Estados Unidos

Afiliados a Medicare podrán acceder a medicamentos GLP-1 por USD 50 desde julio

La nueva medida regirá desde julio de 2026 hasta diciembre de 2027 y permitirá que los beneficiarios de Medicare Parte D accedan a terapias aprobadas por la FDA a través de un programa orientado a facilitar el acceso a tratamientos innovadores y de alto costo

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El programa Medicare GLP-1 Bridge permitirá a los afiliados acceder a medicamentos contra la obesidad por sólo USD 50 mensuales desde julio de 2026.
El programa Medicare GLP-1 Bridge permitirá a los afiliados acceder a medicamentos contra la obesidad por sólo USD 50 mensuales desde julio de 2026.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) habilitarán acceso mensual a medicamentos GLP-1 contra la obesidad por USD 50 para quienes cuenten con Medicare Parte D, a partir del 1 de julio de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2027.

Según informó el CMS, la medida tiene como objetivo facilitar el acceso a tratamientos innovadores y de alto costo que hasta ahora resultaban inaccesibles para la mayoría de los adultos mayores, con la expectativa de mejorar de manera sostenida la salud de la población beneficiaria.

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Condiciones de acceso, costos y alcance de la cobertura

Anteriormente, Medicare no incluía cobertura para medicamentos destinados al tratamiento de la obesidad ni para la reducción de peso. El precio de lista de estos tratamientos comienza en USD 149 mensuales y puede incrementarse según la dosis.

La iniciativa denominada Medicare GLP-1 Bridge implica una reducción significativa en el gasto de bolsillo para los usuarios de Medicare, aunque el copago de USD 50 supera el que típicamente abonan quienes cuentan con seguro médico privado, donde la cuota mensual rara vez supera los USD 25, reportó ABC News.

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El copago de USD 50 mensual representa una reducción significativa del gasto en medicamentos para beneficiarios de Medicare respecto al precio de lista (REUTERS/Hollie Adams).
El copago de USD 50 mensual representa una reducción significativa del gasto en medicamentos para beneficiarios de Medicare respecto al precio de lista (REUTERS/Hollie Adams).

Según los parámetros oficiales publicados por el organismo, para acceder al beneficio se debe residir en cualquiera de los estados o territorios de Estados Unidos. Los beneficiarios deberán cumplir ciertos requisitos y estar inscritos en un plan de medicamentos recetados independiente (PDP) o en un plan Medicare Advantage con cobertura de medicamentos (MA-PD) en 2026.

Podrán participar quienes estén en la Parte D a través de planes SNP, EGWP o LI NET. Quedan excluidos quienes se encuentren en planes privados de pago por servicio, contratos de costos, organizaciones PACE, planes de reserva y planes fraternales religiosos, salvo que también estén afiliados a un PDP.

Las personas con doble elegibilidad, es decir, quienes reciben tanto Medicare como Medicaid, también podrán acceder al programa siempre que cumplan los requisitos clínicos y estén inscritas en un plan de medicamentos recetados elegible de la Parte D

No se aplicará deducible y el sistema de pago y adjudicación de recetas será centralizado, a fin de simplificar la experiencia en farmacias y agilizar el acceso. A su vez, la cobertura se extenderá a presentaciones aprobadas por la FDA para bajar de peso. Entre los productos disponibles se incluyen Foundayo, Wegovy en sus presentaciones tanto de inyección como en tabletas, y Zepbound (KwikPen).

Para acceder al beneficio de medicamentos en 2026 se exige residencia en cualquier estado o territorio de Estados Unidos (M. Scott Brauer/The New York Times).
Para acceder al beneficio de medicamentos en 2026 se exige residencia en cualquier estado o territorio de Estados Unidos (M. Scott Brauer/The New York Times).

El programa Medicare GLP-1 Bridge

Medicare GLP-1 Bridge es un programa piloto de alcance federal orientado a expandir el acceso a terapias innovadoras entre adultos mayores y mejorar los indicadores de salud en la tercera edad. La CMS informó que mantiene canales de diálogo con proveedores, farmacias y fabricantes con el objetivo de coordinar la implementación y asegurar que todos los actores cuenten con la información necesaria para la aplicación del programa.

El director de Medicare y asesor principal del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Chris Klomp, subrayó en el comunicado oficial: “Los GLP-1 pueden cambiar la vida de los pacientes que controlan la obesidad y afecciones relacionadas”.

Además, señaló: “Esta demostración está diseñada para que el acceso a estos medicamentos sea más sencillo, predecible y uniforme en todo el programa Medicare, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para las personas mayores y una mayor rentabilidad para todo el sistema de atención médica”.

Por su parte, la responsable de la administración del CMS, Mehmet Oz, afirmó que estos tratamientos representan “un gran avance médico, pero actualmente muchos adultos mayores no pueden acceder a ellos debido a su alto costo”. Oz indicó que el programa “cambia esta situación al hacer que estos medicamentos sean más asequibles y accesibles, al tiempo que impulsa nuestro objetivo más amplio de ayudar a los estadounidenses a vivir vidas más saludables”.

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