Cifra récord: más de 10 millones de latinos son propietarios en Estados Unidos

Los hogares latinos representaron la totalidad del crecimiento neto de propietarios en el mercado inmobiliario estadounidense en 2025.

Más de 10 millones de latinos poseen vivienda en Estados Unidos, una cifra nunca antes alcanzada que ha sostenido el crecimiento de la propiedad a nivel nacional, de acuerdo con un informe de la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos del Sector Inmobiliario (NAHREP). El reporte indica que en 2025, mientras las tasas de propiedad disminuyeron en casi todos los grupos demográficos, la comunidad hispana fue responsable del único avance neto en el mercado inmobiliario estadounidense.

El avance de la propiedad entre los latinos

Según NAHREP, los hogares latinos fueron responsables de todo el crecimiento neto de propietarios en Estados Unidos durante el último año. El número de familias hispanas con vivienda propia aumentó a 441.000, hasta un máximo histórico de 10,2 millones. Al mismo tiempo, el total de propietarios estadounidenses se incrementó solo en 316.000, lo que muestra la magnitud del aporte latino.

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En contraste, la cantidad de propietarios entre los blancos no hispanos cayó en 441.000 y entre los afroamericanos no hispanos bajó en 103.000. El informe señala que, sin el segmento hispano, Estados Unidos habría experimentado una reducción neta de 125.000 hogares con vivienda propia. La entidad indicó que esta tendencia es inédita desde que el U.S. Census Bureau comenzó a recolectar estos datos en 1975.

Las familias hispanas con vivienda propia alcanzan un récord con 10,2 millones de hogares en todo el país, según datos de NAHREP.

Caída de la tasa nacional de propiedad y dinámica hispana

A pesar del crecimiento de nuevos compradores, las tasas de propiedad de vivienda descendieron en todo el país y entre la mayoría de los grupos demográficos por segundo año seguido. Así, la tasa nacional decayó un 0,3% respecto al año anterior.

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Por consiguiente, la tasa de propiedad de vivienda entre los latinos descendió al 48,5%, medio punto porcentual menos que el año anterior. Este retroceso se debe al rápido aumento en la formación de nuevos hogares latinos, que sumaron 1.094.000 en 2025, el mayor incremento desde 2012.

Por su parte, la tasa entre afroamericanos retrocedió 0,9 puntos porcentuales. En el caso de los blancos no hispanos, la tasa subió únicamente por la disolución de hogares, no por un aumento en propietarios. En consecuencia, el documento resalta que la creación de nuevos hogares latinos representa el 92,6 % del crecimiento total de hogares en el país.

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El crecimiento rápido en la formación de nuevos hogares latinos sumó 1.094.000 viviendas en 2025, el mayor aumento desde 2012 (REUTERS/Shannon Stapleton).

Factores de confianza y desafíos para los compradores

El mercado inmobiliario de 2025 marcó un punto de inflexión en la confianza de los compradores: tasas de interés más bajas y precios más estables motivaron a muchos latinos a regresar al mercado.

“La decisión de solicitar una vivienda ahora se debe a que los compradores están escuchando que las casas ahora son más baratas. Los precios son más bajos”, afirmó Carolina Moreno, agente hipotecaria en Texas, en declaraciones recogidas por la asociación.

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El optimismo también se refuerza gracias a las redes de apoyo dentro de la comunidad latina. “Ven que otros amigos y familiares lo han logrado. Eso les da confianza”, explicó Marco Rodríguez, agente en California, citado por NAHREP.

Sin embargo, la preocupación por pagos mensuales elevados y la incertidumbre política todavía afecta las decisiones. Nehemiah Lindo, agente en Pensilvania, indicó que muchos compradores “dudan mucho más antes de decidirse porque las cuotas son mucho más altas y la decisión tiene que ser acertada”.

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El ciclo electoral y las políticas migratorias también influyen en la percepción de seguridad. Santiago Gentini, agente en Maryland, advirtió que estos factores “impactan directamente en nuestra comunidad” e infunden temor entre potenciales compradores.

Tasas de interés más bajas y precios estables en viviendas impulsaron la participación de familias latinas en la compra de propiedades (REUTERS/Will Dunham).

Estrategias de inversión y diversificación

Un fenómeno emergente es el interés creciente de los latinos en invertir en bienes raíces más allá de la vivienda principal. Tal como informó NAHREP, cada vez más compradores latinos convierten su primer hogar en propiedad de alquiler y emplean esos ingresos para adquirir una segunda residencia. “He visto a muchos hispanos que están empezando a invertir en bienes raíces”, comentó Araceli Mercado, agente en Texas, citada por la asociación.

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En mercados como El Paso, Texas, agentes informan de una mayor actividad en la compra y renovación de viviendas para su posterior venta. Asimismo, el aumento del inventario facilita la búsqueda y negociación de propiedades a precios inferiores a los máximos recientes.

Esta diversificación de estrategias, que incluye desde el alquiler hasta la reventa de propiedades renovadas, refleja un interés por fortalecer la situación económica, mantener la estabilidad financiera e invertir en bienes raíces, detalló la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos del Sector Inmobiliario (NAHREP).

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