Estados Unidos

Rescataron a un niño estadounidense en Cuba tras alerta por posible cirugía de cambio de sexo no autorizada

El FBI y las autoridades cubanas lograron la localización de un menor de 10 años, quien fue llevado fuera de Utah por una pareja acusada de secuestro parental internacional

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Calle urbana de Cuba con edificios antiguos, un coche clásico azul en primer plano, personas caminando y vendedores ambulantes a los lados
Una pareja de Utah enfrenta cargos por secuestro parental internacional tras trasladar a un menor transgénero a Cuba sin autorización judicial. (Reuters)

Una pareja de Utah comparece ante la justicia acusada de secuestrar a un menor de 10 años y trasladarlo a Cuba, tras evadir una orden de custodia y enfrentar denuncias de intentar someter al niño, quien se identifica como niña, a una cirugía de cambio de sexo antes de la pubertad. La operación, coordinada entre el FBI —la agencia federal de investigaciones estadounidense—, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las autoridades cubanas, permitió la recuperación segura del menor mediante un operativo internacional, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado difundido por Telemundo 51, la filial local hispana de NBC en Miami.

De acuerdo con los registros judiciales citados por Telemundo 51, el caso sumó un hecho relevante el 13 de abril de 2026, cuando un tribunal estatal de Utah ordenó la restitución inmediata del menor a su madre, otorgándole la custodia exclusiva. Tres días después, fuerzas del orden en Cuba localizaron a la pareja y al niño en la isla, en cumplimiento de la orden judicial y con apoyo del Servicio de Seguridad Diplomática y del ICE —la agencia federal de inmigración y control de aduanas— en La Habana.

Los implicados, Rose Inessa-Ethington, de 42 años, y Blue Inessa-Ethington, de 32 años —también conocidos como Eri Ethington y Carly Ann Crosby—, enfrentan cargos federales por secuestro parental internacional y fueron extraditados a Estados Unidos el lunes.

Trazado de la ruta de huida: Canadá, México y Cuba

La acusación formal indica que Rose Inessa-Ethington, el padre biológico del menor —persona transgénero, es decir, su identidad de género asignada al nacer no corresponde con la que asume actualmente—, junto con su pareja, optó por no acudir a un viaje de campamento programado a Canadá, en el que el niño debía participar bajo custodia compartida con su madre biológica.

En vez de eso, ambos adultos emprendieron un trayecto internacional: volaron de Vancouver a Ciudad de México, se desplazaron a Mérida y finalmente viajaron a La Habana, donde permanecieron ocultos durante más de dos semanas, reportó el Departamento de Justicia a Telemundo 51. Durante la investigación, las autoridades hallaron dentro de la residencia de los Inessa-Ethington una serie de listas y notas que revelaban una planificación detallada.

Un mapa satelital muestra Norteamérica y Centroamérica con una línea roja curva que se extiende desde el noroeste de Estados Unidos hasta el Caribe
La ruta de huida incluyó escalas en Canadá, México y finalmente Cuba, donde la pareja permaneció oculta más de dos semanas. (Telemundo )

Entre las tareas encontradas figuraban instrucciones como “aprender español”, programar vuelos hacia Canadá, México y Cuba, retirar $10.000, redactar solicitudes de visa turística y vaciar una cuenta bancaria específica. Además, se identificaron directrices escritas por una terapeuta de salud mental de Washington D.C., que incluían orientación sobre atención médica de afirmación de género para menores de edad.

El principal temor de la familia y las sospechas sobre la motivación del viaje

El principal temor de la familia, según la denuncia penal citada por Telemundo 51, era que el menor hubiese sido trasladado para ser sometido a una cirugía de reasignación de sexo antes del inicio de la pubertad, con el consentimiento y financiamiento de Rose Inessa-Ethington. El FBI recogió testimonios de miembros de la familia que atribuían a Rose influencia en la identidad de género del niño.

Esta hipótesis se reforzó con las anotaciones encontradas durante el registro domiciliario, entre las que figuraba el retiro de fondos y la comunicación directa de esos recursos a la terapeuta.

El comunicado oficial señala: “Existían preocupaciones de que la menor fue trasladada a Cuba para una cirugía de reasignación de sexo antes de la pubertad”, según el FBI en declaraciones recogidas por Telemundo 51.

La recuperación del menor y la cooperación internacional

El trabajo conjunto entre el FBI de Salt Lake City, la oficina del agregado de asuntos policiales en Ciudad de México y agentes del ICE en La Habana fue decisivo para la recuperación del menor. Los registros judiciales establecen que la entrega del niño a las autoridades estadounidenses ocurrió “sin contratiempos”, lo que permitió su regreso a territorio nacional y su restitución a su madre biológica, conforme al pronunciamiento del tribunal estatal de Utah.

Captura de pantalla de la aplicación Google Flight Aware mostrando un mapa con la península de Florida y Cuba. Una línea verde indica la ruta del vuelo JENA324
Una captura de pantalla de la aplicación Google Flight Aware muestra el seguimiento en tiempo real del vuelo JENA324 B752 mientras se dirige desde Florida hacia La Habana, Cuba. (Telemundo)

Rose y Blue Inessa-Ethington comparecieron ante un tribunal en Richmond, Virginia, para la lectura formal de cargos y próximamente serán conducidos al Orrin G. Hatch United States District Courthouse (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Orrin G. Hatch), sede federal de Estados Unidos en el centro de Salt Lake City, donde continuará el proceso judicial por secuestro parental internacional.

Investigación en curso y consecuencias legales

El Departamento de Justicia subrayó a Telemundo 51 que la investigación permanece abierta y está a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, en colaboración con diversas agencias federales. Los cargos implican penas sustanciales para los dos sospechosos en caso de ser hallados culpables.

El Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Oficina de Operaciones de Ejecución y Expulsión del ICE en La Habana y el FBI en Ciudad de México desempeñaron papeles clave en la coordinación internacional que permitió la rápida resolución del caso y la protección del menor involucrado.

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