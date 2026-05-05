Las acusadas de secuestrar a su hija estadounidense en Cuba permanecen en custodia: siguen disputas por la identidad de género

Una niña de 10 años fue repatriada a Utah desde Cuba tras ser trasladada por su padre transgénero y su pareja sin autorización (REUTERS/Norlys Perez)

Un operativo internacional permitió la repatriación de un menor de 10 años que se identifica con el género femenino, y fue devuelto a su madre biológica en Utah, después de que su padre —una mujer transgénero identificada como Rose Inessa-Ethington— y su pareja Blue Inessa-Ethington la trasladaran sin autorización a Cuba en abril de 2026, durante una disputa judicial por custodia y el derecho a definir su identidad de género.

Las autoridades federales de Estados Unidos, en colaboración con la policía cubana, enviaron un avión oficial del Departamento de Justicia para recuperar a la menor, una decisión excepcional que refleja la tensión social y política actual sobre los tratamientos de afirmación de género en menores. Así lo documentaron Associated Press, ABC 4 News y el propio Departamento de Justicia.

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Según los registros judiciales citados por ABC 4 News, la madre biológica denunció la desaparición el 3 de abril de 2026, tras incumplirse el acuerdo de custodia que establecía el regreso de la menor ese día tras un supuesto viaje de camping a Canadá. Solicitó a la policía que realizara una visita de control en el domicilio de Rose, pero la policía no logró ponerse en contacto con nadie en la vivienda.

Desde la última comunicación, realizada el 28 de marzo, no volvió a saber de su hija hasta que fue recuperada en Cuba casi dos semanas después.

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Las autoridades investigaron el rastro de correos, redes sociales y dispositivos electrónicos para localizar a Rose y Blue Inessa-Ethington, luego de no hallarlas en su vivienda (ABC 4)

La investigación del FBI y la policía de Logan constató que la pareja, junto con el hijo de tres años de Blue Inessa-Ethington, viajó primero a Vancouver, luego a México y finalmente a La Habana, pese a haber fijado como destino inicial la ciudad canadiense de Calgary.

Documentos de la corte, reseñados por el Departamento de Justicia, detallan que agentes federales obtuvieron pistas precisas mediante el rastreo de correos electrónicos, redes sociales y actividad de dispositivos electrónicos de ambos acusados.

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En registros allanados en el domicilio de Inessa-Ethington, los investigadores hallaron listas de preparativos para abandonar el país, instrucciones para disponer de USD 10.000 y directivas de una terapeuta en Washington D.C. sobre cuidados médicos afirmativos para menores. En las notas no había indicación explícita de planes médicos en Cuba, ni de procedimientos quirúrgicos.

Una preocupación central para el entorno familiar, evidenciada en declaraciones recogidas por una afirmación jurada del FBI y el reportaje de Associated Press, fue la posibilidad de que la menor fuese llevada a Cuba para someterla a una cirugía de reasignación de género.

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Sin embargo, tanto los agentes federales como la policía de Utah subrayaron la ausencia de pruebas físicas que vincularan el traslado de la menor con una intervención médica. El propio portavoz policial, sargento Brandon Bevan, explicó que se trataba de “una preocupación manifestada por familiares”, sin evidencia directa.

La causa revela la compleja relación entre custodias internacionales, tratamientos de afirmación de género y legislación en Estados Unidos y Cuba (Telemundo )

Tramitación judicial y reacción internacional

El 13 de abril de 2026, el juez estatal Brian Cannell de Utah ordenó la restitución inmediata de la niña y otorgó la custodia exclusiva a su madre. Al día siguiente, el FBI solicitó una orden federal de arresto por “secuestro internacional parental” contra Rose y Blue Inessa-Ethington, quienes fueron localizadas y deportadas desde Cuba gracias a la colaboración entre organismos estadounidenses y cubanos, según el comunicado oficial del Departamento de Justicia.

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Tras arribar a territorio estadounidense, las acusadas comparecieron en una audiencia inicial en Richmond, Virginia, donde permanecen detenidas a la espera de su traslado a Utah.

La causa judicial recoge también el impacto de las políticas oficiales en Estados Unidos respecto a la atención médica para menores transgénero. Como reseñó ABC 4 News, en 2023 Utah prohibió el acceso a cualquier tratamiento de afirmación de género—hormonas, cirugías o bloqueadores de pubertad—en menores de edad, justificando la medida en la supuesta protección del bienestar infantil.

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Contra esta legislación se entablaron numerosos recursos judiciales. El debate público se intensificó tras la política nacional impulsada por la gestión de Donald Trump en diciembre de 2025, que limitó radicalmente estos tratamientos en todo el país.

Un fragmento clave del expediente del FBI, citado en Associated Press, señaló que “existen preocupaciones de que MV 1 fue trasladada a Cuba para realizarle una cirugía de reasignación de género antes de la pubertad”.

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Sin embargo, la legislación cubana solo autoriza estos procedimientos para adultos, bajo el control de una comisión médica multidisciplinar y tras un proceso de evaluación prolongado, como clarificó el análisis de la agencia.

Un juez de Utah concedió la custodia exclusiva a la madre biológica tras la denuncia de secuestro internacional parental (AP Photo)

Antecedentes de la disputa y contexto

El conflicto legal entre ambas progenitoras data al menos desde 2021, año en el que Blue Inessa-Ethington lanzó una campaña pública para recaudar fondos para costear honorarios de abogados, según registros publicados por ABC 4 News. Los desencuentros se agravaron al incrementarse la distancia física entre las partes y al fracasar un intento de mediación oficial.

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Durante la investigación preliminar, la policía de Logan descubrió inconsistencias en el relato de Rose Inessa-Ethington a su ex cónyuge sobre el itinerario del viaje a Canadá. El grupo nunca llegó al hotel ni al camping reservados en Calgary y Banff, como se pudo confirmar al contactar esos establecimientos desde el 28 de marzo.

La familia de la menor y el entorno parental de Rose aportaron diversas inquietudes sobre el bienestar psicológico de la niña y el proceso por el que identificaba su género, aunque todos los testimonios recogidos por el FBI apuntaban a manipulaciones presuntas, sin una denuncia médica concreta.

La menor, identificada en las actuaciones judiciales como “MV 1”, fue devuelta finalmente a su madre biológica tras la intervención directa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que destinó un avión oficial para asegurar su traslado.

De acuerdo con las fuentes judiciales, la participación conjunta del FBI, los servicios diplomáticos y de migraciones fue fundamental para resolver el caso en menos de un mes desde la denuncia inicial.

El operativo internacional incluyó un avión oficial del Departamento de Justicia de EE.UU. para recuperar a la menor en La Habana (REUTERS/Nathan Howard)

Diversas asociaciones médicas estadounidenses, citadas por Associated Press y ABC 4 News, insisten en que las cirugías de afirmación de género en menores son excepcionales y que el abordaje clínico depende de la evaluación individual. Mientras tanto, el expediente sigue en trámite en los tribunales federales de Utah; con Rose y Blue Inessa-Ethington permanecen bajo custodia.