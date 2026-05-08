Estados Unidos

Extienden el control sanitario en cinco estados de Estados Unidos por casos de hantavirus relacionados al crucero MV Hondius

Las autoridades de salud implementan vigilancia diaria a pasajeros vinculados al buque, siguiendo directrices internacionales para evitar la propagación local del virus

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Los departamentos de salud de Georgia, Texas, Virginia, Arizona y California vigilan a pasajeros del crucero MV Hondius por posible contagio del hantavirus Andes. (REUTERS/Danilson Sequeira)
Los departamentos de salud de Georgia, Texas, Virginia, Arizona y California vigilan a pasajeros del crucero MV Hondius por posible contagio del hantavirus Andes. (REUTERS/Danilson Sequeira)

Tres muertes relacionadas con el crucero MV Hondius y la confirmación de la transmisión de persona a persona del hantavirus Andes activaron protocolos de vigilancia en cinco estados de Estados Unidos. Autoridades sanitarias de Georgia, Texas, Virginia, Arizona y California comenzaron a supervisar a pasajeros que desembarcaron antes de los primeros diagnósticos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y CBS News.

Hasta el momento, los departamentos de salud de estos estados informan que ninguna de las personas bajo observación presenta síntomas, pero se mantienen en alerta y bajo seguimiento diario durante 42 días, el máximo periodo de incubación conocido para esta cepa. El objetivo es detectar cualquier señal de la enfermedad y evitar su posible propagación local.

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Quiénes son los monitoreados y dónde se encuentran

Los responsables de salud de Georgia y Texas confirmaron que cada estado supervisa a dos ciudadanos que viajaron en el Hondius, mientras que Virginia y Arizona tienen bajo vigilancia a una persona en cada estado.

California también participa en la vigilancia, aunque no precisó la cantidad de pasajeros controlados. Todos estos individuos desembarcaron antes de que se conocieran los primeros síntomas a bordo.

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Estados Unidos mantiene bajo observación a personas que desembarcaron del MV Hondius, coordinando el seguimiento con la Organización Mundial de la Salud y el CDC. (REUTERS/Stringer)
Estados Unidos mantiene bajo observación a personas que desembarcaron del MV Hondius, coordinando el seguimiento con la Organización Mundial de la Salud y el CDC. (REUTERS/Stringer)

Las autoridades estatales informaron que mantienen contacto diario con los pasajeros para verificar posibles síntomas y brindar recomendaciones. El doctor Joel Terriquez, de Northern Arizona Healthcare, señaló que “el riesgo para la comunidad es bajo” y que no existe certeza de que los pasajeros hayan estado expuestos directamente al virus, según sus declaraciones a la CBS.

Qué medidas aplican los estados

El monitoreo consiste en controles de temperatura, vigilancia de síntomas respiratorios y asesoramiento sobre la necesidad de aislamiento en caso de fiebre, dolor muscular o dificultad respiratoria. Cada departamento de salud estatal activó protocolos de seguimiento inmediato tras recibir la notificación del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 5 de mayo.

Hasta ahora, ninguno de los pasajeros monitoreados en Estados Unidos presentó síntomas atribuibles al hantavirus Andes. Las autoridades mantienen la vigilancia hasta completar el periodo estipulado por la OMS.

Por qué se monitorea especialmente en estos cinco estados

Los cinco estados se identificaron en función del lugar de residencia de los pasajeros del crucero antes de que se confirmaran los casos. La vigilancia tiene un carácter preventivo, ya que la transmisión entre humanos del virus Andes es poco frecuente y requiere contacto cercano y prolongado, según explicó la OMS.

Hasta el momento, ningún pasajero bajo vigilancia en Estados Unidos ha presentado síntomas del hantavirus Andes durante los 42 días de seguimiento estipulados por la OMS. (Qasem Elhato via AP)
Hasta el momento, ningún pasajero bajo vigilancia en Estados Unidos ha presentado síntomas del hantavirus Andes durante los 42 días de seguimiento estipulados por la OMS. (Qasem Elhato via AP)

El monitoreo se justifica por el antecedente de al menos tres muertes asociadas al brote, incluida una pareja de Países Bajos y una mujer alemana. La OMS confirmó que el virus Andes, presente principalmente en Argentina y Chile, es la única variante de hantavirus con capacidad comprobada de contagio entre personas.

Cómo se originó el brote y cuál es la situación internacional

El crucero MV Hondius zarpó de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril. Pasajeros recorrieron zonas donde habitan roedores portadores del virus antes de abordar.

Tras la aparición de síntomas en algunos viajeros, varios países activaron alertas para rastrear y aislar a quienes tuvieron contacto con los infectados.

Además de Estados Unidos, otros países como Canadá, Reino Unido, Alemania y Suiza monitorean a pasajeros que compartieron trayecto o vuelos con los casos confirmados, siguiendo las recomendaciones de la OMS. El buque se encuentra ahora rumbo a las Islas Canarias, aunque no tiene autorización para atracar.

Declaraciones oficiales y cierre

El presidente Donald Trump afirmó que la situación "está, esperamos, bajo control" y que Estados Unidos prepara un informe detallado sobre el brote, según recogió CBS News. La OMS subrayó que el riesgo de pandemia es bajo y que la vigilancia continuará hasta descartar cualquier nuevo caso.

Hasta la fecha, los cinco estados estadounidenses mantienen el monitoreo sin detectar síntomas, en línea con el protocolo internacional.

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