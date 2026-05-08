Dónde es posible abortar y dónde no en Estados Unidos

La decisión Dobbs de 2022 eliminó la protección federal al aborto en Estados Unidos y otorgó a cada estado la potestad de legislar sobre su acceso (Europa Press)

La eliminación del derecho constitucional al aborto en Estados Unidos, tras la decisión Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization en junio de 2022, provocó un cambio total en el acceso a este procedimiento en el país. Hoy, 20 estados prohíben o restringen severamente el aborto y 17 de ellos lo vetan por completo o apenas permiten la interrupción hasta la sexta semana de embarazo, mucho antes de que la mayoría de las personas sepa que está embarazada.

La situación legal es tan dispar que, según CNN, en los estados con mayores restricciones se reportan tasas más altas de mortalidad materna e infantil y un agravamiento de la inseguridad económica. En Wyoming, por ejemplo, una jueza suspendió temporalmente la prohibición conocida como “latido fetal”.

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Mientras tanto, la Corte Suprema estatal invalidó dos vetos amplios, incluido el primero del país contra las píldoras abortivas, respaldando así a la única clínica del estado. Los desafíos legales continúan y CNN sigue de cerca cada nueva medida judicial.

¿Qué está pasando con el aborto en Estados Unidos?

Desde 2022, el panorama del aborto en Estados Unidos cambió radicalmente. La Corte Suprema eliminó la protección federal y dejó la regulación en manos de cada estado. Así, la mitad del país optó por restricciones duras y la otra mitad blindó el acceso con leyes o enmiendas constitucionales.

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Actualmente, veinte estados prohíben o restringen severamente el aborto, y diecisiete de ellos vetan la interrupción temprana hasta la sexta semana de embarazo (AP)

Actualmente, quienes viven en estados donde el aborto está prohibido deben desplazarse cientos de kilómetros o recurrir a medicamentos enviados por correo para acceder a este derecho. Este escenario genera desigualdades profundas y un sistema sanitario fragmentado.

¿Dónde es legal y dónde está prohibido el aborto?

La lista de estados según el estatus legal del aborto, basada en los datos de CNN y las capturas de pantalla proporcionadas, es la siguiente:

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Estados con aborto prohibido:

Alabama : prohibido sin excepciones para violación o incesto.

: prohibido sin excepciones para violación o incesto. Arkansas : prohibido sin excepciones para violación o incesto.

: prohibido sin excepciones para violación o incesto. Idaho : prohibición casi total.

: prohibición casi total. Indiana : prohibido con excepciones limitadas.

: prohibido con excepciones limitadas. Kentucky : prohibido sin excepciones para violación o incesto.

: prohibido sin excepciones para violación o incesto. Louisiana : prohibido sin excepciones para violación o incesto.

: prohibido sin excepciones para violación o incesto. Mississippi : prohibición casi total, solo permite por violación.

: prohibición casi total, solo permite por violación. Oklahoma : prohibido sin excepciones para violación o incesto.

: prohibido sin excepciones para violación o incesto. North Dakota : prohibido con excepciones limitadas.

: prohibido con excepciones limitadas. South Dakota : prohibido sin excepciones para violación o incesto.

: prohibido sin excepciones para violación o incesto. Tennessee : prohibido sin excepciones para violación o incesto.

: prohibido sin excepciones para violación o incesto. Texas : prohibido sin excepciones para violación o incesto.

: prohibido sin excepciones para violación o incesto. West Virginia: prohibición casi total, restricción adicional sobre venta de píldoras abortivas.

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Estados donde el aborto es legal hasta la viabilidad fetal o sin límite gestacional:

Alaska : legal sin límite.

: legal sin límite. Arizona : legal hasta la viabilidad, con proceso judicial en curso.

: legal hasta la viabilidad, con proceso judicial en curso. California : legal hasta la viabilidad.

: legal hasta la viabilidad. Colorado : legal sin límite, derecho protegido en la constitución.

: legal sin límite, derecho protegido en la constitución. Connecticut : legal hasta la viabilidad.

: legal hasta la viabilidad. Delaware : legal hasta la viabilidad.

: legal hasta la viabilidad. Hawaii : legal hasta la viabilidad.

: legal hasta la viabilidad. Illinois : legal hasta la viabilidad.

: legal hasta la viabilidad. Kansas : legal hasta la semana 22.

: legal hasta la semana 22. Maine : legal hasta la viabilidad.

: legal hasta la viabilidad. Maryland : legal sin límite, derecho en la constitución.

: legal sin límite, derecho en la constitución. Massachusetts : legal hasta la semana 24.

: legal hasta la semana 24. Michigan : legal sin límite, derecho en la constitución.

: legal sin límite, derecho en la constitución. Minnesota : legal sin límite.

: legal sin límite. Missouri : protegido hasta la viabilidad fetal (24-26 semanas).

: protegido hasta la viabilidad fetal (24-26 semanas). Montana : legal hasta la viabilidad, derecho en la constitución.

: legal hasta la viabilidad, derecho en la constitución. Nevada : legal hasta la semana 24.

: legal hasta la semana 24. New Hampshire : legal hasta la semana 24.

: legal hasta la semana 24. New Jersey : legal sin límite.

: legal sin límite. New Mexico : legal sin límite.

: legal sin límite. New York : legal hasta la viabilidad, derecho en la constitución.

: legal hasta la viabilidad, derecho en la constitución. Ohio : legal hasta la semana 20.

: legal hasta la semana 20. Oregon : legal sin límite.

: legal sin límite. Pennsylvania : legal hasta la semana 24.

: legal hasta la semana 24. Rhode Island : legal hasta la viabilidad.

: legal hasta la viabilidad. Vermont : legal sin límite.

: legal sin límite. Virginia : legal hasta el tercer trimestre.

: legal hasta el tercer trimestre. Washington : legal hasta la viabilidad.

: legal hasta la viabilidad. Wisconsin : legal hasta la semana 20.

: legal hasta la semana 20. Wyoming: legal hasta la viabilidad, prohibición suspendida por la justicia.

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Estados con límites gestacionales estrictos (6-18 semanas):

Florida : prohibido a partir de la sexta semana, intento fallido de ampliar derechos en 2024.

: prohibido a partir de la sexta semana, intento fallido de ampliar derechos en 2024. Georgia : prohibido a partir de la sexta semana, la Corte Suprema reinstaló el veto en 2024.

: prohibido a partir de la sexta semana, la Corte Suprema reinstaló el veto en 2024. Iowa : prohibido a partir de la sexta semana, la Corte Suprema estatal ratificó el veto en 2024.

: prohibido a partir de la sexta semana, la Corte Suprema estatal ratificó el veto en 2024. Nebraska : prohibido a partir de la semana 12, derecho en la constitución.

: prohibido a partir de la semana 12, derecho en la constitución. North Carolina : prohibido después de la semana 12.

: prohibido después de la semana 12. South Carolina : prohibido a partir de la sexta semana, Corte Suprema confirmó el veto en 2023.

: prohibido a partir de la sexta semana, Corte Suprema confirmó el veto en 2023. Utah: prohibido después de la semana 18, restricción judicial pendiente.

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¿Cuándo y cómo se implementaron estos cambios?

El cambio principal ocurrió en junio de 2022, cuando la Corte Suprema derogó el precedente Roe v. Wade. Desde entonces, la legislación avanzó rápidamente a nivel estatal. Algunos estados aprobaron prohibiciones inmediatas, conocidas como “leyes gatillo”, mientras que otros sometieron el tema a referendos populares.

La Corte Suprema de Wyoming suspendió prohibiciones estatales e invalidó vetos contra las píldoras abortivas, favoreciendo el acceso en ese estado (AP)

En 2024, varias jurisdicciones reforzaron el derecho al aborto en sus constituciones estatales, mientras que otras endurecieron las restricciones.

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¿Por qué existe tanta diferencia entre los estados?

La respuesta radica en que, tras la sentencia Dobbs, cada estado tiene autonomía total para legislar sobre el aborto. Factores políticos, sociales y religiosos influyen en la orientación de las leyes locales. Estados conservadores tienden a imponer prohibiciones amplias; los de perfil liberal, a proteger el acceso.

Personas residentes en estados con prohibiciones al aborto deben viajar cientos de kilómetros o recurrir a medicamentos enviados por correo para acceder al procedimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

CNN informa que los estados con mayores restricciones presentan peores indicadores de salud materna e infantil, así como un aumento en la inseguridad económica para las mujeres. Además, la movilidad entre estados y el aumento en la demanda de medicamentos abortivos reflejan la desigualdad territorial.

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¿Quiénes impulsan y quiénes frenan los cambios?

Actores políticos, organizaciones civiles, profesionales de la salud y tribunales estatales juegan un papel central. Los gobernadores, legisladores y jueces determinan el alcance de las leyes y su aplicación.

En Wyoming, por ejemplo, la gobernación impulsó una prohibición que luego fue frenada por la justicia.

CNN señala que los procesos judiciales y los referendos populares seguirán definiendo el futuro del aborto en Estados Unidos.