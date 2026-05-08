La Junta de Regulación de Alquileres de la Ciudad de Nueva York propone posibles aumentos para los apartamentos con alquileres regulados

La Junta de Regulación de Alquileres de Nueva York aprobó rangos de aumento preliminares de hasta 2 % para renovaciones de un año y hasta 4 % para las de dos años (REUTERS/Lucas Jackson)

La Junta de Regulación de Alquileres de la Ciudad de Nueva York (RGB), encargada de supervisar los precios de alrededor de un millón de apartamentos con alquileres regulados en los cinco distritos de la ciudad, celebró una votación preliminar que ha reavivado el debate sobre la crisis de la vivienda en la metrópoli. El encuentro, realizado el jueves en Long Island City, concluyó con la aprobación de rangos de incremento para los contratos de arrendamiento sujetos a regulación: del 0 al 2 % para renovaciones de un año y del 0 al 4 % para las de dos años. Estos márgenes no incluyen la opción de un aumento nulo, pero sí contemplan la posibilidad de que no haya incremento, manteniendo abierta la discusión hasta la votación definitiva, que está programada para el 25 de junio luego de una nueva ronda de audiencias públicas durante el mes.

La decisión de la Junta de Regulación de Alquileres no solo incidirá en el bolsillo de cientos de miles de neoyorquinos, sino que también representa un ajuste de enorme impacto en la economía y el tejido social de la ciudad. En un contexto marcado por la inflación y el encarecimiento del costo de vida, el futuro de los alquileres regulados se ha convertido en un termómetro de la tensión entre la necesidad de mantener la vivienda asequible y la viabilidad financiera de los propietarios de inmuebles.

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La votación preliminar y sus posibles consecuencias han sido leídas en clave política, especialmente a la luz del papel de Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad. Mamdani, quien basó buena parte de su campaña en la promesa de congelar los alquileres para aliviar la situación de los inquilinos, asumió un rol central en la configuración de la actual Junta, al designar en febrero a seis de sus nueve integrantes. De este modo, la orientación de la Junta hacia una política más restrictiva en materia de aumentos quedó vinculada directamente a la voluntad política del alcalde y su compromiso con el sector inquilino.

El alcalde Zohran Mamdani influyó directamente en la composición actual de la Junta de Regulación de Alquileres y apoya el análisis de asequibilidad y gastos

En respuesta a la votación, Mamdani difundió un comunicado en el que reconoció la gravedad de la situación: “Los neoyorquinos están sufriendo las consecuencias del alto costo de vida y necesitan un alivio real. Me anima ver que la Junta está tomando en serio los datos sobre asequibilidad, gastos operativos y las presiones que enfrentan tanto los inquilinos como los pequeños propietarios al establecer este rango preliminar”. El alcalde subrayó la importancia de la participación ciudadana en las audiencias públicas, invitando a los distintos sectores afectados a expresar cómo la crisis de vivienda incide en sus vidas. “Confío en que la Junta sopesará cuidadosamente estas perspectivas y tomará una decisión a finales de este verano que refleje la urgencia del momento”, añadió en su mensaje.

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La tensión social se hizo visible fuera del recinto donde se celebró la votación. Más de 100 inquilinos se congregaron en Long Island City, ondeando pancartas y coreando consignas en favor de la congelación de los alquileres. Entre los manifestantes, la preocupación era palpable: denuncian que cualquier aumento solo servirá para enriquecer a los propietarios, sin que ello se traduzca en mejoras ni reparaciones necesarias en los edificios. “La crisis de asequibilidad está afectando a todo el mundo, y el alquiler es el principal problema”, afirmó Sumathy Kumar, directora del Bloque de Inquilinos del Estado de Nueva York. Para muchos, la posibilidad de un incremento representa una amenaza directa a su permanencia en la ciudad: “Si los profesores, los conductores de autobús, las enfermeras, la gente que hace que la ciudad sea lo que es, no pueden permitirse vivir aquí, ¿qué estamos haciendo?”, cuestionó Kumar. Otro de los oradores puso el acento en la vulnerabilidad de quienes viven de ingresos fijos, alertando sobre el efecto asfixiante de la combinación entre alquileres al alza, inflación y elevados costos cotidianos.

Organizaciones de inquilinos advierten que cualquier aumento de los alquileres regulados puede afectar la permanencia de trabajadores esenciales en la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre la viabilidad del congelamiento de los alquileres y la presión sobre los propietarios también ocupó un lugar central en la discusión. Voces como la de Kenny Burgos, director ejecutivo de la Asociación de Apartamentos de Nueva York, sostienen que los datos económicos no justifican la congelación: “En un contexto de aumentos de dos dígitos en los seguros, en el impuesto predial, en el agua, el combustible, la mano de obra, y un largo etcétera, un aumento del 0 % solo amenaza con generar más viviendas”, alertó Burgos. Según su perspectiva, una política de congelamiento condenaría a un creciente número de inquilinos a la quiebra, pues los propietarios se verían incapaces de sostener los costos operativos.

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La problemática se agrava en el caso de las edificaciones más antiguas. Ann Korchak, representante de Small Property Owners of New York, subrayó que los inmuebles con alquileres regulados requieren mantenimiento constante y reparaciones importantes, y que la única fuente de ingresos para cubrir esos gastos son los alquileres. Desde su óptica, limitar los incrementos sin atender a la realidad de los costos pone en peligro la sustentabilidad del parque habitacional regulado y, por extensión, la calidad de vida de sus inquilinos.