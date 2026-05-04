Un avión chocó con un camión al aterrizar en el aeropuerto Newark: hubo una persona herida

La rueda del tren de aterrizaje atravesó la cabina del camión de H&S Bakery, causando heridas leves al conductor que fue dado de alta el mismo día (X/RawsAlerts)

Un avión de United Airlines con 221 pasajeros a bordo que arribó el domingo desde Venecia impactó un poste de luz y embistió un camión de reparto sobre la autopista New Jersey Turnpike durante su aproximación al aeropuerto Newark Liberty.

De acuerdo con lo difundido, no hubieron heridos entre los ocupantes del vuelo ni daños graves al aparato, pero sí lesiones menores para el conductor del camión, que fue hospitalizado, según informaron autoridades y la propia aerolínea a Associated Press y otros medios.

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El incidente, inusual por su ubicación y dinámica, provocó daños en la estructura inferior del Boeing 767 —identificado como Vuelo 169— y afectó a un camión de la panadería H&S Bakery, cuyo conductor Warren Boardley fue alcanzado por fragmentos de vidrio tras la colisión de una de las ruedas de aterrizaje con la cabina, según explicó Chuck Paterakis, vicepresidente de transporte y logística de la empresa, en CBS News Baltimore.

La secuencia se registró cerca de las 14:00 horas del domingo y fue registrada por una cámara instalada en el propio vehículo de reparto.

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El conductor Warren Boardley tuvo algunas heridas de corte en brazos y manos, producto de los vidrios estallados (H&S Bakery)

Una vez que el tren de aterrizaje y la parte baja del fuselaje golpearon el poste —según detalló a Reuters un portavoz de la policía estatal de Nueva Jersey— la estructura metálica cayó sobre una Jeep que circulaba a pocos metros.

Las maniobras de aterrizaje en Newark requieren cruzar muy cerca —apenas a metros— de una de las arterias más congestionadas del país, la New Jersey Turnpike, factor que según los expertos explicó la proximidad extrema del avión a los vehículos, como señaló Associated Press.

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El camión de reparto, matriculado en Baltimore y propiedad de H&S Bakery, se dirigía a un depósito de pan en Newark cuando se produjo la colisión. “Una de las llantas del tren de aterrizaje atravesó la ventana y el parabrisas del camión”, precisó Paterakis a CBS News Baltimore.

Boardley sufrió cortes en el brazo y la mano por los vidrios rotos y, si bien fue trasladado al hospital, recibió el alta pocas horas después, de acuerdo con el reporte de la Port Authority of New York and New Jersey, citada por Associated Press y Reuters.

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La importancia del hecho radica no sólo en el impacto con el camión, sino en la suma de factores de riesgo. A la colisión con la estructura de iluminación pública y el daño al vehículo, se sumó que la velocidad del avión al pasar sobre la Turnpike superaba los 257 km/h (160 millas por hora), como mostró el seguimiento del sitio Flightradar24, señaló CNN.

El Boeing 767 de United Airlines impactó un poste de luz y un camión de reparto sobre la New Jersey Turnpike durante su aterrizaje en Newark (H&S Bakery)

Pese al incidente, el Boeing 767 continuó su ruta hasta la puerta asignada, sin que la tripulación ni el control de tráfico aéreo percibieran de inmediato la gravedad del daño, según grabaciones de las comunicaciones de torre obtenidas por LiveATC.net.

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El evento fue detectado oficialmente cuando, media hora después del aterrizaje, inspectores del aeropuerto recibieron la alerta sobre “un agujero en el lateral del avión”, según el audio publicado por el mismo sitio.

Ese recorrido habitual sobre la autopista ha sido históricamente una maniobra sensible. Desde el borde de la pista al asfalto de la Turnpike hay solo una corta distancia, lo que exige precisión extrema, según datos de Associated Press.

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Las operaciones en el aeropuerto se reanudaron poco después de la inspección y el personal del aeropuerto revisó la pista en busca de restos, sin hallar daños de magnitud, según comunicó la Port Authority a Reuters. Mientras que United Airlines confirmó que el equipo de mantenimiento evaluaba los desperfectos en el avión y retiró de servicio preventivamente a la tripulación mientras desarrollaba una investigación exhaustiva de seguridad de vuelo.

El accidente activó una investigación conjunta de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y de la National Transportation Safety Board (NTSB), quienes informaron que un investigador de NTSB llegaría a Newark el lunes siguiente y que United debía preservar las grabaciones de voz y datos de vuelo de cabina, informó Associated Press. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte anticipó que emitirá un informe preliminar en un plazo máximo de 30 días.

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United Airlines retiró temporalmente al Boeing 767 y a su tripulación del servicio mientras desarrollan una investigación exhaustiva de seguridad aérea (REUTERS/Fabrizio Bensch)

El camión de reparto y los daños con el impacto de una rueda

El conductor Warren Boardley, originario de Baltimore, se encontraba trasladando productos a un depósito de Schmidt Bakery en Newark cuando, según describió su empleador Chuck Paterakis a CBS News Baltimore y CNN, la rueda de aterrizaje del avión impactó directamente la cabina: “La llanta atravesó la ventana y el parabrisas”.

El propio Boardley fue atendido por lesiones causadas por vidrios de la explosión del parabrisas y, de acuerdo con Paterakis, “no sufrió heridas graves” y logró detener el vehículo de forma segura.

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Testigos en la autopista observaron la proximidad extrema del avión antes del aterrizaje y percibieron una fuerte corriente de aire generada por el paso a escasos metros, como declaró Patrick Oyulu a CNN: “Venía justo frente al camión. Solo vi humo y restos volando”.

El avión de United Airlines continuó rodando hasta la puerta asignada sin que la tripulación ni el control percibieran inicialmente la magnitud del daño (PatrickOyulu)

Investigación federal en marcha tras el accidente en la New Jersey Turnpike

La FAA y la NTSB confirmaron que ambas agencias abrieron una pesquisa formal que incluye el análisis de las grabaciones del cockpit y los datos del vuelo. United Airlines señaló en un comunicado citado por Associated Press y Reuters: “Nuestro equipo de mantenimiento está evaluando los daños en la aeronave y llevaremos a cabo una investigación rigurosa de seguridad de vuelo”.

Tanto la tripulación como la nave permanecen apartados de operaciones mientras se desarrolle el análisis técnico y se aclaren los pormenores de la aproximación.

Un portavoz de la FAA citado por CNN informó que el avión fue autorizado a rodar normalmente hasta la puerta tras el aterrizaje, sin interrupción del flujo regular de otros vuelos en la pista donde ocurrió el incidente.