Estados Unidos

3 estados del sur se consolidan como preferencia de jubilados estadounidenses por su accesibilidad

Las tendencias actuales reflejan un desplazamiento de adultos mayores, motivados principalmente por condiciones fiscales favorables y mejores oportunidades de vivienda en comparación con otras regiones del país

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Triptych mostrando vistas aéreas de una ciudad con río y puente, una calle urbana con rascacielos y ciclistas, y una calle histórica con iglesia y palmeras
Carolina del Sur, Texas y Carolina del Norte lideran el destino de los jubilados en Estados Unidos por su bajo costo de vida y acceso a servicios médicos (Collage Infobae)

La tendencia reciente de migración de jubilados en Estados Unidos muestra que Carolina del Sur, Texas y Carolina del Norte se consolidaron como los principales destinos para quienes buscan optimizar su presupuesto, encontrar mayor comodidad y acceder a una oferta sólida de cuidados y servicios médicos.

Este fenómeno, documentado en el informe anual de la empresa de mudanzas HireAHelper.com y detallado por USA Today, responde tanto al alto precio histórico de la vivienda en gran parte del país como a ventajas impositivas y de calidad de vida específicas de estos estados.

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Los datos del cuarto trimestre de 2025 confirman que, aunque el crecimiento anual del precio de la vivienda fue el más bajo desde 2011 (1,3%), el mercado inmobiliario estadounidense mantiene valores elevados en comparación con décadas anteriores, según Motley Fool Money.

En el balance nacional, el precio medio de una vivienda vendida en Estados Unidos alcanzó los USD 405.300 en el cuarto trimestre de 2025, con un promedio general de USD 534.000.

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Carolina del Sur destaca en la costa este al ofrecer el valor promedio de vivienda más accesible en esa región, situándose en USD 297.117, cifra inferior a la media nacional y solo superada a nivel estatal por el valor promedio de Texas, que es de USD 294.786, de acuerdo con el informe “Average House Price by State Heading Into 2026” de Motley Fool Money.

Dicha diferencia representa un ahorro relevante para los jubilados, muchos de los cuales viven con ingresos fijos y requieren minimizar el impacto de la adquisición o alquiler de propiedades en su disponibilidad de recursos.

Una mujer y un hombre mayores sonríen sentados en una mesa al aire libre. La mujer sostiene una tableta mostrando un mapa de EE.UU. con datos sobre jubilación.
El costo de la vivienda impulsa la migración de jubilados hacia el sur de Estados Unidos y redibuja el mapa en base a beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La migración de estadounidenses de 65 años en adelante se concentra en el sur del país, marcando un giro respecto a movimientos migratorios previos donde otros estados solían captar esa población.

Según datos de HireAHelper.com citados por USA Today, mientras Carolina del Sur atrae principalmente a residentes de estados limítrofes como Georgia, Texas recibe jubilados provenientes de todas las regiones, lo que subraya su capacidad para captar interés nacional.

Al mismo tiempo, el reporte de Motley Fool Money señaló que la brecha entre el precio promedio y el precio medio de la vivienda persiste en la mayoría de los estados. Este comportamiento, que ha registrado un aumento del 544% en el valor medio de venta de viviendas entre 1980 y 2025, impulsa a los adultos mayores a buscar mercados accesibles ante la presión económica que supone el retiro.

1. Carolina del Sur: impacto del clima y fiscalidad en la decisión de jubilados

Vista aérea de un paisaje urbano con rascacielos al fondo, árboles frondosos en el medio y una autopista con varios coches en primer plano, bañada por la luz dorada
Carolina del Sur destaca como el estado con el precio de vivienda más bajo en la costa este, fijado en USD 297.117, y menores gastos en salud para jubilados (TripAdvisor)

El estado de Carolina del Sur combina clima templado, extensas playas y comunidades costeras que resultan atractivas para quienes pasaron años en climas fríos del norte. A esto se suma una estructura fiscal favorable: los impuestos sobre la renta, la propiedad y el consumo son menores que en estados densamente poblados y tradicionalmente costosos como Nueva York y California, según el USA Today.

La preocupación por los gastos de salud —una prioridad para el segmento etario de los 65 años y más— encuentra respuesta en este estado, que se sitúa como el octavo con menor gasto personal en salud per cápita: USD 8.766 al año, según datos de World Population Review.

Esta cifra se mantiene cerca de la registrada por Utah, el estado más económico en este rubro (USD 7.522) y considerablemente por debajo de Nueva York (USD 14.007).

2. Texas: oferta de comunidades accesibles y sin impuesto sobre la renta individual

Texas atrae jubilados al ofrecer viviendas a USD 294.786 en promedio y brindar exención del impuesto sobre la renta individual, clave para quienes viven de pensiones (REUTERS/Adrees Latif)
Texas atrae jubilados al ofrecer viviendas a USD 294.786 en promedio y brindar exención del impuesto sobre la renta individual, clave para quienes viven de pensiones (REUTERS/Adrees Latif)

El tamaño y la diversidad geográfica de Texas le permiten ofrecer viviendas de bajo costo en comunidades pequeñas a corta distancia de centros urbanos como Houston y Austin.

Según Motley Fool Money, el valor promedio de la vivienda en USD 294.786 , facilita el acceso a la propiedad para el segmento de jubilados, que además se beneficia por la ausencia de impuestos individuales sobre la renta.

Esta exención resulta relevante para quienes dependen de ingresos por pensión pública o privada. Además, Texas figura con cinco localidades en la lista de los “50 mejores lugares para retirarse en Estados Unidos en 2026” de Motley Fool Money; Dallas County obtuvo un puntaje final de 57, clasificándose apenas por detrás de Broward County, Florida (64).

3. Carolina del Norte: equilibrio de precios, impuestos y programas estatales para mayores

Vista aérea de una ciudad con rascacielos y edificios altos al fondo, y zonas residenciales con edificios bajos y muchos árboles verdes en primer plano bajo un cielo azul
Carolina del Norte se posiciona como un destino destacado para retirarse gracias a su vida cultural y entorno natural (Redfin)

En Carolina del Norte, el precio promedio de la vivienda resulta más elevado que en su vecina del sur, pero el estado compensa esta diferencia con una tasa impositiva sobre la renta más baja, además de un gasto en salud levemente superior: USD 8.917 por habitante.

El compromiso del gobierno estatal para atraer a la población senior incluye la designación de múltiples “Certified Retirement Communities” (Residencias para jubilados certificadas). Estas cumplen con tres criterios: estar ubicadas a menos de 30 millas (48 kilómetros) de un hospital o servicio médico de emergencia, implementar planes de desarrollo que mejoran la calidad de vida de los adultos mayores y contar con el respaldo de empresas y medios locales para facilitar la integración social de los residentes de más de 55 años.

En el listado de los 50 mejores lugares para retirarse, Buncombe County —donde se encuentra Asheville, en la región montañosa de Blue Ridge— obtuvo un puntaje de 51, posicionándose en el puesto 38. Asheville destaca por su vida cultural y acceso a espacios naturales, componentes valorados por los jubilados que buscan actividades y entorno de calidad tras el retiro.

Cómo el alto precio de la vivienda redibuja el mapa de la jubilación en Estados Unidos

El precio medio de una vivienda vendida en Estados Unidos durante el cuarto trimestre de 2025 fue de USD 405.300, mientras que el precio promedio general ascendió a USD 534.000, según el análisis de Motley Fool Money y datos de la Reserva Federal de St. Louis.

Hombre y mujer mayores caminan sonriendo por un centro comercial. Él lleva dos bolsas de compras con comestibles, ella una pequeña bolsa.
Los ahorros en impuestos y gastos de salud colocan a Carolina del Sur en el top de preferencias entre los jubilados, con USD 8.766 de costo anual promedio en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La previsión a futuro queda marcada por el incremento del precio de la vivienda en las últimas décadas: un 416% de aumento del valor mediano entre 1980 y 2020, y un 544% si se extiende la medición hasta 2025.

En este contexto, los estados con mejores condiciones fiscales, acceso a servicios médicos económicos y precios de la vivienda bajo la media nacional concentran la nueva ola migratoria de jubilados.

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