Estados Unidos

El jurado de Texas condena a muerte al repartidor de FedEx por el asesinato de una niña de 7 años

El tribunal sentenció a Tanner Horner a la pena capital por el homicidio de Athena Strand en 2022, tras considerar pruebas forenses y testimonios clave

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Imagen dividida: a la izquierda, Tanner Horner con camisa y corbata, escoltado por un oficial. A la derecha, Athena Strand y Horner en un camión
El jurado de Texas dictó pena de muerte a Tanner Horner, conductor de FedEx, por el asesinato y abuso sexual de la niña Athena Strand, de siete años

Un jurado del estado de Texas condenó a Tanner Horner, conductor de la empresa internacional de mensajería FedEx, a la pena de muerte tras hallarlo culpable del asesinato de Athena Strand, una niña de siete años.

El tribunal, luego de solo tres horas de deliberación, estableció que Horner será ejecutado mediante inyección letal, aunque la fecha aún no ha sido definida.

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Conforme a la legislación de Texas, este tipo de sentencias conlleva una apelación automática, mecanismo que garantiza la revisión judicial en casos de pena capital, según informó el diario estadounidense New York Post.

El crimen ocurrió el 30 de noviembre de 2022, cuando el cuerpo de Athena Strand fue encontrado desnudo en un arroyo a unos 64 kilómetros al noroeste de Fort Worth. Durante el proceso judicial, Horner admitió el homicidio en la primera jornada del juicio, asegurando que atropelló accidentalmente a la niña frente a su domicilio en Paradise y luego la secuestró.

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Posteriormente, relató que la estranguló en el camión de reparto mientras en la radio sonaba “Jingle Bell Rock”, detalle que peritos forenses describieron como parte de un comportamiento psicótico.

La sentencia se fundamentó en la presentación de pruebas forenses y audiovisuales de alto impacto, incluyendo grabaciones de audio del instante de la muerte, imágenes de la ropa de la víctima abandonada e informes de ADN.

El fiscal destacó el refuerzo que representó para la acusación el hecho de que los peritos forenses no pudieron descartar el ADN espermático de Horner en las muestras recogidas del kit de agresión sexual de Strand, lo que elevó la tensión emocional del juicio, de acuerdo al reporte del diario estadounidense New York Post.

El jurado también analizó pruebas audiovisuales y periciales inéditas en procesos recientes de Texas: expertos forenses, testimonios de sobrevivientes y reconstrucciones técnicas permitieron a la fiscalía sostener la acusación de homicidio agravado y abuso sexual contra una menor.

De acuerdo con la normativa estatal, la apelación automática busca que los tribunales superiores revisen tanto la legalidad del proceso como la solidez de la prueba.

Pruebas forenses, testimonios de víctimas y patrones de conducta

La imagen muestra a una niña de cabello rubio con un lazo rojo y el rostro borroso, junto a un hombre calvo con barba.
La condena a Horner como responsable del crimen de Athena Strand se basó en pruebas forenses, grabaciones audiovisuales e informes de ADN recogidos por la fiscalía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la exposición de las pruebas, miembros del jurado se mostraron visiblemente afectados. Las imágenes y sonidos proyectados en la sala describieron en detalle las agresiones: algunos asistentes abandonaron el recinto y varios jurados no pudieron contener las lágrimas al escuchar el audio del estrangulamiento.

El video presentado como evidencia mostró el momento exacto en que Horner sube a la niña al camión; se escucha a Athena preguntar: “¿Eres un secuestrador?”, a lo que Horner responde tapando la cámara y diciéndole: “Eres muy guapa. ¿Lo sabías?”. Posteriormente, se oye cómo el acusado le ordena quitarse la camisa mientras la niña clama por su madre y grita. Finalmente, Horner la amenaza con hacerle más daño si no se calla.

Además del caso de Athena, dos mujeres testificaron que Horner las violó cuando eran menores de edad, en una etapa en la que él tenía poco más de 20 años. Un hombre que convivió con el acusado durante su infancia también lo denunció por conductas similares.

El historial de búsquedas de Horner en Google, incorporado como evidencia, incluyó consultas sobre el funcionamiento de las cámaras de los camiones de FedEx y si grababan de manera constante, lo que, según la fiscalía, indica premeditación.

Impacto en la familia de la víctima y reacción ante la sentencia

Una mujer con cabello rosa, con lágrimas en los ojos, es abrazada por una persona con cabello castaño, mientras una pequeña mano descansa sobre su cabeza en un evento concurrido
La madre y el tío de Athena Strand manifestaron su dolor y exigieron justicia durante la audiencia final con emotivos mensajes dirigidos a Horner y al público (AP)

Durante la audiencia de lectura de sentencia, la familia de Athena Strand utilizó su derecho a dirigirse al acusado. Elijah Strand, tío de la víctima, sentenció: “Serás juzgado. Te enfrentarás a la ira de Dios. Pero quiero que sepas que no eres nada. Eres una nota a pie de página en la historia de Athena. Su nombre será recordado para siempre. Su nombre será celebrado para siempre. Todos te olvidarán. Querías tus quince minutos de fama. Los conseguiste. Y después de esto, nadie se acordará de ti”.

Al finalizar las declaraciones, Tanner Horner se mantuvo impasible y solo respondió “Sí, señor” cuando el juez le comunicó la apelación automática.

La madre de Athena, con el cabello teñido de rosa en honor al color favorito de su hija, se secó las lágrimas rodeada de familiares cercanos durante la sesión en el tribunal.

Estrategia de la fiscalía y alegatos de la defensa

Un hombre calvo con camisa gris es esposado por dos agentes de policía, uno de ellos con uniforme de sheriff de Texas
El juicio fue trasladado al condado de Tarrant debido al fuerte interés mediático y generó críticas sobre la necesidad de mejorar los controles en empresas como FedEx (AP)

El fiscal de distrito del condado de Wise, James Stainton, anticipó la dureza de la evidencia antes de la audiencia de sentencia: “Van a escuchar lo que un hombre de 113 kg puede hacerle a un niño de 30 kg. Y cuando digo que es horrible, lo digo en serio. Llevo 25 años haciendo esto, y les prometo que se preparen”, puntualizó el diario estadounidense New York Post.

La defensa de Horner centró su estrategia en el estado de salud mental del acusado. Presentó informes médicos que acreditan que el repartidor se encuentra dentro del espectro autista, con diagnóstico de síndrome de Asperger y antecedentes de enfermedad mental crónica.

En una carta manuscrita desde la cárcel, previa a un intento de suicidio en 2023, Horner responsabilizó a FedEx por modificar sus rutas laborales en las semanas anteriores al crimen, lo que, según su versión, alteró su rutina y agravó su condición psiquiátrica.

El proceso judicial fue trasladado del condado de Wise al condado de Tarrant por la elevada cobertura mediática, con el objetivo de preservar la imparcialidad, según informó el diario estadounidense New York Post.

El caso Athena Strand en el contexto judicial de Texas

Una pantalla grande en una sala de audiencias muestra una imagen monocromática de una niña y un hombre barbudo en un vehículo, junto a un oficial y un hombre calvo
El caso de Athena Strand incrementó el debate social en Texas sobre la aplicación de la pena de muerte en crímenes de violencia infantil y abuso sexual

El caso de Athena Strand se consolidó como uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en Texas relacionados con la violencia contra menores. La combinación de pruebas forenses contundentes, la confesión del acusado y la carga testimonial de otras víctimas permitió a la fiscalía sostener la solicitud de la pena máxima.

El desenlace judicial y la atención pública han reactivado el debate sobre el uso de la pena de muerte en crímenes contra niños y la necesidad de reforzar los protocolos de prevención y control en empresas de servicios logísticos como FedEx.

La sentencia de muerte a Tanner Horner, por el asesinato y abuso de Athena Strand, marca un precedente en la persecución penal de delitos sexuales y homicidios infantiles en Texas. La revisión automática del fallo y la visibilidad mediática del caso podrían influir en futuras reformas judiciales y en los estándares de contratación y supervisión de repartidores en el estado.

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