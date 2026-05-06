Los apagones digitales decretados por Putin obligan a los rusos a cambiar sus sistemas de pagos y las comunicaciones

La circulación de billetes en Rusia aumentó 600.000 millones de rublos en abril, impulsada por cortes de internet móvil según datos del Banco de Rusia. (REUTERS/Ramil Sitdikov)

La circulación de billetes en Rusia aumentó cerca de 600.000 millones de rublos (USD 8.000 millones) en abril, el mayor incremento mensual —excluyendo los picos habituales de diciembre— desde septiembre de 2022, cuando el presidente Vladímir Putin anunció la movilización parcial para la guerra en Ucrania, según cálculos de Bloomberg basados en datos del Banco de Rusia. El fenómeno responde a los cortes recurrentes de internet móvil que el Kremlin justifica como medidas para neutralizar ataques de drones ucranianos.

En los últimos tres meses, el efectivo en circulación creció más de 1,1 billones de rublos, una cifra superior al aumento registrado durante todo 2025, según las mismas estimaciones de Bloomberg. El propio banco central ruso había advertido previamente que el incremento de este año en el uso de dinero físico podría estar vinculado a los repetidos apagones de conectividad móvil, que han obligado a consumidores y empresas a mantener dinero en efectivo para cubrir pagos cotidianos.

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El giro resulta llamativo porque, hasta hace poco, los rusos habían dejado atrás los billetes de forma generalizada, optando por métodos digitales como pegatinas de pago y aplicaciones para el teléfono. Los cortes han revertido ese hábito y han obligado a los ciudadanos a imprimir entradas electrónicas, pedir taxis por teléfono fijo y afrontar la imposibilidad de pagar el estacionamiento, según se informó. Las ventas de herramientas de comunicación sin conexión —radios portátiles, buscapersonas y mapas en papel— se han disparado a medida que la población se adapta a los apagones.

En solo tres meses, el efectivo en circulación en Rusia creció más de 1,1 billones de rublos superando todo el incremento del año 2025. (REUTERS/Ramil Sitdikov)

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, defendió en marzo las restricciones como necesarias “para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, pese a que generaron comparaciones sarcásticas con la Edad de Piedra. En abril, Putin reconoció por primera vez públicamente los problemas de acceso a internet en las grandes ciudades y argumentó que eran necesarios “para prevenir actos terroristas”, al tiempo que instó a las fuerzas del orden a tener en cuenta los intereses de los ciudadanos.

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El martes se registraron interrupciones de internet móvil en la capital rusa, donde viven más de 13 millones de personas, a pocos días del desfile militar anual del 9 de mayo que conmemora la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Seis periodistas de Reuters ubicados en distintos puntos de Moscú confirmaron que sus teléfonos carecían de acceso a internet, aunque las llamadas telefónicas seguían funcionando en la mayoría de las zonas.

Sberbank, el mayor banco de Rusia, advirtió a sus clientes sobre posibles problemas con el internet móvil y la mensajería durante esos días. La unidad de taxis de Yandex, la mayor empresa de internet del país, también alertó de dificultades para solicitar vehículos en línea. Quienes no habían retirado efectivo previamente corrían el riesgo de no poder operar, dado que muchos cajeros automáticos dependen de conexiones móviles, según informó el diario Kommersant.

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El Banco Central de Rusia atribuyó el auge en el uso de dinero físico a los repetidos apagones de conectividad móvil en el país. (REUTERS/Alina Smutko/File Photo)

Los apagones también están afectando al tejido productivo. Las empresas rusas incrementaron en un 82% sus compras de equipos de telecomunicaciones diseñados para sortear las restricciones de internet en los últimos 12 meses, de acuerdo con datos de la plataforma de contratación TenderPro facilitados a Bloomberg. La demanda de equipos de internet satelital se duplicó en el mismo período.

Sectores como los metales, el petróleo y el gas, la química y la agricultura han invertido en métodos alternativos de comunicación para mantener su actividad sin interrupciones, según TenderPro. En paralelo, el martes Ucrania atacó una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia y provocó un incendio en la zona industrial de la localidad de Kirishi, en la región de Leningrado, según informó el gobernador Alexander Drozdenko. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber destruido 289 drones ucranianos sobre territorio ruso durante la noche anterior.

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(Con información de Reuters y Bloomberg)