Estados Unidos

Hallaron dos cuerpos entre los escombros tras un incendio en una tienda del Bronx

El Departamento de Bomberos de Nueva York confirmó el rescate de dos víctimas fatales y la hospitalización de tres rescatistas, en medio de una investigación que mantiene en vilo a la comunidad local

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Vista aérea de un edificio de ladrillo con techo plano del cual emana una gran columna de humo gris oscuro, con algunas llamas visibles bajo el denso humo
Dos personas murieron en un incendio calificado como sospechoso por el FDNY en una tienda de delicatessen de Mott Haven, Bronx (Captura de video )

Dos personas murieron en un incendio que afectó una tienda de delicatessen en Mott Haven, en el Bronx. El hecho, que las autoridades calificaron como “sospechoso”, involucró la intervención de más de 100 bomberos y dejó a varias familias sin hogar, según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y el canal local CBS News.

La acumulación de restos complicó las tareas de búsqueda. El FDNY confirmó el hallazgo de una primera persona fallecida el miércoles 6 de mayo. Un día después, los equipos rescataron el segundo cuerpo entre los escombros.

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El incendio provocó el colapso del techo y la evacuación de la zona. Además, resultaron tres rescatistas hospitalizados: un técnico en emergencias médicas y dos bomberos, de acuerdo con la televisora regional ABC7NY.

Dónde y cuándo ocurrió el incendio

El incendio comenzó el miércoles 6 de mayo en una tienda ubicada en la Tercera Avenida, entre las calles 139 y 140, en el barrio de Mott Haven, al sur del Bronx. El inmueble combinaba comercios en la planta baja y viviendas en los pisos superiores.

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Las autoridades no han difundido la identidad de las víctimas. El primer cuerpo apareció el miércoles y el segundo, el jueves, cuando los escombros permitieron acceder a zonas previamente bloqueadas.

Un camión de bomberos rojo del FDNY y un coche de policía en una calle mojada. Cinta amarilla de precaución rodea un edificio con señales visibles
Más de 100 bomberos y rescatistas intervinieron en el incendio del Bronx, que causó el colapso del techo y la evacuación de varias familias (Captura de video )

Las investigaciones siguen su curso, y aunque no se han dado detalles sobre indicios de criminalidad, las autoridades analizan todas las posibles causas. El canal local CBS News señaló que los expertos examinan minuciosamente la escena.

Algunos vecinos relataron que habitantes del segundo piso escaparon saltando por las ventanas. El colapso parcial del edificio complicó el acceso al interior.

Los equipos de emergencia priorizaron el rescate y la evacuación, evitando nuevos riesgos para quienes se encontraban en la zona.

Qué consecuencias dejó el incendio para el barrio y los residentes

El incendio obligó a evacuar tres edificios adyacentes. Las autoridades ordenaron la medida ante el riesgo de derrumbe e inestabilidad de las estructuras cercanas. La Cruz Roja, la organización humanitaria internacional, y los servicios sociales locales asistieron a una mujer con tres niñas y a otras personas afectadas. Asimismo, ofrecieron alojamiento temporal y recursos de emergencia.

El canal local Bronx News 12 reportó que el comercio destruido era un punto de referencia en el vecindario. El fuego dejó a varias familias sin hogar y provocó preocupación entre los residentes por la seguridad de los edificios antiguos de la zona.

Cómo respondieron las autoridades y la comunidad

El FDNY informó que su prioridad fue localizar personas entre los escombros y asegurar la zona antes de iniciar la demolición del inmueble afectado. Las investigaciones continúan y las autoridades solicitan colaboración ciudadana para esclarecer el hecho.

La comunidad pidió mayor control sobre las condiciones de las viviendas y expresó su preocupación por la situación de las personas afectadas.

Dos bomberos en equipo de protección, de pie en la plataforma de una escalera de camión entre denso humo. Un semáforo amarillo cuelga a la izquierda
El siniestro en la Tercera Avenida, entre las calles 139 y 140, forzó a evacuar tres edificios adyacentes en Mott Haven por riesgo de derrumbe (Captura de video )

La organización humanitaria internacional Cruz Roja y entidades locales mantienen su ayuda a las familias que perdieron sus hogares. El canal local Bronx News 12 compartió testimonios de vecinos que lamentan la pérdida y la incertidumbre actual.

“Pensé que mis hijos estaban quemando algo. Pensé que mi casa se estaba incendiando”, dijo una mujer al medio local. “Así que salí corriendo y vi que la tienda de delicatessen estaba en llamas”.

Mientras, otra vecina expresó: “Es desgarrador para todos nosotros”.

Qué información sigue pendiente y próximos pasos

Las autoridades del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) continúan la investigación.

No han revelado la causa exacta del incendio ni si existen sospechosos identificados. La zona permanece acordonada por seguridad, y las familias esperan una solución definitiva para su reubicación.

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