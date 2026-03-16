Estados Unidos

Asociación de cirujanos plásticos de Estados Unidos cambia su guía sobre intervenciones de género en adolescentes

Tras una revisión de la evidencia, la organización sugiere retrasar las operaciones hasta la adultez, lo que provoca críticas y discusiones dentro del sector médico

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La Sociedad Estadounidense de Cirujanos
La Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos recomienda retrasar las cirugías de afirmación de género para menores hasta los 19 años, citando limitaciones en la evidencia científica

El reciente giro de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos al recomendar que las cirugías de afirmación de género para menores se posterguen hasta los 19 años sorprendió a médicos y expertos reunidos en Washington.

El hecho se produjo durante una sesión privada convocada por Mehmet Oz, titular de los Centros para Medicare y Medicaid, y marcó una ruptura en el apoyo unánime que existía entre las principales asociaciones médicas de Estados Unidos.

La Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos modificó su posición tras admitir que los estudios sobre cirugías de afirmación de género en menores presentan limitaciones de calidad y cantidad.

Ahora recomienda esperar hasta la adultez para estos procedimientos. La revisión fue anunciada en una reunión en Washington con representantes de las principales asociaciones médicas del país.

Durante la reunión, organizaciones como la Asociación Médica Estadounidense y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría defendieron sus guías sobre el cuidado de adolescentes con disforia de género.

Argumentaron que los tratamientos médicos, incluyendo bloqueadores hormonales, terapias hormonales e intervenciones quirúrgicas, pueden mejorar la salud mental y el bienestar de los jóvenes al permitir que su cuerpo se alinee con su identidad de género.

Mehmet Oz, Administrador de los
Mehmet Oz, Administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (@mcgmouton57)

La intervención final de los cirujanos plásticos cambió la dinámica del encuentro. El representante de la sociedad expuso que, tras revisar la evidencia científica, la entidad reconoció que los estudios sobre cirugías en menores eran escasos y de calidad limitada, por lo que modificarían su recomendación y sugerirían retrasar cualquier procedimiento quirúrgico hasta la adultez.

Este cambio generó críticas dentro y fuera de la organización. Siete integrantes del grupo encargado de revisar las directrices enviaron una carta a la junta directiva para expresar su descontento por no haber sido consultados antes de la decisión.

Algunos activistas y miembros del sector médico sospecharon de motivaciones políticas, aunque Scot Glasberg, expresidente de la sociedad, afirmó que la modificación responde exclusivamente a la evidencia científica y a la experiencia europea reciente.

Diversidad de enfoques internacionales sobre la atención a menores transgénero

Las posturas médicas sobre la atención a menores transgénero varían considerablemente según el país. Sistemas de salud en Reino Unido, Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda han restringido tratamientos médicos para jóvenes tras revisiones independientes de la evidencia.

En contraste, Alemania, Austria y Suiza han optado por mantener ciertas intervenciones, aunque con cautela y reconociendo la incertidumbre en los resultados a largo plazo.

Diversos países europeos, como Reino
Diversos países europeos, como Reino Unido, Finlandia y Suecia, han restringido los tratamientos médicos para menores trans a raíz de revisiones independientes de la evidencia científica (Yahoo News)

Durante la reunión se remarcó que muchas investigaciones sobre los beneficios de los tratamientos médicos para menores presentan limitaciones como poco tamaño muestral, seguimiento insuficiente y falta de controles adecuados.

Estas carencias dificultan sacar conclusiones sólidas sobre los efectos de las intervenciones en la salud mental de los adolescentes.

Ajustes de las asociaciones médicas estadounidenses

En Estados Unidos, el debate sobre la atención médica para personas transgénero ha adquirido una fuerte carga política, en particular tras los intentos de la administración Trump de restringir el acceso a tratamientos médicos y derechos sociales para este colectivo.

Esta tensión ha incrementado la presión sobre las asociaciones médicas para que revisen sus recomendaciones.

Tras la reunión, la Asociación Médica Estadounidense ajustó su postura y declaró que, “ante la falta de evidencia clara”, coincide con los cirujanos plásticos en que las intervenciones quirúrgicas deben postergarse hasta la adultez.

La organización evitó pronunciarse sobre tratamientos no quirúrgicos y reiteró su respaldo a la atención basada en pruebas científicas.

La Asociación Médica Estadounidense ajusta
La Asociación Médica Estadounidense ajusta su postura sobre cirugías de afirmación de género en menores y recomienda postergar estos procedimientos hasta la adultez

La Asociación Estadounidense de Psiquiatría mantiene su apoyo a la atención de afirmación de género como estrategia para reducir la depresión, la ansiedad y las ideas suicidas en jóvenes.

Marketa M. Wills, directora ejecutiva de la entidad, explicó que sus recomendaciones se fundamentan en “la mejor evidencia disponible y el consenso de expertos”, aunque reconoció la necesidad de más investigación.

La Academia Estadounidense de Médicos de Familia, que representa a 128 mil doctores, también reafirmó su respaldo a la atención afirmativa como intervención “informada en la evidencia”.

Controversia y perspectivas en la atención a menores transgénero

La controversia sobre la atención médica para adolescentes transgénero se ha intensificado, con organizaciones médicas estadounidenses enfrentando críticas tanto de defensores como de detractores de las intervenciones.

Kathleen McDeavitt, psiquiatra de la Facultad de Medicina Baylor, advirtió durante el encuentro: “Realmente me preocupa que las organizaciones profesionales estén hipotecando su credibilidad en este tema”.

La atención médica a menores transgénero en Estados Unidos sigue en revisión y debate. Mientras algunas sociedades mantienen su respaldo a la intervención médica bajo ciertas condiciones, otras ajustan sus criterios a partir de la evidencia científica y las experiencias europeas.

El consenso médico está en transformación y persiste la demanda de estudios más sólidos y menos influenciados por el debate político.

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