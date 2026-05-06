El Departamento de Seguros de Texas advierte sobre el crecimiento de estafas con tarjetas de seguro automotriz

El Departamento de Seguros de Texas alerta sobre un fuerte aumento en los fraudes con tarjetas falsas de seguro de auto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Seguros de Texas detectó un aumento alarmante en los reportes de fraude vinculados a la venta de tarjetas de seguro de auto falsas.

Solo en el primer trimestre de 2026, la entidad recibió 37 denuncias, una cifra que anticipa un escenario más grave que en años anteriores.

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Los afectados suelen descubrir el engaño en situaciones críticas, como un accidente o una detención de tránsito, cuando la validez de su póliza queda en entredicho y enfrentan tanto problemas legales como financieros.

El fraude ocurre cuando delincuentes se hacen pasar por agentes de seguros y ofrecen pólizas a precios tentadores a través de redes sociales.

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Los compradores, interesados en ahorrar, pagan la “prima” mediante aplicaciones no oficiales —como Venmo, Zelle o Cash App— y reciben una tarjeta de seguro falsa.

Las denuncias de falsificación de tarjetas de seguro de auto en Texas crecieron a 37 casos solo en el primer trimestre de 2026 (Captura Live Insurance News)

Los documentos parecen legítimos, logran imitar el formato de compañías reconocidas, pero no tienen validez legal.

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Cómo funciona la estafa y señales de alerta

El método más común consiste en anuncios en redes sociales que prometen coberturas muy por debajo del mercado. Con el argumento de que la oferta es exclusiva o válida solo por ese día, los estafadores presionan para una decisión inmediata, sin permitir tiempo para verificar datos.

El pago suele exigirse en efectivo o mediante plataformas difíciles de rastrear, lo que imposibilita recuperar el dinero tras el fraude.

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Ninguna aseguradora legítima acepta primas a través de estos medios; todo pago debe realizarse por canales oficiales y comprobables.

En algunos casos, los delincuentes dicen ser agentes de empresas reales, como sucedió recientemente con una supuesta póliza de State Farm en Arlington, Texas.

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Consumidores recibieron tarjetas con el logo de la compañía, pero nunca estuvieron cubiertos. Un agente afectado advirtió que “algunas tarjetas tenían el formato ligeramente incorrecto”, permitiendo detectar la falsificación.

Las víctimas descubren que no tienen cobertura cuando sufren un accidente o son detenidas y sus seguros resultan inválidos (Captura Live Insurance News)

Tras recibir el documento fraudulento, el conductor circula convencido de estar amparado. La situación salta a la luz cuando ocurre un incidente o cuando la policía revisa la documentación: el seguro no existe y el conductor queda en situación irregular.

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La ley texana castiga como delito la tenencia, alteración o uso de identificaciones de seguro falsas. Presentar un documento apócrifo ante la autoridad puede resultar en cargos criminales, suspensión de la licencia de conducir y antecedentes penales.

Consecuencias económicas y legales para los conductores

Las repercusiones para la víctima superan las sanciones administrativas. Si provoca un accidente, el conductor debe asumir personalmente toda la responsabilidad económica.

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Texas exige mínimos de USD 30.000 por persona y USD 60.000 por accidente para lesiones, más USD 25.000 para daños materiales.

Quien circula con seguro falso —por desconocimiento o deliberadamente— debe cubrir de su propio bolsillo cualquier daño, lo que puede exceder ampliamente el monto que creyó ahorrar.

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El fraude con seguros de auto falsos se ha extendido a múltiples estados de EE.UU., como Minnesota, Missouri, Virginia e Illinois (Captura Live Insurance News)

Si un tercero resulta damnificado por un conductor con seguro falso, la situación se equipara a un choque con alguien sin seguro.

La única protección es contar con cobertura propia para conductores no asegurados o con seguro insuficiente, ya que la tarjeta fraudulenta no otorga respaldo legal ni financiero.

El alcance nacional del fraude y nuevas herramientas de control

Aunque la advertencia pública más detallada partió de Texas, la estafa ya se extendió a otros estados. Un informe televisivo reciente documentó víctimas en Minnesota, confirmando así la dimensión nacional del problema.

En respuesta, varios estados implementaron sistemas electrónicos de verificación que cruzan datos de matrícula y aseguradoras.

Missouri activó su sistema en marzo de 2026; Virginia e Illinois cuentan con mecanismos similares desde hace más tiempo.

Gracias a estos controles, muchos fraudes se identifican antes de que ocurra un accidente o una detención, aunque la notificación oficial obliga al conductor a contratar una póliza real de inmediato para evitar sanciones adicionales.

Los conductores con seguros de auto falsos asumen daños económicos, ya que Texas exige mínimos de USD 30,000 por persona y USD 60,000 por accidente (Captura Live Insurance News)

Qué hacer si sospecha haber sido víctima de fraude

Quienes sospechen haber adquirido una póliza falsa deben actuar de inmediato: primero, contactar directamente a la aseguradora que aparece en la tarjeta y comprobar la existencia de la póliza.

Ante la confirmación de inexistencia, la persona circula sin seguro y debe contratar cobertura genuina antes de volver a conducir.

El siguiente paso es denunciar el caso al Departamento de Seguros de Texas llamando al 800-252-3439 o desde tdi.texas.gov.

La división especializada investiga el fraude. Solo puede volver a circular quien cuente con una póliza válida de un agente o empresa licenciada.

Conductores fuera de Texas deben comunicar la sospecha a la oficina de seguros de su estado, que podrá confirmar la legitimidad del agente y la póliza y canalizar la denuncia.

Toda consulta sobre la legalidad de un seguro o autenticidad de un agente en Texas puede resolverse en la línea de ayuda oficial o en tdi.texas.gov.

La recomendación de los reguladores es desconfiar de ofertas demasiado atractivas y asegurarse siempre de comprar pólizas mediante canales oficiales y agentes autorizados.