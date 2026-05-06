La FDA autoriza por primera vez la venta de cigarrillos electrónicos frutales para adultos

La empresa Glas Inc. obtiene el aval para comercializar vapeadores con sabores a mango, arándano y mentol bajo estrictos controles digitales de edad (Europa Press).

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó por primera vez la comercialización de cigarrillos electrónicos con sabores de frutas destinados al público adulto. Esta decisión, responde a una serie de presiones procedentes de la industria del vapeo que durante meses solicitó al presidente Donald Trump flexibilizar las restricciones a sus productos, informó The Associated Press.

Las estadísticas federales citadas por la agencia de noticias muestran que fumar causa cada año 480.000 muertes en Estados Unidos por cáncer, enfermedades pulmonares y cardíacas. En consecuencia, las empresas de vapeo sostienen que sus productos pueden reducir este impacto en la población adulta.

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Nuevos sabores de cigarrillos electrónicos con verificación digital de edad

La resolución oficializa que la empresa Glas Inc., con sede en Los Ángeles, podrá vender dispositivos de sabores mango, arándano y dos variedades de mentol, bajo los nombres comerciales Gold, Sapphire, Classic Menthol y Fresh Menthol. Hasta ahora, la FDA solo había autorizado en el mercado estadounidense productos con sabor a tabaco o mentol, principalmente de grandes fabricantes como Juul y Altria, según Reuters.

Ante la preocupación de que los diferentes sabores resulten atractivos para menores, la agencia reguladora indicó que estos cigarrillos electrónicos están destinados exclusivamente a adultos interesados en dejar de fumar o reducir el consumo de cigarrillos convencionales.

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Incluso, en marzo, la FDA publicó su primera directriz específica sobre sabores en productos de vapeo. Reconoció que variedades como el mentol, el café, la menta y ciertos sabores condimentados pueden facilitar la transición de adultos fumadores a alternativas menos dañinas.

La autorización a Glas Inc. se fundamenta en que posee un sistema digital de verificación de edad. Por consiguiente, los usuarios deben acreditar su mayoría de edad con un documento oficial vinculado al teléfono móvil y solo pueden activar el dispositivo si la identidad coincide con la del usuario validado.

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El dispositivo opera únicamente cuando está conectado por Bluetooth del titular autorizado, lo que, según la agencia, reduce de manera significativa las posibilidades de uso por parte de menores de edad.

La FDA indica que los nuevos cigarrillos electrónicos saborizados están dirigidos exclusivamente a adultos que buscan dejar de fumar (Reuters).

El mínimo histórico del vapeo adolescente y el giro regulatorio en sabores

La decisión se produce en un contexto en el que, de acuerdo con The Associated Press, las tasas de vapeo entre adolescentes han descendido a su nivel más bajo en una década.

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No obstante, los datos más recientes de autoridades federales muestran que la mayoría de los jóvenes estadounidenses que vapean utiliza dispositivos desechables no autorizados de sabores frutales y de golosinas, provenientes de China, los cuales quedan fuera de la regulación de Estados Unidos.

Durante la administración de Joe Biden, la FDA rechazó más de un millón de solicitudes para comercializar productos de vapeo con sabores dulces o frutales, como parte de una estrategia regulatoria dirigida a contener el crecimiento del consumo adolescente, que alcanzó su punto máximo en 2019. Por otro lado, en su primer mandato, Trump implementó las primeras restricciones sobre sabores y elevó la edad mínima para la compra de tabaco de 18 a 21 años.

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Donald Trump presionó al comisionado de la FDA Marty Makary por la demora en la evaluación de productos de vapeo saborizados (REUTERS/Kevin Lamarque).

No obstante, a diferencia de su primer mandato, The Wall Street Journal informó que el presidente reprochó recientemente al comisionado Marty Makary la lentitud en el proceso de evaluación y aprobación de productos de vapeo saborizados y de nicotina. Esta situación intensificó el debate sobre los riesgos y beneficios asociados a los cigarrillos electrónicos con sabor afrutado.

Mientras la Vapor Technology Association sostuvo reuniones recientes con funcionarios del gobierno de Trump para solicitar mayores medidas respecto a los sabores, organizaciones como Truth Initiative, dedicada a la lucha contra el tabaco, advirtieron sobre la necesidad de mantener una vigilancia estricta sobre los jóvenes.

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