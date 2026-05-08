Estados Unidos busca revocar la ciudadanía del ex embajador Rocha, el espía que trabajaba para Cuba

El exembajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, en una fotografía de archivo. EFE/Orlando Barría

El gobierno de Estados Unidos ha iniciado un proceso judicial para revocar la ciudadanía de Víctor Manuel Rocha, exdiplomático estadounidense condenado por espionaje a favor de Cuba, luego de que admitiera haber actuado como agente encubierto para el régimen cubano durante más de cinco décadas. De prosperar la solicitud de la fiscalía, Rocha —actualmente recluido en una prisión federal de Florida— perdería no solo sus derechos de ciudadano sino también toda prueba documental de nacionalización, un desenlace que acentúa la magnitud del caso y sus consecuencias diplomáticas y legales.

La petición formal, presentada por fiscales federales ante una corte de Miami, sostiene que Rocha, originario de Colombia, habría obtenido fraudulentamente la nacionalidad estadounidense al ocultar sus vínculos con el partido comunista, negar actividades delictivas y jurar lealtad a Estados Unidos mientras actuaba simultáneamente como agente de inteligencia cubano.

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En base al expediente, las autoridades detallan que el propio Rocha reconoció en un acuerdo de culpabilidad firmado en 2024 que comenzó a colaborar clandestinamente con los servicios secretos cubanos en 1973, cinco años antes de ser naturalizado como ciudadano estadounidense.

La solicitud de desnaturalización no solo implica invalidar la ciudadanía, sino además cancelar el certificado correspondiente y exigir la devolución de todos los pasaportes estadounidenses y documentos de identidad emitidos, según consta en la denuncia citada por NBC Miami. Actualmente, Rocha cumple una condena de 15 años de prisión federal en la cárcel FCI Coleman, ubicada en Florida central.

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ARCHIVO: Víctor Manuel Rocha, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Bolivia desde 2000 hasta 2002, aparece durante una entrevista con un empleado encubierto del FBI en Miami, Florida, el 17 de febrero de 2023 (Reuters)

Rocha, de 75 años, ocupó cargos de alto nivel en el Departamento de Estado, integrando el Consejo de Seguridad Nacional entre 1994 y 1995 y desempeñándose como embajador de Estados Unidos en Bolivia entre 2000 y 2002. El proceso penal en su contra reveló que aprovechó su posición para beneficiar los intereses de Cuba dentro del aparato estatal estadounidense.

En relación con la investigación que llevó a su arresto, la Oficina del Fiscal General del Distrito Sur de Florida difundió que Rocha fue descubierto tras sostener reuniones en 2022 y 2023 con un agente encubierto del FBI, quien fingía ser miembro de la Dirección General de Inteligencia cubana. Durante estos encuentros, Rocha reconoció abiertamente haber trabajado “durante décadas” para Cuba, y se refirió tanto a sí mismo como a la isla como “nosotros”, denominando a Estados Unidos como “el enemigo”.

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En la acusación formal, se subraya que Rocha “representó que nunca había cometido a sabiendas ningún delito por el que no hubiera sido arrestado, que no tenía vínculos con el Partido Comunista y que creía en la Constitución y la forma de gobierno de Estados Unidos. Ninguna de estas afirmaciones era cierta”, mantiene el documento recogido por NBC Miami.

ARCHIVO: imagen de una protesta exigiendo la "máxima sentencia para el traidor de EEUU Rocha", en referencia al exembajador Víctor Manuel Rocha (EFE)

El extenso historial clandestino de Rocha se remonta a 1973, año en que, según la denuncia, fue contactado en Chile mientras participaba en un programa estudiantil y empezó a conspirar para espiar a favor de Cuba. Con el propósito de fortalecer su labor como agente secreto, completó una maestría en administración pública en Harvard University (1976) y otra en relaciones internacionales en Georgetown University (1978).

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En noviembre de 1981, Rocha ingresó oficialmente al Departamento de Estado, primero como responsable de la oficina de Honduras y, entre diciembre de 1982 y enero de 1985, como consejero político en la embajada estadounidense en la República Dominicana. Durante todas estas etapas, continuó sus actividades de colaboración con la inteligencia cubana.

La reacción social y política, especialmente en el sur de Florida —región marcada por la diáspora cubana—, ha sido de profunda indignación. Al momento de la sentencia, el exfiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida declaró: “Soy consciente de que la actividad delictiva de Rocha, durante décadas a favor del gobierno cubano, es especialmente dolorosa para muchos en el sur de Florida”.

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ARCHIVO: El expresidente de Bolivia, Hugo Banzer, le da la mano a Víctor Manuel Rocha, entonces embajador de Estados Unidos en Bolivia, durante una ceremonia en el Palacio de Gobierno en La Paz, el 3 de agosto de 2000 (Reuters)

A través de grabaciones de la investigación, recopiladas entre 2022 y 2023, Rocha no solo se identificó repetidamente como agente cubano, sino que elogió al “Comandante” Fidel Castro, se refirió a sus contactos como “Compañeros” y a la inteligencia de la isla como “la Dirección”. En sus propias palabras, definió su labor como “enorme… más que un jonrón con bases llenas” y aseguró que “lo que hice fortaleció la Revolución… inmensamente”.

La decisión judicial sobre la eventual revocatoria de la ciudadanía de Rocha marcaría un precedente excepcional en la historia de la nacionalización estadounidense y la persecución de delitos de espionaje en favor de una potencia enemiga.

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