinson fueron considerados intimidatorios y constituyeron un acto de amenaza hacia el exmiembro de la familia real.

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El arresto se produjo en la localidad de Wolferton, a poca distancia de la propiedad conocida como Marsh Farm, adonde Mountbatten-Windsor se trasladó por decisión de su hermano, el actual monarca Carlos III.

Tras la detención, Jenkinson fue dirigido al centro de investigaciones policiales de King’s Lynn, donde permanece bajo custodia a la espera de comparecer ante la justicia.

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El individuo enfrenta cargos por dos delitos de uso de palabras o comportamientos amenazantes, abusivos o insultantes, destinados a acosar, alarmar o causar angustia, además de un cargo adicional por negarse a proporcionar una muestra de sangre mientras estaba bajo custodia.

El episodio generó preocupación en torno a la seguridad de Mountbatten-Windsor, quien, junto a un miembro de su equipo privado de seguridad, se dirigió rápidamente a un auto y abandonó el lugar, mientras el sospechoso intentó perseguirlos a pie.

El operativo policial fue activado luego de que el agresor, encapuchado, gritara de forma intimidatoria al exduque de York (Reuters)
El operativo policial fue activado luego de que el agresor, encapuchado, gritara de forma intimidatoria al exduque de York (Reuters)

Mountbatten-Windsor se instaló en la propiedad de Norfolk hace aproximadamente un mes, tras abandonar Windsor debido a la controversia derivada de su relación con el fallecido empresario estadounidense Jeffrey Epstein.

Esta vinculación provocó la pérdida de sus títulos oficiales, incluido el de duque de York, y su desplazamiento de la residencia Royal Lodge, donde el nivel de seguridad es considerablemente más alto que en su actual domicilio.

El traslado fue resultado de una decisión del rey Carlos III, quien solicitó al ex duque dejar su anterior vivienda tras el aumento del escrutinio público sobre su figura.

La policía de Norfolk confirmó que Jenkinson sigue bajo custodia y será presentado este viernes ante el tribunal de magistrados en Norwich. Las autoridades británicas no revelaron el tipo de arma encontrada ni precisaron las palabras exactas utilizadas por el agresor durante el altercado.

Mountbatten-Windsor fue invitado a realizar una declaración formal sobre el incidente, al igual que su escolta personal. Hasta el momento, los portavoces del ex duque y el Palacio de Buckingham evitaron pronunciarse respecto a lo sucedido.

príncipe Andrés, de las Malvinas al escándalo Epstein
Mountbatten-Windsor se mudó recientemente a Norfolk tras dejar Windsor por decisión de su hermano, el rey Carlos III (AP)

Mientras la figura de Andrés Mountbatten-Windsor sigue envuelta en la polémica y su relación con el rey Carlos III permanece congelada, un anuncio inesperado trajo emoción a su círculo más cercano: el lunes, la princesa Eugenia, su hija menor, confirmó que está embarazada de su tercer hijo junto a Jack Brooksbank.

La noticia se difundió oficialmente a través de los canales del Palacio de Buckingham, acompañada de una fotografía familiar en la que los dos hijos de Eugenia, August y Ernest, sostienen la ecografía del futuro bebé.

(Con información de The New York Times y EFE)

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