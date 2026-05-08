Estados Unidos

La producción de trigo en los Grandes Llanos enfrenta una crisis histórica

El sector agrícola en estados claves de Estados Unidos experimenta una caída significativa en sus rendimientos debido a condiciones meteorológicas adversas, lo que impacta tanto en los ingresos de los productores como en la oferta nacional del cereal

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Infografía horizontal sobre la crisis del trigo en EE. UU., mostrando un campo seco con trigo, una bandera de EE. UU. y gráficos explicativos.
Esta infografía explica cómo olas de calor, sequía y temperaturas extremas han provocado una caída del 15% en la producción de trigo en los Grandes Llanos de Estados Unidos, afectando la economía agrícola y el abastecimiento nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción de trigo en los Grandes Llanos de Estados Unidos atraviesa su peor crisis en años, con agricultores de Kansas y Oklahoma frente a pérdidas considerables por olas de calor extremas, sequía y cambios abruptos de temperatura. A medida que la temporada de cosecha comienza en junio, expertos anticipan una reducción en el volumen total recolectado con consecuencias económicas y para el abastecimiento de uno de los cultivos clave del país, según informó el diario británico The Guardian.

Gregg Ibendahl, profesor asociado en Kansas State University, estimó que la producción nacional de trigo caería un 15% respecto al año pasado. El reporte semanal de condiciones del cultivo emitido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indicó que el 44% del trigo de Kansas y el 49% del de Oklahoma se califica entre “muy pobre” y “pobre”, lo que refleja el deterioro de los campos clave para la oferta nacional.

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Calor récord aceleró el colapso de los cultivos

Las anomalías climáticas se evidenciaron con fuerza en marzo: Kansas registró temperaturas entre 10 y 11 °F (5,6 y 6,1 °C) por encima del promedio y Oklahoma alcanzó calor récord, lo que agravó la sequía existente, según el meteorólogo Shel Winkley, de la organización de monitoreo climático Climate Central. La región vivió “el tercer marzo más cálido en los registros para Kansas”, un fenómeno que, según el meteorólogo, “sería prácticamente imposible de alcanzar en esta época del año sin la influencia del cambio climático”.

La combinación de calor inusual, escasez de lluvias y variaciones extremas llevó a muchos agricultores a cancelar su cosecha. Merrill Nielsen, agricultor de la región, relató que, tras plantar trigo en otoño a partir de lluvias superiores al promedio, el invierno cálido y seco seguido de bruscas oscilaciones térmicas arruinó su cultivo. Una inspección de seguro determinó que solo podría obtener dos bushels —unos 54 kg— por acre, lejos de los habituales 40 a 50: “El cultivo será abortado”, sentenció el agricultor, quien optó por no recolectar la pequeña porción que sobrevivió.

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Campo agrícola completamente seco y agrietado con plantas marchitas bajo un sol brillante y un cielo naranja rojizo, reflejando una sequía severa.
El 44% del trigo de Kansas y el 49% del de Oklahoma presentan condiciones “muy pobres” según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Romulo Lollato, profesor de producción de trigo y forrajes en Kansas State University, advirtió que la situación en el norte y noroeste del estado podría obligar a otros productores a tomar decisiones similares. En el ciclo previo, el 29% del área sembrada en Kansas quedó sin cosechar —el nivel más alto desde 1951— y la cosecha estatal alcanzó solo 201 millones de bushels. Lollato estimó que la producción de Kansas terminará entre 200 y 220 millones de bushels, lejos del promedio de los últimos diez años, que ronda los 317 millones.

La crisis se extiende al maíz, el girasol y el sorgo

El panorama descrito por Nielsen y Lollato se repite, con distintos matices, en toda la franja productora. Ben Palen, agricultor de quinta generación en el noreste de Kansas que opera 15.000 acres sembrados con maíz, girasol, mijo, sorgo y trigo orgánico, señaló que este año la cosecha de trigo podría representar solo el 30% de su volumen habitual, aunque aún espera la confirmación de sus proyecciones.

Los cultivos alternativos tampoco resultan rentables en la coyuntura actual, pues el incremento de costos supera los precios de venta del grano, indicó el diario británico. La persistencia de la sequía y la irregularidad de las lluvias han modificado el manejo agronómico tradicional: Palen observó que las precipitaciones son cada vez menos previsibles, mientras que el trigo presenta etapas aceleradas de desarrollo que lo exponen a heladas tardías antes de la llegada del verano.

Vance Ehmke, con 50 años de experiencia en Lane, al suroeste de Kansas, registró temperaturas de 90 °F (32 °C ) en enero, seguidas de heladas, y menos de 2,5 cm de lluvia en abril, volumen insuficiente para revertir el daño. “Estamos tan atrasados que ya ni siquiera resulta gracioso”, indicó el experto.

La crisis de producción también afecta cultivos alternativos como maíz, girasol y sorgo, cuya rentabilidad se ve mermada por el aumento de costos REUTERS/Matias Baglietto
La crisis de producción también afecta cultivos alternativos como maíz, girasol y sorgo, cuya rentabilidad se ve mermada por el aumento de costos REUTERS/Matias Baglietto

Mínimo histórico de siembras y lluvias escasas

El trigo es un cultivo resistente que puede mejorar si recibe humedad antes de la cosecha, pero las previsiones a largo plazo anticipan precipitaciones por debajo de lo normal hasta julio en Kansas y Nebraska, según Winkley. Las siembras de trigo en Estados Unidos han caído de manera constante y alcanzaron este año el mínimo desde 1919, de acuerdo con el USDA, en parte por la preferencia de los productores por cultivos de mayor rentabilidad como maíz y soja, aunque actualmente ninguno resulta lucrativo.

El efecto del cambio climático se percibe no solo en los registros de temperaturas y lluvias, sino también en la gestión de los ciclos agrícolas. Palen resumió la sensación generalizada: “El cambio climático es una preocupación creciente... Intentas planificar lo mejor posible, pero fue un comodín, cuando se presentaron dos noches de frío exactamente en el peor momento para el trigo”.

A pesar de las perspectivas adversas para este año, la disponibilidad estadounidense no enfrenta riesgo inmediato gracias a la robusta reserva remanente del ciclo anterior, lo que ofrece un margen para enfrentar la crisis de abastecimiento actual.

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