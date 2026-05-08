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Los presidentes de Taiwán y Paraguay formalizaron acuerdos de inversión tecnológica y de comercio en Taipei

La colaboración incluye el desarrollo de un centro nacional de computación de Inteligencia Artificial en Paraguay, iniciativa que combinará experiencia taiwanesa con recursos locales

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Dos hombres sonrientes en traje oscuro se dan la mano frente a las banderas de Taiwán y Paraguay. Un retrato enmarcado cuelga entre ellos, con dos sillas azules en primer plano
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, se estrechan la mano en el Edificio de la Oficina Presidencial, reafirmando la sólida relación bilateral entre ambas naciones. (Oficina del Presidente de Taiwán)

Taiwán anunció este martes la apertura de su mercado a la carne avícola de Paraguay, al tiempo que ambos gobiernos formalizaron nuevas inversiones conjuntas en inteligencia artificial, según comunicó el presidente William Lai tras recibir con honores a su homólogo Santiago Peña en Taipei.

Entre los acuerdos, destaca el memorando de entendimiento sobre un centro nacional de computación de IA en Paraguay, donde convergerán capacidades taiwanesas y recursos energéticos paraguayos, informó la Oficina Presidencial.

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Según Lai, esta iniciativa permitirá “convertir electricidad en poder de cómputo clave para países inteligentes”. Ambos mandatarios refrendaron, además, un tratado de asistencia legal mutua en materia penal y otro memorando en ciberseguridad.

Paraguay es el único aliado diplomático de Taiwán en Sudamérica y uno de los 12 en el mundo. Las relaciones bilaterales, que se extienden por casi 70 años, han registrado un crecimiento en el comercio, con Taiwán consolidándose como mercado para la carne de res y cerdo de Paraguay, según manifestó Peña. El presidente paraguayo agradeció a Lai el acceso para la carne avícola e indicó su expectativa de que el intercambio comercial siga ampliándose y diversificándose.

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Peña subrayó la “adhesión estratégica” de Paraguay a la alianza, señalando el “alto valor” que su país otorga al vínculo con Taiwán y comprometiéndose a continuar el apoyo internacional a la isla. Condenó además los “ejercicios militares crecientes” de China y la “presión económica” dirigida contra Taiwán, refiriéndose, entre otros hechos, a la reciente suspensión del viaje de Lai a Esuatini debido —según reportes— a restricciones de sobrevuelo impuestas a la delegación.

Presidentes Santiago Peña y Lai Ching-te, con un oficial, caminan sobre alfombra roja flanqueados por guardias de honor. Banderas de Taiwán y Paraguay visibles
El Presidente Santiago Peña de Paraguay y su par taiwanés Lai Ching-te inspeccionan la guardia de honor en Taipei, reforzando más de 60 años de lazos diplomáticos y firmando un MOU sobre ciberseguridad. (Oficina del Presidente de Taiwán)

Peña instó a la comunidad internacional a reconocer el derecho de los taiwaneses a la autodeterminación y advirtió que la exclusión de Taiwán de plataformas como la ONU debilita el carácter legítimo de esos organismos multilaterales.

Hoy se abre oficialmente el mercado taiwanés para las exportaciones de carne aviar paraguaya”, enfatizó el presidente paraguayo. “Un logro enorme que se suma a lo que ya construimos con la carne bovina consolidada como el tercer mercado más importante de exportación hacia Taiwán, y la carne porcina con arancel cero desde hace dos años, hoy el mercado número uno para nuestras exportaciones porcinas”, dijo Peña desde Taipei.

El jefe de estado sudamericano subrayó además: “Paraguay tiene acceso total al mercado taiwanés en las tres carnes. Más mercados conquistados significan más empleo y más prosperidad para la familia paraguaya”.

Durante la cena de bienvenida ofrecida en la capital taiwanesa, Peña destacó los sólidos vínculos bilaterales entre ambas naciones. “Durante 70 años construimos una sólida relación con Taiwán. Hoy, en una cena organizada por el canciller Lin Chia-Lung, compartimos la mesa con empresarios taiwaneses y una importante delegación de empresarios de nuestro país que viajaron a tender puentes entre nuestras empresas”.

Un encuentro que marca el paso natural de esta alianza, de la relación entre gobiernos, a la relación entre empresarios que generan oportunidades reales para nuestros compatriotas”, concluyó el mandatario.

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