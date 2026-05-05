Crimen en Times Square: un hombre murió apuñalado y el NYPD busca a tres sospechosos

Un hombre de 39 años falleció tras ser apuñalado cerca de Times Square, en una zona altamente concurrida de Manhattan, intensificando la preocupación por la seguridad pública (NBC)

Un hombre de 39 años murió tras ser apuñalado en las inmediaciones de Times Square poco antes de la medianoche del martes, en un crimen que llevó a la Policía de Nueva York a buscar a tres sospechosos identificados por su vestimenta negra.

El ataque, ocurrido en una de las zonas más visitadas y videovigiladas de la ciudad, intensificó el despliegue policial y motivó un pedido formal de colaboración ciudadana, de acuerdo con información de medios locales como NBC New York, CBS News y Telemundo 47.

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La agresión se produjo específicamente en la calle 43 Oeste, frente al restaurante Burger & Lobster Bryant Park, entre Broadway y la Sexta Avenida, en pleno Distrito Teatral de Manhattan.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) citado por Univision, los agentes acudieron al lugar tras una llamada de emergencia alrededor de las 23:30 y encontraron al hombre con múltiples heridas de arma blanca en la cara, el pecho y la espalda. La víctima fue trasladada en estado crítico a un hospital cercano, donde falleció poco después a causa de la gravedad de sus lesiones.

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Durante las horas posteriores, el área permaneció cercada y con impactantes rastros de la escena del crimen. Tirado sobre el asfalto estaba el sombrero de la víctima y había varias manchas de sangre.

La identidad del hombre no se divulgó aún, ya que las autoridades esperan notificar primero a sus familiares, según informó el NYPD a los medios presentes.

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La policía de Nueva York busca a tres sospechosos vestidos de negro y solicita colaboración ciudadana para esclarecer el homicidio ocurrido en la calle 43 Oeste, entre Broadway y la Sexta Avenida (AM NY)

Cámaras de seguridad como elemento central en la investigación

El área donde ocurrió el asesinato, próxima al Teatro Stephen Sondheim, se caracteriza por su alta concentración de cámaras de vigilancia, tanto de establecimientos privados como del propio NYPD.

Los investigadores analizan estos registros como elemento determinante para intentar identificar a los responsables. Ninguno de los sospechosos fue capturado.

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De esta manera, las únicas características conocidas y verificadas por el departamento de policía son que los tres vestían prendas negras. La policía aún no recuperó el arma ni logró establecer el motivo del crimen o si existía alguna relación previa entre víctima y agresores, según detalló Telemundo 47.

La violencia registrada se produce en una zona especialmente concurrida y expuesta, lo que añade presión sobre las autoridades para hallar a los responsables con rapidez.

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El área del Distrito Teatral, próxima al Teatro Stephen Sondheim, permaneció acordonada durante horas tras el apuñalamiento, con la identidad de la víctima reservada hasta notificar a su familia (NBC)

La comunidad: pieza clave para resolver el caso

Ante la ausencia de detenidos y la falta de mayores descripciones sobre los sospechosos, la policía intensificó el llamado a la comunidad. Se solicita a cualquier persona que posea datos relevantes que se comunique con Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS en inglés o al 1-888-57-PISTA (74782) en español, según consignó NBC New York.

Las autoridades subrayaron que la colaboración pública será decisiva para avanzar en la investigación y esclarecer un homicidio que conmocionó a una de las áreas más transitadas y emblemáticas de la ciudad.

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Cámaras de seguridad de establecimientos y del NYPD juegan un papel clave en la investigación del crimen en Times Square, aunque aún no se logró identificar plenamente a los agresores (NBC)

Hechos violentos recientes en el área refuerzan la alarma social

El crimen se inscribe en un contexto de incidentes violentos recientes en las cercanías de Times Square y otros sectores céntricos de Manhattan. El domingo 26 de abril, un joven de 18 años fue apuñalado varias veces en la esquina de la calle 39 con la Octava Avenida, también dentro de Midtown Manhattan y permanece en condición estable en el Hospital Bellevue, según información oficial. Aunque no se estableció relación entre los casos, la sucesión de hechos en una zona altamente transitada mantiene en alerta tanto a residentes como a autoridades.

Antes, el 11 de abril, un hombre armado con un machete atacó a tres personas en la estación Grand Central de Nueva York. Las víctimas, entre ellas un hombre de 84 años y una mujer de 70, sufrieron heridas graves.

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El agresor, identificado como Anthony Griffin, se mostró desafiante ante los agentes de policía que acudieron al lugar tras recibir alertas de empleados y testigos sobre la presencia del hombre armado en los andenes de las líneas 4, 5 y 6.

A pesar de las reiteradas órdenes para que soltara el arma y se entregara, Griffin se negó a colaborar, avanzó hacia los oficiales e incluso los desafió verbalmente. Ante la amenaza, uno de los policías disparó y Griffin fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

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El crimen se suma a una reciente ola de hechos violentos en Midtown Manhattan, como el apuñalamiento de un joven en la calle 39 y el ataque con machete en la estación Grand Central (REUTERS/Eduardo Munoz)

Criminalidad en mínimos históricos: la Policía de Nueva York reportó cifras récord

Pese a los casos de inseguridad recientes, el estado de Nueva York registró el menor número de homicidios de su historia durante los primeros cuatro meses de 2026, con un total de 76 asesinatos entre enero y abril.

Este dato representa una reducción significativa respecto a años anteriores y consolida una tendencia sostenida a la baja en la criminalidad, respaldada por una disminución en otros delitos graves como tiroteos, robos y hurtos de vehículos. Destacan casos como el de Staten Island, donde no se reportaron homicidios en lo que va del año, y hubo una reducción de delitos en el transporte público y los comercios.

A pesar de estos avances, las denuncias de violación aumentaron un 10,1% respecto al año pasado, fenómeno que el NYPD atribuye a la ampliación de la definición legal de violación desde 2024.

La comisionada Jessica Tisch señaló que estos resultados provienen de una estrategia de vigilancia policial de precisión, enfocada en combatir armas ilegales, reforzar la presencia en zonas críticas y desmantelar bandas violentas.