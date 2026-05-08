La economía de las ciudades sede de Estados Unidos durante el Mundial: cuánto esperan ganar y qué riesgos corren

Las ciudades sede de Estados Unidos preparan su economía y logística para el impacto del Mundial de Fútbol 2026

Las ciudades estadounidenses que serán sede de la próxima Copa Mundial de Fútbol afrontan una de las mayores operaciones logísticas y económicas de su historia reciente. Con la expectativa de recibir a millones de aficionados, autoridades locales y comités organizadores han puesto en marcha inversiones y estrategias destinadas a maximizar los beneficios y mitigar los riesgos asociados a un evento de esta magnitud. El entusiasmo por la proyección internacional y la actividad económica que traerá el fútbol convive con preocupaciones sobre la seguridad, la movilidad urbana y la capacidad de adaptación cultural.

Nueva York es uno de los ejemplos más ilustrativos de la apuesta económica que implica ser sede del Mundial. La ciudad ha destinado más de 35 millones de dólares a los preparativos, con la esperanza de que los 1,2 millones de aficionados visitantes impulsen la economía regional con 3.300 millones de dólares. Maya Handa, designada por el alcalde Zohran Mamdani como responsable de la Copa Mundial en la ciudad, destacó la planificación anticipada y el esfuerzo por asegurar que los beneficios lleguen a todos los sectores, especialmente al de la hostelería y a las pequeñas empresas. El objetivo es que tanto grandes cadenas como negocios locales puedan absorber el aumento repentino de clientes y visitantes que se prevé durante el torneo.

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El panorama, sin embargo, no está exento de desafíos significativos. Los costos de seguridad y la logística general del evento suponen una presión singular sobre las ciudades anfitrionas. El conflicto en Oriente Medio y el estancamiento en el Congreso estadounidense en torno a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional han complicado la llegada de 625 millones de dólares federales pensados para ayudar a cubrir los gastos de seguridad. El temor a posibles represalias o ataques, especialmente por parte de Irán, ha incrementado la tensión en torno a la protección de los asistentes y la infraestructura.

Nueva York invertirá más de 35 millones de dólares en la Copa Mundial, esperando un beneficio económico de 3.300 millones gracias al turismo (REUTERS/Brendan McDermid)

Quinton Lucas, alcalde de Kansas City, reconoció que las amenazas a la seguridad pública son motivo de preocupación diaria y que, aunque no es posible controlar todos los factores, se están tomando múltiples medidas preventivas. La demora en la transferencia de fondos federales ha dificultado la planificación en ciudades como Kansas City, que a principios de marzo aún esperaba recibir 59 millones de dólares para cubrir gastos de seguridad. Finalmente, Missouri recibió la subvención, que se utilizará para pagar horas extras de policía, contratar personal adicional, adquirir equipamiento y firmar contratos de alojamiento para agentes desplazados.

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En paralelo a las cuestiones de seguridad, existe un debate sobre el verdadero alcance del impulso económico que dejará el Mundial. Las estimaciones oficiales, tanto de la administración Trump como de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), proyectan entre 5 y 7 millones de visitantes internacionales y un aporte de hasta 9.600 millones de dólares al PIB estadounidense, además de la creación de unos 105.000 empleos. Sin embargo, voces como la del economista deportivo Victor Matheson ponen en duda la fiabilidad de estos cálculos. Matheson advierte que, aunque las ciudades sede ya cuentan con estadios adecuados y no requieren las costosas infraestructuras de los Juegos Olímpicos, los gastos podrían superar las previsiones y los beneficios resultar menores de lo esperado. Entre los factores que podrían limitar el impacto positivo se encuentran las restricciones migratorias, que podrían reducir el número de visitantes, y la posible afectación de la economía local por las congestiones y cambios en las rutinas habituales durante el evento.

El reto de la movilidad urbana se perfila como uno de los principales focos de preocupación. Kansas City, que no dispone de metro ni tren ligero, dependerá de una subvención federal de 13,3 millones de dólares para reforzar su red de autobuses e instalaciones, con el objetivo de atender a los 650.000 visitantes previstos. Incluso en ciudades con sistemas de transporte más robustos, como Nueva York, existen temores acerca de la capacidad de absorber el flujo adicional de usuarios. Santiago Vidal Calvo, analista político, señaló que el sistema de metro neoyorquino ya enfrenta desafíos en días laborables y que los turistas podrían utilizar el transporte público durante estancias prolongadas.

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Las proyecciones oficiales sitúan el impacto económico del Mundial entre 5 y 7 millones de visitantes internacionales y hasta 9.600 millones de dólares al PIB de Estados Unidos (Til Buergy/Keystone vía AP, Archivo)

El alojamiento y los servicios para los visitantes internacionales exigen una planificación minuciosa. Los organizadores deben garantizar que haya suficientes opciones de hospedaje y que los restaurantes y comercios estén preparados para atender a personas de diversas culturas, con expectativas distintas respecto a la gastronomía, los horarios y las costumbres como el sistema de propinas. El congresista Mark Alford mencionó que los restaurantes de su distrito están ajustando su personal y horarios para adaptarse a costumbres como las cenas tardías de algunos visitantes, un fenómeno habitual entre aficionados de países como Argentina.

Las ciudades también han impulsado regulaciones especiales para responder a la demanda. El estado de Kansas aprobó un proyecto de ley que permite a bares y restaurantes operar durante 23 horas al día, mientras que en Nueva York se debate la creación de zonas donde se pueda consumir alcohol al aire libre durante el torneo. Estas medidas buscan dinamizar la economía local y ofrecer una experiencia más flexible a los turistas.

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Por último, el impacto del Mundial sobre las personas sin hogar se ha convertido en un tema central de la planificación urbana. En Los Ángeles, las autoridades han comenzado a firmar contratos con hoteles para ofrecer refugio a quienes no podrán permanecer cerca de los estadios o no consigan alojamiento por el aumento de precios. Carter Hewgley, del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar y Vivienda del Condado de Los Ángeles, subrayó que se están estableciendo zonas restringidas en torno a los recintos y que el objetivo es minimizar el desplazamiento y la vulnerabilidad de este colectivo ante la llegada masiva de visitantes y los cambios en la dinámica urbana.