Estados Unidos denunció ante la ONU que el régimen iraní busca cobrar “peajes ilegales” en el estrecho de Ormuz

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, habla con periodistas tras presentar una resolución para garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Estados Unidos acusó este jueves al régimen de Irán de intentar imponer cobros ilegales a barcos que buscan atravesar el estrecho de Ormuz y denunció que esas medidas representan una amenaza para el comercio internacional.

El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que Teherán pretende obligar a embarcaciones comerciales y civiles a pagar “sobornos” para poder utilizar la estratégica vía marítima, clave para el transporte mundial de petróleo y mercancías.

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El diplomático realizó las declaraciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Washington presentó un proyecto de resolución destinado a garantizar la libertad de navegación en la zona. La iniciativa fue elaborada junto con Baréin y contó además con el respaldo de Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

“Irán pretende exigir a todos los capitanes de buques de la navegación internacional, comercial y civil que se registren y paguen un soborno, un peaje, para poder utilizar estas vías navegables internacionales”, afirmó Waltz ante periodistas. El funcionario agregó que esa práctica “es inaceptable, es inmoral y es ilegal conforme al derecho internacional”.

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Buques petroleros permanecen anclados en el estrecho de Ormuz frente a las costas de Bandar Abbas, en medio de la tensión por las restricciones al tránsito marítimo impulsadas por Irán (Amirhosein Khorgooi/AP)

El señalamiento se produjo después de que medios de propaganda iraníes anunciaran la creación de un nuevo organismo destinado a administrar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. La entidad, denominada Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico, fue presentada por Teherán como una estructura encargada de supervisar la circulación en la región.

Aunque el régimen iraní no confirmó oficialmente la aplicación inmediata de tarifas obligatorias, distintos funcionarios y medios cercanos a los ayatollahs mencionaron la posibilidad de establecer pagos para las embarcaciones que utilicen el corredor marítimo.

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Waltz sostuvo que la medida tendría consecuencias globales debido a la importancia estratégica del estrecho, por donde circula una parte significativa del suministro energético internacional.

“Quienes abusan de ella o tratan de acabar con ella están sentando un precedente muy, muy peligroso y, francamente, preparando el terreno para condenar al comercio mundial”, declaró.

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El embajador estadounidense también acusó a Irán de violar normas internacionales mediante acciones militares y restricciones al tránsito marítimo.

Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU participan en una reunión en la sede de Naciones Unidas en Nueva York (REUTERS/Shannon Stapleton)

“Las acciones indiscriminadas de Irán de colocar minas y obstaculizar el paso en el estrecho de Ormuz son violaciones de libro del derecho internacional”, afirmó.

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Además del proyecto de resolución, Estados Unidos propuso la creación de un corredor humanitario bajo supervisión de Naciones Unidas para garantizar el paso seguro de embarcaciones civiles y comerciales en la región.

La tensión en torno al estrecho de Ormuz aumentó en las últimas semanas tras nuevos incidentes marítimos y operaciones militares vinculadas al conflicto regional. Washington sostiene que el bloqueo impulsado por Irán amenaza la estabilidad económica global debido al papel central de esa vía en el comercio energético.

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El estrecho conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico. Por ese corredor marítimo circula una proporción considerable de las exportaciones mundiales de crudo y gas natural licuado. Cualquier alteración en el tránsito suele impactar de forma inmediata en los mercados internacionales y en los precios de la energía.

Durante su intervención, Waltz evitó precisar cuándo será sometida a votación la resolución impulsada por Washington. El diplomático explicó que continúan las negociaciones con distintos miembros del Consejo de Seguridad antes de avanzar con el texto definitivo.

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El representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, presenta en Nueva York la postura de Washington sobre la seguridad marítima en el Golfo Pérsico (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

No es la primera vez que el organismo debate medidas relacionadas con Ormuz. A comienzos de abril, varios países árabes impulsaron otra resolución que reclamaba coordinación internacional para proteger la navegación y exigía el cese de ataques contra barcos comerciales.

Ese proyecto fue bloqueado por Rusia y China, que cuestionaron su contenido y consideraron que la iniciativa no reflejaba de manera equilibrada la situación regional.

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La nueva ofensiva diplomática de Washington busca aumentar la presión internacional sobre Teherán en medio del deterioro de la seguridad marítima en Medio Oriente y de las crecientes advertencias sobre el impacto económico que podría generar una interrupción prolongada del tránsito en el estrecho.

(Con información de EFE y AFP)