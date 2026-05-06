Dos periodistas de Haití fueron asesinados en hechos violentos durante los últimos días en medio de la crisis de seguridad

Haití es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo (Reuters)

En la capital de Haití, dos figuras del periodismo deportivo perdieron la vida en actos violentos ocurridos en jornadas separadas durante los últimos cuatro días. Jean Brunet Bontemps cayó abatido a balazos el viernes 1 de mayo en Puerto Príncipe, mientras que el fotoperiodista Jean-Marc Stevenson Ysemai fue hallado sin vida el lunes en la ciudad de Les Cayes, al sur del país.

Las circunstancias que rodearon la muerte de Jean Brunet Bontemps permanecen bajo investigación por parte de las autoridades. Hay algunos que creen que el comunicador habría recibido varios disparos en la galería de su hogar, ubicado cerca del estadio Sylvio Cator.

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Algunas versiones atribuyen el hecho a un fuego cruzado entre efectivos de la Policía Nacional de Haití y bandas armadas que operan en la zona, aunque medios locales introdujeron un matiz adicional: Bontemps habría sido alcanzado por proyectiles provenientes de un vehículo blindado de la policía mientras intentaba reabrir un restaurante-discoteca, un negocio que buscaba reactivar tras haber sido destruido por grupos armados.

La trayectoria de Bontemps estuvo marcada por su dedicación al fútbol haitiano. Durante años condujo programas deportivos en Radio Energie, donde su voz y análisis reunían a una audiencia amplia en la capital.

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Su compromiso con el deporte superaba cualquier interés económico, ya que conducía sus espacios radiales sin percibir remuneración. Además, mantenía una postura activa en la promoción de un fútbol nacional estructurado y profesional.

Jean Brunet Bontemps dedicó su vida a la promoción del fútbol haitiano (EFE)

Amistades y colegas detallaron que, tras haberlo perdido todo como consecuencia de la violencia de bandas, Bontemps buscaba reconstruir su vida y la de su comunidad, impulsando la reactivación de comercios en la calle Alerte.

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El secretario general de la Asociación Haitiana de Prensa Deportiva, Kenson Désir, expresó que se trataba de “una pérdida enorme para la prensa deportiva del país” y reclamó a las autoridades el esclarecimiento de los hechos.

Mientras tanto, el caso de Jean-Marc Stevenson Ysemai también sacudió a la comunidad informativa en Haití. El fotoperiodista fue encontrado muerto en la localidad de Ravine du Sud, en Les Cayes, dos días después de su desaparición ocurrida la tarde del 1 de mayo.

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La crisis de seguridad que atraviesa Haití desde hace años convirtió al país en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. Diversas emisoras y redacciones sufrieron ataques, saqueos e incendios, mientras que las acciones de bandas armadas mantienen bajo constante riesgo a la población y a los informadores.

Las bandas armadas controlan amplias zonas de Haití y frecuentemente protagonizan enfrentamientos con la policía (Reuters)

No se trata de hechos aislados. En marzo, otros dos periodistas, Osnel Esperance y Junior Célestin, fueron secuestrados en el centro de Puerto Príncipe por miembros de la coalición de bandas Viv Ansanm, que domina esa zona.

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Desde entonces, se desconoce el paradero de ambos, y sus desapariciones se suman a una larga lista de casos sin resolver. Desde marzo de 2018, más de 20 periodistas murieron o desaparecieron en Haití, mientras que más de 100 optaron por abandonar el país, buscando refugio en lugares como Estados Unidos, Canadá o Francia.

(Con información de EFE)

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