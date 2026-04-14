Médico enfrenta cargos en Florida tras extirpar el órgano equivocado y provocar la muerte de un paciente

El cirujano Thomas Shaknovsky enfrenta cargos por homicidio culposo tras extirpar el hígado por error en una cirugía en Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cirujano Thomas Shaknovsky fue acusado formalmente por las autoridades de Florida tras extraer por error el órgano equivocado durante una cirugía programada en agosto de 2024, lo que resultó en la muerte de William Bryan, un paciente de setenta años. La intervención, que se realizó en el hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast en Miramar Beach, terminó con la extirpación del hígado en lugar del bazo, hecho confirmado por la Oficina del Sheriff del Condado de Walton y la Agencia de Administración de Salud de Florida (la AHCA). Portavoces de la AHCA indicaron que el incidente destapó preocupaciones entre las autoridades regulatorias del sistema de salud de Estados Unidos, lo que motivó la revisión urgente de los protocolos médicos estatales.

De acuerdo con reportes de la Oficina del Sheriff del Condado de Walton y la AHCA, la investigación identificó fallas graves en el procedimiento quirúrgico realizado por Shaknovsky, lo que implicó la extracción accidental del hígado en vez del bazo, un error que desencadenó la fatal complicación médica. El medio estadounidense NBC News informó que el médico fue arrestado y enfrenta cargos por homicidio culposo de segundo grado, mientras permanece detenido a la espera de su primera audiencia judicial. Las autoridades informaron que la autopsia reveló que el bazo del paciente permanecía intacto, contradiciendo el parte inicial del cirujano.

El fallecimiento de William Bryan ocurrió cuando se encontraba en Florida junto a su esposa para asuntos familiares. Tras experimentar dolor abdominal agudo, fue ingresado de urgencia en el hospital, donde los médicos recomendaron una cirugía para tratar lo que creían era una masa en el bazo. La AHCA documentó que el caso motivó la suspensión inmediata de la licencia médica de Shaknovsky y originó una revisión de antecedentes y procedimientos en el hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast.

¿Cómo ocurrió el error durante la cirugía y qué revelaron los informes oficiales?

La investigación divulgada por la Oficina del Sheriff del Condado de Walton determinó que Shaknovsky realizó una esplenectomía laparoscópica que derivó en la acción accidental del hígado de Bryan. Según el reporte forense, la causa de muerte directa fue una hemorragia masiva ocasionada por la remoción del órgano equivocado. El canal local WEAR TV y ABC News 4 informaron que miembros del equipo quirúrgico detectaron inconsistencias al identificar los órganos, pero aun así el procedimiento continuó hasta la extirpación del hígado.

El fiscal del Primer Circuito Judicial sostuvo que las pruebas presentadas por la policía y los peritos médicos confirmaron la acusación de homicidio culposo: “La evidencia muestra que hubo una violación grave de los estándares médicos y una actuación incompatible con la práctica profesional”. La AHCA reportó que el resto del equipo no detectó a tiempo el error, lo que contribuyó a la muerte del paciente.

La muerte de William Bryan, paciente de 70 años, revela graves fallas en los protocolos médicos del hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas tomaron las autoridades y cuál fue la reacción institucional?

Una vez confirmada la muerte de Bryan, la AHCA y el Departamento de Salud de Florida suspendieron de forma inmediata la licencia médica de Shaknovsky. Según el medio Insurance Journal, la resolución consideró antecedentes de prácticas médicas cuestionadas y errores previos del cirujano. El hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast quedó bajo revisión administrativa y debe presentar un nuevo plan de mejora ante las autoridades sanitarias.

El sheriff Michael Adkinson señaló en un comunicado que “el Gran Jurado ha determinado que existen elementos suficientes para proceder judicialmente”. La Oficina del Fiscal Estatal informó que, si prospera la acusación, Shaknovsky podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión según la ley de Florida. No se ha confirmado si el acusado cuenta con defensa legal ni se han revelado declaraciones a su nombre.

¿Cuáles son los antecedentes médicos y el contexto del paciente?

William Bryan viajó desde Alabama a Florida en agosto de 2024. Registros oficiales y testimonios recabados por WTLV-TV indican que ingresó en el hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast tras sufrir dolor abdominal. Una tomografía computarizada detectó una masa en el bazo. La esposa del paciente, Beverly Bryan, relató que el equipo médico subrayó la urgencia de la cirugía, advirtiendo que una demora podía ser letal.

Después de la muerte, Shaknovsky comunicó a la familia que el fallecimiento se debió a una “ruptura de aneurisma esplénico”. Sin embargo, la autopsia contradijo esa explicación: el informe forense determinó que “el bazo permanecía intacto mientras que el hígado había sido completamente removido”, según la documentación oficial de la AHCA y replicada por el medio canadiense Global News. El escándalo expuso deficiencias en los controles internos y la supervisión de procedimientos quirúrgicos.

¿Qué cambios y revisiones se han realizado en protocolos médicos tras el caso?

Tras la difusión masiva del caso, la AHCA inició una auditoría sobre los procedimientos de identificación de órganos y las prácticas de control en quirófano. El hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast fue instruido a reforzar sus procesos internos y presentar un plan de acción a las autoridades sanitarias. La Comisión Médica de Florida evalúa la actualización de normativas para impedir futuros errores de este tipo.

La Asociación de Cirujanos de Estados Unidos, la mayor sociedad médica de especialistas quirúrgicos del país, recomendó fortalecer la capacitación periódica del personal y la adopción de listas de verificación preoperatorias. Según la AHCA, la suspensión inmediata de la licencia médica de Shaknovsky responde a la necesidad de proteger la seguridad de los pacientes y a garantizar la idoneidad profesional. El hospital afirmó que colabora por completo con la investigación y ha intensificado la supervisión clínica.

La licencia médica de Shaknovsky fue suspendida de manera inmediata tras descubrirse el error, mientras el hospital queda bajo revisión administrativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto ha tenido el caso en la comunidad médica y en los pacientes?

La muerte de Bryan reavivó el debate sobre los estándares de seguridad en los hospitales de Estados Unidos. Autoridades estatales y federales recordaron la obligación de que los médicos cumplen protocolos estrictos para identificar y validar los órganos antes de cualquier cirugía. La AHCA, en su último informe citado por WEAR TV, destacó que “incidentes tiene un impacto significativo en la confianza pública en los sistemas de salud”.

Diversas organizaciones civiles y asociaciones de defensa de pacientes demandan mayor transparencia en la pesquisa y el establecimiento de controles más estrictos. La familia de Bryan, representada legalmente, exige sanciones tanto para el médico como para el hospital debido a la secuencia de errores acreditados. El caso ha impulsado la auditoría de las intervenciones previas de Shaknovsky para identificar o descartar otros incidentes.

¿Qué consecuencias legales y administrativas enfrenta el cirujano y el hospital?

El proceso penal contra Thomas Shaknovsky prosigue en el sistema judicial de Florida. La audiencia preliminar está prevista para las siguientes semanas, donde se fijará el inicio del juicio. Si se determina su responsabilidad penal, el acusado podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión según la normativa vigente.

Simultáneamente, la AHCA y la Comisión Médica de Florida avanzan hacia la suspensión definitiva de la licencia médica del profesional. El hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast podría enfrentar sanciones administrativas y la obligación de implementar medidas correctivas bajo supervisión estatal. El caso es seguido por medios estadounidenses e internacionales como NBC News, que subrayan la relevancia del incidente para la seguridad hospitalaria.

¿Qué se espera de las próximas etapas del proceso judicial y sanitario?

La evolución del proceso dependerá de las decisiones formales del tribunal y de los informes finales de la AHCA y el Departamento de Salud de Florida. El hospital y las autoridades estatales deberán comunicar la adopción de protocolos actualizados y el refuerzo de la capacitación del personal médico. La familia de William Bryan ha manifestado que seguirá promoviendo acciones legales y administrativas hasta el total esclarecimiento de responsabilidades.

El efecto del caso alcanza a la comunidad médica en Florida y a nivel nacional, donde se intensifica el reclamo por mayor vigilancia y transparencia en la práctica quirúrgica. Las autoridades sanitarias enfatizan la importancia de la formación constante y la supervisión rigurosa para prevenir incidentes similares.