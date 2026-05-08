Un ciberataque provocó el cierre temporal de Canvas en Estados Unidos

Un ciberataque provocó el cierre temporal de Canvas, la plataforma educativa clave en universidades y escuelas de Estados Unidos

Un ciberataque ha puesto en jaque a Canvas, una de las plataformas educativas más empleadas por universidades y escuelas en Estados Unidos, generando preocupación entre estudiantes, profesores e instituciones. El jueves, la plataforma experimentó un cierre temporal debido a una “actividad no autorizada” detectada por las autoridades y confirmada por la propia empresa desarrolladora, Instructure. Este suceso reavivó el debate sobre la seguridad de los entornos educativos digitales y la protección de los datos personales de millones de usuarios.

El incidente comenzó a tomar forma el 29 de abril de 2026, fecha en la que Instructure detectó una incursión no autorizada en Canvas. Según detalló la compañía en un comunicado publicado en su sitio web, la acción fue atribuida a un agente externo que logró explotar un problema vinculado a las cuentas gratuitas para profesores. La empresa aseguró que, tras identificar la anomalía, revocó de inmediato el acceso de la parte no autorizada, inició una investigación interna y recurrió a expertos forenses externos para profundizar en el análisis de la situación y esclarecer la magnitud de la brecha de seguridad.

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Varias universidades de renombre, entre ellas Harvard y la Universidad de Michigan, alertaron a sus estudiantes sobre la problemática. El ciberataque ocurrió en una época en la que ya comenzaron o están en curso los exámenes finales en todo el país.

Este es el comunicado que le aparecía a los usuarios cuando intentaban ingresar a la plataforma Canvas

La secuencia de eventos no se detuvo allí. El 7 de mayo de 2026, la empresa detectó actividad adicional conectada al mismo incidente, lo que evidenció la persistencia del atacante y la complejidad del problema. En esta ocasión, el intruso logró modificar las páginas que se presentan cuando estudiantes y docentes acceden a Canvas, alterando de manera directa la experiencia de ingreso y generando incertidumbre entre los usuarios. Ante este nuevo episodio, Instructure optó por desactivar temporalmente la plataforma, poniéndola en modo de mantenimiento como medida preventiva. El objetivo principal fue contener la actividad anómala, investigar a fondo el incidente y reforzar las medidas de seguridad para evitar nuevas vulneraciones.

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Durante el ataque ocurrido el 29 de abril, los datos recopilados por el agente externo incluyeron información personal de los usuarios pertenecientes a las organizaciones impactadas. En concreto, la compañía detalló que la información extraída abarcó nombres completos, direcciones de correo electrónico, números de identificación de estudiantes y mensajes intercambiados entre usuarios en Canvas. Este tipo de información, aunque no incluye elementos financieros o gubernamentales, representa un riesgo significativo para la privacidad de los estudiantes y profesores afectados, ya que puede facilitar intentos posteriores de suplantación de identidad o ataques de ingeniería social dirigidos.

Instructure se apresuró en aclarar los alcances de la brecha y tranquilizar a los usuarios respecto a la protección de datos más sensibles. Según la empresa, “no hemos encontrado ninguna evidencia de que se hayan utilizado contraseñas, fechas de nacimiento, identificadores gubernamentales o información financiera”. Esta afirmación buscó limitar la preocupación de la comunidad educativa sobre posibles usos indebidos de credenciales o datos bancarios, aunque los datos expuestos siguen siendo de carácter personal y pueden tener implicaciones severas en términos de privacidad.

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Harvard es una de las universidades que sufrió interrupciones en el servicio Canvas. REUTERS/Shannon Stapleton

La empresa reconoció que el origen del incidente residía en una vulnerabilidad asociada a las cuentas gratuitas para profesores, una función que ha sido parte esencial de la expansión y accesibilidad de Canvas en el ámbito educativo. Como consecuencia directa, Instructure tomó la decisión de cerrar temporalmente estas cuentas gratuitas, una medida que calificaron como “difícil”, pero necesaria para proteger la integridad de la plataforma y de sus usuarios. En palabras de la compañía, estas cuentas “han sido una parte fundamental de nuestra plataforma y estamos comprometidos a resolver los problemas relacionados con ellas”. El cierre temporal representa un desafío tanto para los docentes que dependían de esta modalidad como para la propia empresa, que debe equilibrar la seguridad con la apertura y la inclusión de la herramienta.

El cierre y la investigación se llevaron a cabo en un contexto de máxima alerta, con equipos internos y externos dedicados a revisar los sistemas, identificar posibles brechas adicionales y garantizar que no existieran nuevas amenazas activas en la infraestructura de Canvas. Instructure mantuvo a la comunidad informada a través de comunicados y actualizaciones, reiterando su compromiso con la seguridad y la transparencia durante todo el proceso.

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Una vez finalizadas las labores de contención y refuerzo de la seguridad, Instructure informó que Canvas ya se encuentra completamente operativo y disponible para su uso. El restablecimiento de la plataforma marca una recuperación tras días de incertidumbre y demuestra la capacidad de reacción ante incidentes de ciberseguridad de gran escala. No obstante, el episodio deja en evidencia la importancia de mantener elevados estándares de vigilancia y actualización en los sistemas educativos digitales, que gestionan información sensible de millones de usuarios y constituyen la columna vertebral de la educación moderna.