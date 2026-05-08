Estados Unidos

Impulsan la autorización para enviar pistolas por correo en Estados Unidos

El Servicio Postal analiza una propuesta que permitiría a los ciudadanos enviar armas cortas bajo estrictos controles. La medida pondría fin a una prohibición vigente desde hace casi 100 años

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Una pistola negra sobre un paquete de papel marrón con etiqueta de seguimiento, atada con cordel, junto a una bandera de Estados Unidos.
El USPS evalúa permitir envíos postales de pistolas y revólveres en Estados Unidos por primera vez desde 1927 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) podría autorizar que los ciudadanos envíen pistolas y revólveres por correo por primera vez en casi 100 años. La propuesta, impulsada por la administración Trump, responde a una opinión legal del Departamento de Justicia que calificó de inconstitucional la prohibición federal vigente desde 1927 sobre el envío postal de armas cortas, según informó CBS News.

El USPS revisa actualmente los comentarios públicos recibidos tras el cierre del periodo de consulta. Si la norma entra en vigor, cualquier persona podría enviar armas cortas dentro de su propio estado, cumpliendo requisitos estrictos de embalaje y control.

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Para los envíos entre estados, solo se permitiría que el remitente se envíe el arma a sí mismo, a través de otra persona, y con la obligación de abrir el paquete personalmente en el destino.

Qué propone exactamente el USPS

La propuesta busca equiparar las condiciones para el envío de pistolas y revólveres a las que ya rigen para rifles y escopetas: el arma debe estar descargada, bien embalada y sin marcas externas que identifiquen su contenido.

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Además, se exige seguimiento y confirmación de entrega, y todos los remitentes deben cumplir con la Ley de Control de Armas de 1968 y con las leyes estatales y locales correspondientes. La futura normativa mantendría requisitos estrictos de seguridad y trazabilidad.

Vista aérea de un rifle de asalto, una escopeta y tres pistolas con municiones y cargadores, todo colocado sobre una bandera de Estados Unidos.
La propuesta del USPS autorizaría el traslado de armas cortas bajo estrictos requisitos de embalaje y control de entrega (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó el portavoz del USPS, David Walton, a CBS News, la norma se presentó el 2 de abril de 2026 para alinearse con el dictamen de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia sobre la constitucionalidad de la restricción. El periodo de comentarios públicos finalizó el 4 de mayo y la agencia evalúa actualmente las observaciones recibidas.

Quién respalda y quién rechaza la propuesta

El Departamento de Justicia sostiene que negar el envío postal de armas protegidas por la Constitución viola la Segunda Enmienda, ya que el Congreso mantiene el servicio de paquetería como un derecho general. Así lo detallan CBS News y The Boston Globe, que citan la opinión legal oficial.

Defensores de los derechos de las armas, como John Commerford, directivo de la National Rifle Association, celebraron la propuesta y la calificaron como “una victoria clave para los propietarios responsables”.

Commerford declaró tanto a CBS News como a Los Angeles Times: “Gracias al presidente Trump y su administración, el USPS finalmente permitirá que estas armas se envíen bajo las mismas condiciones de seguridad que rifles y escopetas”.

Primer plano del sello del Departamento de Justicia de EE. UU. en relieve dorado y azul sobre un podio azul marino, con el águila y el lema
Quedan excluidos del envío postal los artefactos regulados como ametralladoras y silenciadores bajo la Ley Nacional de Armas de Fuego (Reuters)

Por el contrario, fiscales generales de 24 estados gobernados por el Partido Demócrata enviaron una carta al USPS para que retire la propuesta. Entre ellos, el fiscal general de Nevada, Aaron Ford, advirtió a CBS News que el cambio “desharía los avances” en la lucha contra la violencia con armas de fuego.

Ford citó el caso de la masacre en Las Vegas en 2017 y defendió las leyes estatales de verificación de antecedentes como un freno vital para el acceso ilegal a armas. En su opinión, “sugerir que se facilite el acceso a armas para criminales y abusadores es una ofensa para las víctimas y las fuerzas de seguridad”.

El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la medida como un “peligroso vacío legal”, según Los Angeles Times.

Cómo se aplicarían las nuevas reglas

De acuerdo a lo informado por CBS News, la nueva regulación permitiría a cualquier ciudadano vender y enviar un arma de fuego a otra persona dentro del mismo estado, respetando la normativa local. Para los envíos interestatales, la regla es más estricta: solo se permite el envío a uno mismo, en custodia de otra persona, y el destinatario debe abrir personalmente el paquete en su destino.

Esta disposición busca ayudar a quienes viajan para actividades recreativas y requieren portar armas de manera temporal. Sin embargo, quedan excluidos de la medida los artefactos regulados por la Ley Nacional de Armas de Fuego, como ametralladoras, silenciadores, armas de cañón corto y dispositivos destructivos, que seguirán prohibidos para el transporte postal, tal como aclara American Rifleman.

Un trabajador del Servicio Postal de EE. UU. con ropa oscura y gafas, opera una transpaleta Toyota naranja que transporta cajas grandes de USPS en un almacén
Quedan excluidos del envío postal los artefactos regulados como ametralladoras y silenciadores bajo la Ley Nacional de Armas de Fuego (Reuters)

El USPS exige que todas las armas viajen descargadas, sin distintivos visibles y usando servicios con seguimiento y entrega bajo firma. Los remitentes siguen obligados a cumplir con las leyes federales y estatales, aunque los fiscales advierten que la normativa dejaría sin control el cumplimiento efectivo de esos requisitos.

The Boston Globe resaltó que no habrá ninguna indicación externa en los paquetes que permita identificar su contenido.

Por qué se discute este cambio ahora

El detonante de la propuesta fue la opinión legal del Departamento de Justicia emitida en enero de 2026, que afirmó que la prohibición de 1927 ya no se sostiene legalmente. Según el gobierno, el mosaico de leyes estatales sobre armas dificulta el transporte legal entre estados para fines como caza, tiro deportivo o defensa propia. En muchos casos, el correo postal se convierte en “el único método viable de transporte”, según el argumento oficial citado por CBS News.

Dos rifles de asalto, uno negro y otro color arena, se muestran en un estante perforado, con la bandera de Estados Unidos en el fondo desenfocado
Fiscalías generales de 24 estados demócratas advierten que la medida podría debilitar el control estatal y aumentar la violencia armada (Reuters)

La administración Trump impulsa el cambio como parte de una política de ampliación de derechos para los propietarios legales de armas. Grupos de defensa de la seguridad, en cambio, sostienen que el USPS podría convertirse en un “canal de tráfico ilegal de armas” y debilitar el control policial, según advirtió John Feinblatt, presidente de Everytown for Gun Safety, en declaraciones a CBS News.

Qué alertas plantean los estados y la policía

Los fiscales generales advierten que la norma pone en riesgo los sistemas estatales de control, como cursos de seguridad, revisiones de antecedentes y controles de salud mental, que suelen estar regulados por las autoridades estatales y quedarían al margen si la norma se implementa.

También expresan que la policía necesitará crear nuevos mecanismos de rastreo para armas enviadas por correo, lo que supondrá mayores costos para los presupuestos estatales y dificultará la resolución de crímenes.

Compañías privadas como UPS y FedEx solo permiten el envío de armas a clientes con licencias federales, lo que diferencia la propuesta del USPS y genera preocupación por la posible facilidad en el acceso no controlado.

Mientras tanto, el USPS continúa analizando los comentarios del público y de autoridades estatales antes de tomar una decisión definitiva. De aprobarse, la nueva regulación podría transformar la logística y el control de armas cortas en Estados Unidos, con un impacto aún incierto en la seguridad y la regulación estatal.

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