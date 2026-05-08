Investigan exposición al hantavirus en pasajeros del MV Hondius residentes en California

A drone view of the cruise ship MV Hondius, carrying passengers suspected of having cases of hantavirus on board, leaves Praia, Cape Verde, May 6, 2026. REUTERS/Stringer

Al menos tres personas murieron y varias más resultaron gravemente enfermas tras un brote de hantavirus identificado en el crucero MV Hondius, que transportaba a 147 pasajeros y tripulantes, entre ellos residentes de California, según confirmaron autoridades sanitarias a Los Angeles Times.

Las autoridades sanitarias estadounidenses confirmaron que hay ciudadanos de California. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos aseguraron que el riesgo para la población general es "extremadamente bajo“, aunque mantienen vigilancia sobre los viajeros expuestos.

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El brote, que involucra la cepa Andes del hantavirus —con capacidad de transmisión entre personas—, surgió durante la travesía del buque por el Atlántico Sur. El MV Hondius partió desde Ushuaia, Argentina, con destino a la Antártida y realizó escalas en varias islas, lo que complicó la identificación del origen exacto del contagio.

Qué sucedió a bordo del MV Hondius

El crucero de bandera neerlandesa zarpó el 1 de abril con 114 pasajeros. El 23 de abril, 30 personas, incluyendo seis estadounidenses, desembarcaron en la isla de Santa Elena, según informó la operadora Oceanwide Expeditions a Los Angeles Times. Durante la travesía, un ciudadano neerlandés enfermó y falleció el 11 de abril.

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La Organización Mundial de la Salud y el CDC confirmaron que ciudadanos de California, Georgia y Arizona están bajo vigilancia, pero sin síntomas reportados. (REUTERS/Danilson Sequeira)

Su esposa también enfermó, desembarcó en Santa Elena y murió al día siguiente durante un vuelo hacia Sudáfrica. La OMS indicó que, hasta el 7 de mayo, existen cinco casos confirmados y tres sospechosos de hantavirus relacionados con el brote.

Las autoridades sanitarias de España evacuaron a tres pasajeros en estado grave, incluido el médico del barco, que luego mostró mejoría, según reportó Los Angeles Times. El buque, al no recibir permiso para desembarcar en Cabo Verde, se dirige a las Islas Canarias.

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Quiénes son los afectados y cómo se monitorean

El CDC notificó a los departamentos de salud de California, Georgia y Arizona sobre la presencia de residentes de esos estados en el crucero. Robert Barsanti, vocero del Departamento de Salud Pública de California, declaró a The New York Times que “no hay información que indique que los californianos estén enfermos o infectados”.

El Andes virus se propaga por contacto estrecho y prolongado, diferenciándose de otras variantes del hantavirus que se transmiten principalmente por roedores. (REUTERS/Danilson Sequeira)

Las autoridades insisten en que el riesgo para el público general en California es bajo. El brote involucró pasajeros de múltiples nacionalidades. Entre quienes desembarcaron en Santa Elena había ciudadanos de Canadá, Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Suiza, Suecia, Singapur, San Cristóbal y Nieves, Turquía y el Reino Unido.

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La OMS y el CDC permanecen en contacto con las autoridades sanitarias de esos países para rastrear posibles contagios.

Dónde surgió y cómo se transmite el virus

El Andes virus, responsable del brote, circula habitualmente en Sudamérica y se asocia con roedores silvestres, cuyos fluidos pueden infectar a las personas. A diferencia de otras variantes, el Andes virus puede transmitirse entre humanos a través de contacto estrecho y prolongado, especialmente entre convivientes, parejas íntimas o personal sanitario, explicó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus de la OMS en una conferencia reproducida por Los Angeles Times.

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El brote involucra la cepa Andes del hantavirus, capaz de transmitirse entre personas y con origen probable en Sudamérica. (Qasem Elhato via AP)

Antes de abordar el crucero, la pareja neerlandesa recorrió Argentina, Chile y Uruguay en un viaje de avistaje de aves, donde visitaron zonas con presencia del roedor portador del virus. Este antecedente orientó la investigación hacia un contagio previo al embarque. Los expertos sostienen que el riesgo de propagación masiva fuera del entorno cerrado del barco es bajo.

Qué síntomas causa el hantavirus y qué hacer

El hantavirus produce síntomas similares a la gripe:

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Fatiga.

Fiebre.

Dolores musculares.

Dolor de cabeza.

Náuseas.

Vómitos.

Dificultad respiratoria.

El periodo de incubación puede llegar hasta seis semanas, por lo que las autoridades no descartan nuevos casos, según advirtió la Dra. Gaby Frank, directora del Centro de Patógenos Especiales de Johns Hopkins, citada por Los Angeles Times.

No existe vacuna ni tratamiento antiviral específico para la enfermedad. El abordaje incluye cuidados intensivos, intubación y oxigenoterapia, reposición de líquidos y medicamentos para controlar la presión arterial. La tasa de mortalidad ronda el 38% entre quienes presentan síntomas respiratorios, según datos del CDC recopilados por Los Angeles Times.

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Qué dicen las autoridades y cómo reducir el riesgo

La OMS y el CDC reiteraron en sendos comunicados que la amenaza para la población estadounidense es “extremadamente baja”. Recomiendan a quienes viajaron en el crucero seguir estrictamente las indicaciones sanitarias y acudir a un centro de salud ante síntomas compatibles.

Las autoridades españolas y neerlandesas también monitorean a personal sanitario y contactos cercanos de los pasajeros enfermos.

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El Dr. Afif El-Hasan, de la American Lung Association, subrayó que el hantavirus es una enfermedad poco frecuente en Estados Unidos y que la mayoría de los casos registrados desde 1993 se asociaron con exposición a excrementos de roedores en viviendas o zonas rurales.

Para prevenir el contagio, las autoridades recomiendan sellar entradas de roedores, usar protección personal al limpiar áreas contaminadas y eliminar residuos en bolsas cerradas.