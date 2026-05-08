Estados Unidos

“Me traumatizó para siempre”: la confesión del cirujano de Florida que extirpó el órgano equivocado y el paciente murió

Durante la audiencia judicial, el médico Thomas Shaknovsky reconoció que el error que causó la muerte de William Bryan, de 70 años, lo marcó de por vida. Alegó que “factores inusuales” dificultaron la cirugía y afirmó que el desenlace lo dejó “devastado y desmoralizado”

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Fotografía tipo mugshot de un hombre caucásico de mediana edad, con cabello oscuro y barba incipiente, vistiendo una camisa naranja sobre un fondo gris claro
El cirujano Shaknovsky perdió sus licencias médicas en Florida, Alabama y Nueva York (Walton County Sheriff's Office).

El cirujano de Florida Thomas Shaknovsky enfrenta cargos de homicidio involuntario tras remover por error el hígado de un paciente en lugar del bazo durante una intervención quirúrgica en agosto de 2024, lo que causó la muerte del hombre en la mesa de operaciones.

Según un documento obtenido por NBC News, respecto al impacto del incidente en su vida, Shaknovsky declaró bajo juramento: “Fue un evento increíblemente desafortunado que lamento profundamente. Me ha traumatizado y herido para siempre”.

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El caso de William Bryan no es el primero en la carrera de Shaknovsky. Tal como informaron NBC News y The New York Post, en mayo de 2023 se le acusó de extraer parte del páncreas de un paciente en vez de la glándula suprarrenal y, meses después, tuvo otro reclamo por no detectar signos de sepsis tras una cirugía abdominal que concluyó con la muerte de una mujer.

El error fatal y la declaración del cirujano

El paciente William Bryan, de 70 años y residente de Muscle Shoals, Alabama, ingresó al hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast en Miramar Beach tras presentar dolor en el costado izquierdo durante una visita a la zona junto a su esposa.

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De acuerdo con la demanda, Shaknovsky recomendó una esplenectomía de urgencia, pese a que la pareja prefería regresar a su hogar. La intervención concluyó con la muerte de Bryan por exanguinación, es decir, pérdida masiva de sangre producto de la remoción del hígado.

El medio NBC News obtuvo la transcripción de la audiencia judicial, en la que el cirujano explicó que se había reunido con el paciente días previos a la cirugía, pero que la operación presentó “factores inusuales que dificultaron el procedimiento” debido a la abundancia de sangre en el abdomen del paciente y a un colon agrandado que dificultaron la visibilidad de los órganos.

Un hombre y una mujer sonríen y posan al aire libre, con un muelle, botes en el agua y un paisaje verde de fondo bajo un cielo nublado
La víctima, William Bryan, de 70 años, falleció por una hemorragia durante la intervención en el hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast.

Por consiguiente, el paciente perdió una gran cantidad de sangre y su corazón se detuvo, lo que obligó al equipo médico a iniciar compresiones torácicas. En ese escenario, Shaknovsky intentó identificar la fuente de la hemorragia y extrajo el hígado en lugar del bazo. Posteriormente, instruyó a una enfermera etiquetar el órgano extirpado como bazo, aunque la diferencia de tamaño entre ambos órganos es considerable.

El acusado insistió en que el error no se debió a una falta de conocimiento anatómico y afirmó: “Aprendí la diferencia entre el bazo y el hígado en la escuela secundaria, probablemente durante la clase de ciencias”.

En consecuencia, aseguró que mientras redactaba el informe postoperatorio de Bryan se sintió “mentalmente afectado”. Al preguntarle qué quería decir con esa expresión, respondió: “Devastado, desmoralizado, llorando por su muerte, sentí que le había fallado”.

Un hombre caucásico de mediana edad con cabello blanco y gafas sonríe, vistiendo una camisa estampada, de pie en un comedor con un candelabro y una mesa de cristal
El acusado habría solicitado a una enfermera que etiquetara el hígado extirpado como bazo.

Detención del cirujano y próximos pasos judiciales

La causa sostiene que intentó encubrir el error al omitir la extirpación del hígado y etiquetar al órgano como un supuesto bazo. Las autoridades señalaron que el médico cometió varios errores graves como el cambio de una cirugía laparoscópica a una intervención abierta de mayor riesgo y la omisión de solicitar ayuda durante la emergencia.

Por su parte, la institución donde se realizó la cirugía informó que Shaknovsky no figuraba como empleado directo y que no volvió a operar en sus instalaciones tras el suceso. El hospital subrayó que la seguridad de los pacientes constituye su principal prioridad.

Después del incidente fatal de agosto de 2024, Shaknovsky perdió sus licencias médicas en Florida, Alabama y Nueva York. El fiscal del Primer Circuito Judicial de Florida anunció la imputación por homicidio involuntario en segundo grado, cargo que podría implicar hasta 15 años de prisión para el cirujano si resulta culpable, reportó ABC7 News.

Tras la imputación, la detención ocurrió en Miramar Beach mientras trabajaba como conductor de Lyft. El video del arresto muestra a los agentes que rodean al médico mientras transportaba pasajeros en su vehículo. La audiencia de lectura de cargos para Shaknovsky está prevista para el 19 de mayo.

Un oficial de policía con uniforme verde apunta una pistola a un hombre con gorra blanca que está saliendo de un vehículo plateado bajo un cielo azul brillante
El video del arresto de Shaknovsky evidencia el momento en que varios agentes rodean su automóvil durante un viaje con pasajeros (Walton County Sheriff’s Office).

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