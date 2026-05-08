Estados Unidos: el ranking de los estados con la gasolina más económica

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el precio de la gasolina aumentó en cada estado del país, por lo que los conductores de automóviles particulares son los más afectados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el precio de la gasolina aumentó en cada estado del país, por lo que los conductores de automóviles particulares son los más afectados. El precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los USD 4,55 por galón (3,785 litros) este 7 de mayo de 2026, según la Asociación automovilística estadounidense.

Se trata del segundo aumento consecutivo, con un incremento de 25 centavos respecto a la semana anterior, lo que incrementa la preocupación entre los conductores por el costo de llenar el tanque.

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Cuáles son los estados que tienen el combustible más barato este jueves 7 de mayo

Para quienes buscan el combustible más accesibles este 7 de mayo, los diez estados más baratos son Oklahoma, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Nebraska, Texas, Georgia, Alabama, Kansas y Missouri.

En estos lugares, el precio de la gasolina varía entre USD $3,98 y USD $4,16 por galón, cifras notablemente inferiores al promedio nacional de USD $4,55 por galón.

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El reciente informe de la AAA indica que el promedio nacional subió de USD $4,30 a USD $4,55 en la última semana. Este valor es USD $1,40 superior al de hace un año, cuando se encontraba en USD $3,15 por galón, y también supera el valor de hace un mes, que era de USD $4,14 por galón.

Hasta el momento los diez estados más baratos son Oklahoma, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Nebraska, Texas, Georgia, Alabama, Kansas y Missouri para cargar nafta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la AAA señala que Oklahoma presenta el menor precio con $3,98 por galón. Le siguen Mississippi (USD $4,00), Louisiana (USD$4,02), Arkansas (USD$4,02), Nebraska (USD $4,08), Texas y Georgia (ambos USD$4,09), Alabama (USD$4,10), Kansas (USD$4,11) y Missouri (USD$4,16).

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Este grupo de diez estados ofrece costos considerablemente más bajos en comparación con el promedio nacional, lo que representa una oportunidad de ahorro relevante para quienes conducen largas distancias. Las diferencias se deben a factores locales, como proximidad a centros de producción y regulación impositiva.

Cuáles son los estados más caros para cargar gasolina

En contraste, los precios más altos se registran en California (USD$6,16), Washington (USD$5,76) y Hawaii (USD$5,66). Estas cifras reflejan la influencia de elementos externos y particularidades regionales en el precio de la gasolina.

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De acuerdo con la AAA, el precio de la gasolina depende principalmente de la producción estatal, los inventarios disponibles y la demanda de cada región. Cuando la producción semanal baja, situándose en torno a 9,6 millones de barriles diarios, y los inventarios disminuyen, se genera presión al alza sobre los precios.

Otros factores decisivos incluyen la capacidad de refinación, la ubicación respecto a puertos y oleoductos, las regulaciones ambientales estatales y los impuestos locales.

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Además, el precio internacional del crudo continúa ejerciendo una influencia significativa, incluso en momentos en que baja temporalmente, ya que la oferta global puede afectar el costo en las estaciones de servicio.

El reciente informe de la AAA indica que el promedio nacional subió de $4,30 a $4,55 en la última semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ahorrar en gasolina en Estados Unidos

La AAA brindó una serie de consejos para ahorrar gasolina y gastar menos, algunos de ellos son:

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Descargar la aplicación de la AAA: de acuerdo al sitio oficial, la de acuerdo al sitio oficial, la aplicación móvil de AAA puede ayudar a los conductores a encontrar los mejores precios de combustible y ofrece ventajas adicionales, como descuentos para miembros, recomendaciones de viaje y funciones para planificar tus viajes.

Investiga los precios en el lugar al que viajas: antes de emprender un viaje por carretera, la AAA aconsejó informarse a los conductores sobre los precios habituales de la gasolina en la zona a la que se dirige para poder planificar mejor su presupuesto.

Llenar el tanque cuando la temperatura sea más baja: según la AAA, la gasolina se expande a temperaturas elevadas , así que los conductores deben acudir a la gasolinera temprano por la mañana o después de la puesta del sol para ahorrar combustible.

Reducir la velocidad para aumentar el rendimiento de combustible: la AAA aconsejó mantener una velocidad igual o inferior a 80 km/h (50 millas por hora) para evitar un consumo excesivo de combustible, ya que la mayoría de los vehículos alcanzan su máximo rendimiento a esta velocidad.