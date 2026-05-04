La crisis de vivienda en Boston expulsa a jóvenes y familias hispanas, transforma barrios históricos y dispara los alquileres

El aumento récord de los alquileres en Boston impulsa la crisis de vivienda y provoca un éxodo juvenil e hispano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Boston atraviesa una crisis de vivienda sin precedentes, impulsada por un aumento récord de los alquileres y la migración de jóvenes trabajadores y familias hispanas.

Según foxbusiness.com y la radio pública local wbur.org, el 26% de los residentes entre 20 y 30 años planea abandonar la ciudad en los próximos cinco años, mientras que el costo medio de la vivienda supera máximos históricos.

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El costo de la vivienda en Boston alcanzó niveles que superan la capacidad adquisitiva de la mayoría de los asalariados.

Según el portal de estadísticas tbf.org y la radio pública de New Hampshire nhpr.org, los precios de alquiler fuera de alcance y los salarios estancados generaron la tasa de vacancia más baja en décadas.

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Esta situación afecta principalmente a la comunidad hispana y a los jóvenes trabajadores, ya que las políticas públicas implementadas hasta hoy resultan insuficientes para revertir la tendencia.

El 26% de los jóvenes entre 20 y 30 años en Boston planea abandonar la ciudad ante la falta de vivienda accesible y el alza de precios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno provocó un éxodo juvenil y pone en riesgo la permanencia de la diversidad en barrios históricos y periféricos de la ciudad.

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Barrios como Mattapan, Roxbury y East Boston concentran el desplazamiento de la comunidad hispana, pues el aumento de los precios dificulta conservar el hogar.

En Mattapan, el alquiler medio supera los USD 2.200, lo que eleva el riesgo de expulsión para muchas familias latinas, según nhpr.org.

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Más del 50% de los inquilinos latinos destina más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, y el 28% gasta más de la mitad solo en alquiler, de acuerdo con el medio local baystatebanner.com.

Esta realidad afecta tanto a trabajadores esenciales como a graduados universitarios, y motivó que numerosos jóvenes latinos y afroamericanos contemplen mudarse al sur de Estados Unidos o a zonas periféricas, según tbf.org.

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Barrios históricos, diversidad y zonas de alquiler inaccesible

La transformación de barrios históricos en zonas de alquiler inaccesible —conocidas como “rental deserts”— pone en evidencia una tendencia alarmante: disminuye la oferta de viviendas y se erosiona la diversidad cultural.

La diversidad cultural de Boston está en riesgo por la transformación de barrios históricos en ‘rental deserts’, reduciendo la oferta de vivienda para familias latinas, parejas jóvenes y trabajadores inmigrantes (REUTERS/Brian Snyder)

En las zonas más afectadas, solo el 5% de la población es hispana, frente al 28% en áreas donde el acceso al alquiler es mayor, puntualiza tbf.org.

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La presión sostenida sobre los precios generó la salida de familias de clase media, nuevas parejas y trabajadores inmigrantes, modificando la composición social de Boston y reduciendo la pluralidad de sus comunidades, según foxbusiness.com.

Causas estructurales y respuesta de las políticas públicas

El ingreso necesario para acceder a una vivienda subió de USD 98.000 en 2021 a USD 162.000 en 2025, limitando las opciones para los jóvenes trabajadores, según wbur.org.

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Apenas el 15% de los inquilinos tiene posibilidades reales de comprar una propiedad. La tasa de vacancia se mantiene en torno al 3%, por debajo del estándar nacional, lo que provoca alzas persistentes en los alquileres y restringe la movilidad residencial, indica el portal especializado remmesco.com.

Como respuesta, se implementó la Ley de Vivienda Asequible, que contempla un fondo de USD 5.000 millones para nuevas construcciones, y se prevé votar el retorno del control de alquileres en noviembre de 2026. No obstante, la oferta actual resulta insuficiente frente a la demanda creciente.

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La tasa de vacancia inferior al 3% mantiene la presión sobre los precios de los alquileres y limita la movilidad residencial en Boston (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones para los afectados y el futuro de la diversidad en Boston

La Boston Housing Authority y asociaciones de inquilinos aconsejan solicitar subsidios estatales, inscribirse en listas de vivienda asequible y buscar alternativas en barrios de renta media como Quincy o Waltham, según baystatebanner.com y nhpr.org. Sin embargo, muchas familias ya evalúan dejar Massachusetts ante la creciente presión económica.

A medida que Boston intenta preservar su reputación como ciudad diversa y acogedora, el desafío de mantener esa pluralidad se intensifica frente a la magnitud de la crisis habitacional.

Para una proporción creciente de habitantes, vivir en la ciudad se volvió inalcanzable y la urgencia de respuestas efectivas es mayor que nunca.