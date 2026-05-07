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Mientras Estados Unidos presiona en la ONU, Irán busca controlar y gravar el paso de buques por el estrecho de Ormuz

La medida, que afecta significativamente al transporte de petróleo y gas, suscita inquietud en la comunidad marítima y genera tensiones diplomáticas entre Irán, Estados Unidos y países del Golf

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Vista aérea de buques militares y petroleros en el mar. Humo se eleva desde la costa montañosa al fondo bajo un cielo brumoso.
Irán establece una agencia gubernamental para revisar y gravar el paso de buques en el estratégico estrecho de Ormuz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Irán estableció este jueves una nueva agencia gubernamental, llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, con la misión de examinar y gravar a los buques que buscan cruzar el estrecho de Ormuz, según informó la firma especializada Lloyd’s List Intelligence. Paralelamente, las autoridades del régimen iraní confirmaron que analizan las últimas propuestas de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz, pero aclararon que aún no han emitido una respuesta oficial.

El establecimiento de este nuevo organismo ha provocado preocupación entre operadores del transporte marítimo internacional. Según la información reportada, cientos de buques comerciales permanecen atrapados en el golfo Pérsico sin poder llegar a mar abierto, lo que genera una interrupción significativa en las rutas globales. Pese a las restricciones, la expectativa de una resolución próxima del conflicto ha impulsado los mercados internacionales.

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De acuerdo con Lloyd’s List Intelligence, la nueva administración del estrecho ya ha enviado formularios de solicitud a las compañías interesadas y ha establecido formalmente un carril de inspección por las aguas del norte, cerca de la costa iraní. Irán controla qué barcos pueden cruzar y, en ciertos casos, impone un impuesto sobre la carga. “Irán ha cerrado de facto el estrecho”, resumió la firma líder en inteligencia marítima, precisando que esto ha afectado el transporte de petróleo y gas, lo que ha disparado el precio del combustible y alterado la economía global.

Expertos jurídicos advierten que las restricciones iraníes contravienen la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. (REUTERS/Amr Alfiky)
Expertos jurídicos advierten que las restricciones iraníes contravienen la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. (REUTERS/Amr Alfiky)

Investigadores del Instituto de Derecho Marítimo de la Universidad de Southampton manifestaron que estas exigencias contravienen la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho del Mar, la cual garantiza el paso pacífico por aguas territoriales. Estados Unidos y sus aliados del Golfo presionan en el Consejo de Seguridad de la ONU, para que se condene el control iraní sobre el canal y se planteen sanciones. Sin embargo, una resolución anterior fue vetada por Rusia y China.

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El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, explicó que la República Islámica está revisando los mensajes de Pakistán, país que actúa como mediador en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Indicó que “aún no ha llegado a una conclusión, y no se ha dado ninguna respuesta a la parte estadounidense”, según la agencia oficial IRNA.

Pocas horas después del anuncio, la agencia informó que fuerzas armadas iraníes intercambiaron disparos con “el enemigo” en la isla de Qeshm, la mayor del golfo Pérsico. No se ofrecieron más detalles sobre el incidente. También se registraron fuertes ruidos y fuego defensivo en el oeste de Teherán, así como explosiones cerca de Bandar Abbas, sin que se identificara el origen de las detonaciones.

Choques armados en la isla de Qeshm tras la creación de la nueva autoridad iraní para Ormuz. (REUTERS)
Choques armados en la isla de Qeshm tras la creación de la nueva autoridad iraní para Ormuz. (REUTERS)

En el ámbito diplomático, el senador de Estados Unidos Marco Rubio viajó al Vaticano para dialogar sobre los esfuerzos de paz en Oriente Medio con el papa León XIV, cuya oposición a la guerra con Irán ha generado tensiones con el presidente estadounidense Donald Trump.

El gobierno de Estados Unidos ha cambiado su postura respecto al conflicto: tras un frágil alto el fuego y declaraciones sobre el fin de las operaciones militares, lanzó nuevas amenazas de bombardeos si Irán no acepta un acuerdo que permita reanudar los envíos de petróleo y gas. Además, suspendió un intento militar de abrir un paso seguro para barcos comerciales, con el argumento de que la pausa dará más tiempo para negociar.

Desde Arabia Saudí se informó que el gobierno no apoyó el plan de Estados Unidos para reabrir el canal por la fuerza y notificó a Irán que no participará en acciones militares en la zona. El plan, denominado Proyecto Libertad, fue suspendido en su segundo día: solo dos buques mercantes de bandera estadounidense lograron cruzar la ruta bajo protección militar. El ejército estadounidense reportó el hundimiento de seis embarcaciones iraníes menores que amenazaban a barcos civiles.

El alto el fuego entre ambos países se mantiene desde el 8 de abril, aunque las negociaciones organizadas por Pakistán el mes pasado no llegaron a un acuerdo. El conflicto comenzó el 28 de febrero, cuando fuerzas de Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

Moytaba Jamenei dirige las negociaciones con Estados Unidos tras asumir el liderazgo supremo en marzo. (AP foto/Vahid Salemi)
Moytaba Jamenei dirige las negociaciones con Estados Unidos tras asumir el liderazgo supremo en marzo. (AP foto/Vahid Salemi)

El canciller pakistaní Ishaq Dar conversó por teléfono el jueves con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, y manifestó su confianza en que pronto se alcance un acuerdo. De manera separada, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, señaló que esperan una solución pacífica y sostenible que contribuya no solo a la paz en nuestra región, sino también a la paz internacional”. El primer ministro Shehbaz Sharif indicó que Islamabad mantiene “contacto continuo con Irán y Estados Unidos día y noche, a fin de detener la guerra y extender el alto el fuego”.

De acuerdo con fuentes del Departamento de Estado estadounidense, se prevé que las conversaciones directas entre Israel y Líbano se reanuden la próxima semana en Washington.

El líder supremo de Irán, Moytaba Jamenei, supervisa las negociaciones con Estados Unidos, aunque permanece oculto desde que resultó herido al inicio de la guerra. Asumió el cargo en marzo tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, durante los ataques iniciales del conflicto. Desde entonces, solo ha difundido comunicados escritos. Por su parte, el presidente Masoud Pezeshkian relató que mantuvo una reunión de más de dos horas con el líder y elogió su conducta durante el encuentro.

(Con información de AP)

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