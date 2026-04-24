El Departamento de Justicia de Estados Unidos acelera la revocación de ciudadanía por fraude

El Departamento de Justicia de Estados Unidos impulsa una nueva estrategia para acelerar la desnaturalización en casos de presunto fraude migratorio (AP foto/Mark Schiefelbein)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha puesto en marcha una estrategia inédita para acelerar la revocación de ciudadanía en casos de presunto fraude o irregularidades surgidas durante procesos de naturalización.

Esta nueva directriz responde a un aumento de remisiones de posibles casos irregulares por parte de autoridades migratorias de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, y busca incrementar de manera significativa la cantidad de demandas federales de desnaturalización.

De acuerdo con información publicada por el diario estadounidense The New York Times, 384 personas nacidas en el extranjero —es decir, 384 expedientes— han sido identificadas y enfrentarán procedimientos judiciales en el marco de la primera fase de esta política.

Como parte del nuevo plan, dichos 384 expedientes serán distribuidos entre fiscales de litigios civiles en 39 oficinas regionales de todo el país para dar inicio a las acciones legales pertinentes.

Esta iniciativa representa la primera oleada de una estrategia más ambiciosa, detalló Francey Hakes, funcionaria de la Oficina Ejecutiva de Fiscales, quien explicó que la medida responde directamente al crecimiento en el volumen de litigios migratorios, una tendencia que se ha intensificado en los últimos meses.

El alcance de la nueva estrategia y la respuesta institucional

El programa responde a la llegada del mayor volumen de remisiones de desnaturalización de la historia desde el Departamento de Seguridad Nacional (Anna Ottum/The New York Times)

Matthew Tragesser, portavoz del Departamento de Justicia, afirmó que la agencia está gestionando “el mayor volumen de remisiones de desnaturalización de la historia” provenientes del Departamento de Seguridad Nacional.

La nueva política implica la incorporación de abogados de diferentes divisiones civiles a estos procesos, más allá de las unidades tradicionales especializadas en litigios migratorios.

Al respecto, la Casa Blanca ha manifestado su respaldo a la ampliación de estos procedimientos, sosteniendo que todo ciudadano estadounidense naturalizado mediante fraude debe afrontar las consecuencias legales correspondientes.

La legislación federal de Estados Unidos establece que la desnaturalización solo se puede concretar con una decisión de un tribunal federal, ya sea de índole civil o penal, y siempre que el gobierno pueda aportar pruebas claras, convincentes e inequívocas.

Entre los motivos que pueden justificar la revocación de la ciudadanía figuran la omisión de información relevante durante el proceso de naturalización, la celebración de matrimonios simulados o la comisión de delitos comprobados.

Controles migratorios y alcance de los procesos de desnaturalización

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración subraya que la desnaturalización es excepcional y solo se aplica ante pruebas fehacientes de fraude o conducta dolosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2024, el sistema migratorio estadounidense autorizó la naturalización de más de 818.000 personas, tras rigurosos procedimientos que incluyen controles biométricos, exámenes de inglés y educación cívica, y una revisión exhaustiva de los antecedentes de cada solicitante.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos subraya que la revocación de la ciudadanía exige la presentación de “pruebas claras, convincentes e inequívocas” ante un juez federal, una carga probatoria considerablemente elevada que busca proteger los derechos de los ciudadanos naturalizados.

El endurecimiento de la política de desnaturalización se lanzó pocos meses después de que el gobierno federal instruyera al Departamento de Seguridad Nacional a remitir al menos 200 casos al mes de potencial desnaturalización para su evaluación.

Hasta ahora, la mayoría de estos expedientes eran gestionados principalmente por especialistas en litigio migratorio; sin embargo, la nueva estrategia extiende la responsabilidad a fiscales civiles de distintas áreas, lo que, de acuerdo con proyecciones oficiales, podría duplicar o incluso triplicar el ritmo histórico de estos procedimientos.

Impacto administrativo y desafíos en las fiscalías federales

La reorganización administrativa impacta el trabajo de las fiscalías federales. Francey Hakes señaló a The New York Times que la falta de personal ante el aumento de litigios migratorios podría obligar a reducir la atención a casos como fraude sanitario, corrupción, violaciones de derechos civiles y confiscación de bienes.

El Departamento de Justicia sostiene que la ampliación del programa responde tanto a la necesidad de preservar la integridad del sistema migratorio como a una demanda de la opinión pública por reforzar los controles en la concesión de la ciudadanía.

No obstante, la medida ha despertado inquietudes entre especialistas en derecho migratorio y defensores de los derechos civiles, quienes advierten sobre el posible impacto en la percepción de estabilidad y seguridad jurídica entre los ciudadanos naturalizados.

Derechos, debate y reacciones ante la nueva política

La legislación estadounidense otorga a los ciudadanos naturalizados derechos equiparables a los de los nacidos en el país, con la única excepción de la posibilidad de aspirar a la presidencia.

No obstante, diversos expertos en derecho migratorio de universidades estadounidenses prevén que el aumento en los procesos de desnaturalización podría afectar la confianza de este grupo en la permanencia de su estatus legal.

Lucas Guttentag, exfuncionario del Departamento de Justicia y profesor de derecho en la Universidad de Stanford, advirtió a The New York Times que el actual plan podría “reinterpretar principios establecidos de la ciudadanía estadounidense”, aunque reconoció que la persecución del fraude en los procesos de naturalización es una práctica de larga data en el país.

Este debate no es nuevo en la historia migratoria estadounidense, pero la escala y la sistematicidad de la iniciativa actual marcan un giro importante en la política federal.

Organizaciones de defensa de migrantes, como laAsociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, advierten sobre el riesgo de queerrores administrativosointerpretaciones restrictivas de la leyprovoquen larevocación injusta de la ciudadaníade personas que han cumplido con todos los requisitos legales.

En este contexto, insisten en la necesidad de garantizar el debido proceso y la transparencia en cada caso.

Por su parte, autoridades del Servicio de Ciudadanía e Inmigración reiteran que todos los procedimientos de desnaturalización se realizan bajo estricta supervisión judicial y conforme a los principios constitucionales de Estados Unidos.

El organismo enfatiza que, pese al aumento en el número de remisiones, la revocación de la ciudadanía sigue siendo una medida excepcional, reservada para situaciones en las que existen pruebas fehacientes de fraude o conducta dolosa.

La nueva estrategia del Departamento de Justicia representa una reconfiguración significativa del enfoque tradicional en materia de desnaturalización y refuerza el mensaje de que la ciudadanía estadounidense, más allá de los procesos administrativos, implica una responsabilidad legal que no admite irregularidades en su obtención.