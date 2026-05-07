Texas lidera la creación de empleo en Estados Unidos en 2026: los sectores y ciudades que más crecen, según el Federal Reserve

El Federal Reserve Bank of Dallas prevé que Texas agregará 260.100 empleos en 2026, alcanzando 14,6 millones de trabajadores activos a fin de año (WikiCommons/skys the limit2)

El pronóstico de empleo para Texas en 2026, elaborado por el Federal Reserve Bank of Dallas, anticipa que la economía estatal sumará 260.100 empleos durante el año, lo que representa un crecimiento de 1,8 % en el mercado laboral y elevará la cifra total de personas empleadas hasta 14,6 millones en diciembre.

Esta expansión, basada en cuatro modelos de proyección que integran variables como el producto interno bruto nacional, el precio futuro del crudo y los índices líderes de Texas y de Estados Unidos, estará condicionada por la desaceleración de la inmigración y la incertidumbre geopolítica, según indica el informe publicado el 1 de mayo de 2026.

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De acuerdo con el Federal Reserve Bank of Dallas, Texas espera consolidar su posición como líder en la generación de empleo en Estados Unidos durante 2026, impulsado por los sectores de comercio, servicios profesionales y actividades ligadas a la energía.

El informe señala que el crecimiento estimado puede variar, dependiendo de la evolución de los flujos migratorios y la coyuntura internacional.

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El pronóstico para 2026 incluye una banda de confianza del 80 %, que sitúa el aumento del empleo en un rango entre 1,2 y 2,4 %.

El crecimiento del empleo en Texas se estima en 1,8 % para 2026, impulsado por los sectores de comercio, servicios profesionales y energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luis Torres, economista sénior del banco, advirtió que es probable que el crecimiento real quede cerca del límite inferior del pronóstico, es decir, un avance del 1,2 %.

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Esta proyección responde a los límites que impone la caída de la inmigración en la generación de mano de obra, el efecto de una mayor productividad que restringe la demanda laboral y la repercusión de un contexto global inestable.

En marzo de 2026, la creación de empleo en Texas fue particularmente vigorosa, con un aumento anualizado del 3,9 %, equivalente a 45.500 nuevos puestos de trabajo.

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Los sectores que lideraron esta expansión fueron comercio y transporte, servicios profesionales y de negocios, esparcimiento y hotelería, educación y salud.

Por contraste, los sectores de manufactura, servicios de información y otros servicios registraron pérdidas moderadas de empleo, de acuerdo con el informe del Federal Reserve Bank of Dallas.

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La previsión de empleo del Federal Reserve Bank of Dallas contempla una banda de confianza del 80 %, con un rango de crecimiento de 1,2 a 2,4 % (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ciudades que impulsan el crecimiento laboral en Texas

El análisis difundido por el Federal Reserve Bank of Dallas destaca que las seis principales áreas metropolitanas de Texas experimentaron un crecimiento positivo en marzo.

Fort Worth encabezó el avance con un aumento del 5,2 % en el empleo, seguida por Dallas (4,8 %), Houston (4,5 %), San Antonio (4,3 %), Austin (3,7 %) y El Paso (2,9 %).

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Esta expansión fue impulsada por el desempeño del índice Líder de Texas, que reflejó la incidencia del encarecimiento de los precios reales del petróleo, el aumento de permisos de perforación y la mejora en el índice bursátil estatal, así como la reducción de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo.

Moderación en el ritmo de creación de empleo y factores de incertidumbre

El informe indica que la creación de empleo en febrero fue revisada sustancialmente a la baja, hasta un 0,2 % de crecimiento.

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El resultado acumulado desde el inicio del año muestra una variación del 1,7 %, lo que sugiere una tendencia de moderación en la expansión laboral frente al ritmo acelerado de marzo.

Miniaturas representan el crecimiento laboral en las seis principales ciudades de Texas: Dallas, Houston, San Antonio, Austin, Fort Worth y El Paso, destacando la influencia del Federal Reserve Bank of Dallas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este escenario, Torres puntualiza que las expectativas empresariales recogidas en los Texas Business Outlook Surveys muestran crecimientos lentos en el empleo, reflejo de una mayor cautela por parte de las compañías en sus decisiones de contratación e inversión debido a la incertidumbre internacional.

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Metodología y actualización del pronóstico

El comportamiento del índice Líder de Texas fue dispar en sus componentes. Mientras que el precio del petróleo, los permisos de pozo y el índice accionario estatal sumaron aportes positivos, las horas laborales semanales promedio, el índice líder nacional y el indicador de demanda de trabajadores contribuyeron negativamente.

El valor del dólar en Texas apenas se modificó en los últimos tres meses, según el reporte del Federal Reserve Bank of Dallas.

La proyección anual se calcula a partir de modelos de regresión vectorial que consideran rezagos en el precio del petróleo West Texas Intermediate, la evolución de los índices líderes y regresiones autorregresivas sobre el empleo, el producto interno bruto estatal y nacional, además de las hospitalizaciones por COVID-19 hasta marzo de 2023.

El modelo incorpora también previsiones de crecimiento del PIB nacional de Blue Chip Economic Indicators y futuros de crudo, junto con variables de ajuste derivadas de la pandemia.

La próxima actualización del Texas Employment Forecast está prevista para el 22 de mayo de 2026, según el propio Federal Reserve Bank of Dallas.