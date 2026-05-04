Estados Unidos

La crisis de vivienda en Boston expulsa a jóvenes y familias hispanas, transforma barrios históricos y dispara los alquileres

El encarecimiento habitacional provoca el alejamiento de nuevos residentes y trabajadores de origen latino, modifica la composición social en zonas emblemáticas y genera una emergencia sin precedentes por el incremento de los precios mensuales en la ciudad

Guardar
Varias personas con maletas y cajas caminan por una calle de Boston. Al fondo, edificios residenciales de ladrillo rojo y verde con letreros de 'For Rent' en sus ventanas.
El aumento récord de los alquileres en Boston impulsa la crisis de vivienda y provoca un éxodo juvenil e hispano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Boston atraviesa una crisis de vivienda sin precedentes, impulsada por un aumento récord de los alquileres y la migración de jóvenes trabajadores y familias hispanas.

Según foxbusiness.com y la radio pública local wbur.org, el 26% de los residentes entre 20 y 30 años planea abandonar la ciudad en los próximos cinco años, mientras que el costo medio de la vivienda supera máximos históricos.

PUBLICIDAD

El costo de la vivienda en Boston alcanzó niveles que superan la capacidad adquisitiva de la mayoría de los asalariados.

Según el portal de estadísticas tbf.org y la radio pública de New Hampshire nhpr.org, los precios de alquiler fuera de alcance y los salarios estancados generaron la tasa de vacancia más baja en décadas.

PUBLICIDAD

Esta situación afecta principalmente a la comunidad hispana y a los jóvenes trabajadores, ya que las políticas públicas implementadas hasta hoy resultan insuficientes para revertir la tendencia.

Primer plano de una puerta roja de Boston con un cartel de 'For Rent', junto a cajas de mudanza apiladas y una mano sosteniendo una llave.
El 26% de los jóvenes entre 20 y 30 años en Boston planea abandonar la ciudad ante la falta de vivienda accesible y el alza de precios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno provocó un éxodo juvenil y pone en riesgo la permanencia de la diversidad en barrios históricos y periféricos de la ciudad.

Barrios como Mattapan, Roxbury y East Boston concentran el desplazamiento de la comunidad hispana, pues el aumento de los precios dificulta conservar el hogar.

En Mattapan, el alquiler medio supera los USD 2.200, lo que eleva el riesgo de expulsión para muchas familias latinas, según nhpr.org.

Más del 50% de los inquilinos latinos destina más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, y el 28% gasta más de la mitad solo en alquiler, de acuerdo con el medio local baystatebanner.com.

Esta realidad afecta tanto a trabajadores esenciales como a graduados universitarios, y motivó que numerosos jóvenes latinos y afroamericanos contemplen mudarse al sur de Estados Unidos o a zonas periféricas, según tbf.org.

Barrios históricos, diversidad y zonas de alquiler inaccesible

La transformación de barrios históricos en zonas de alquiler inaccesible —conocidas como “rental deserts”— pone en evidencia una tendencia alarmante: disminuye la oferta de viviendas y se erosiona la diversidad cultural.

La diversidad cultural de Boston está en riesgo por la transformación de barrios históricos en ‘rental deserts’, reduciendo la oferta de vivienda para familias latinas, parejas jóvenes y trabajadores inmigrantes (REUTERS/Brian Snyder)
La diversidad cultural de Boston está en riesgo por la transformación de barrios históricos en ‘rental deserts’, reduciendo la oferta de vivienda para familias latinas, parejas jóvenes y trabajadores inmigrantes (REUTERS/Brian Snyder)

En las zonas más afectadas, solo el 5% de la población es hispana, frente al 28% en áreas donde el acceso al alquiler es mayor, puntualiza tbf.org.

La presión sostenida sobre los precios generó la salida de familias de clase media, nuevas parejas y trabajadores inmigrantes, modificando la composición social de Boston y reduciendo la pluralidad de sus comunidades, según foxbusiness.com.

Causas estructurales y respuesta de las políticas públicas

El ingreso necesario para acceder a una vivienda subió de USD 98.000 en 2021 a USD 162.000 en 2025, limitando las opciones para los jóvenes trabajadores, según wbur.org.

Apenas el 15% de los inquilinos tiene posibilidades reales de comprar una propiedad. La tasa de vacancia se mantiene en torno al 3%, por debajo del estándar nacional, lo que provoca alzas persistentes en los alquileres y restringe la movilidad residencial, indica el portal especializado remmesco.com.

Como respuesta, se implementó la Ley de Vivienda Asequible, que contempla un fondo de USD 5.000 millones para nuevas construcciones, y se prevé votar el retorno del control de alquileres en noviembre de 2026. No obstante, la oferta actual resulta insuficiente frente a la demanda creciente.

Dos edificios de departamentos enfrentados en Boston al atardecer; uno con ventanas iluminadas y otro con carteles de 'For Rent'. Personas caminan por la acera.
La tasa de vacancia inferior al 3% mantiene la presión sobre los precios de los alquileres y limita la movilidad residencial en Boston (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones para los afectados y el futuro de la diversidad en Boston

La Boston Housing Authority y asociaciones de inquilinos aconsejan solicitar subsidios estatales, inscribirse en listas de vivienda asequible y buscar alternativas en barrios de renta media como Quincy o Waltham, según baystatebanner.com y nhpr.org. Sin embargo, muchas familias ya evalúan dejar Massachusetts ante la creciente presión económica.

A medida que Boston intenta preservar su reputación como ciudad diversa y acogedora, el desafío de mantener esa pluralidad se intensifica frente a la magnitud de la crisis habitacional.

Para una proporción creciente de habitantes, vivir en la ciudad se volvió inalcanzable y la urgencia de respuestas efectivas es mayor que nunca.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasCrisis Habitacional BostonBoston Housing AuthorityDiversidad CulturalAlquileres InaccesiblesBoston

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las renovaciones en Disneyland traen cierres temporales para verano 2026

Quienes planean visitar el parque deberán estar atentos a las fechas y restricciones que afectarán varias experiencias conocidas

Las renovaciones en Disneyland traen cierres temporales para verano 2026

La policía de Washington D.C. podría enfrentar una purga de jefes por acusaciones de manipulación de estadísticas

Una investigación sobre la presunta manipulación de datos criminales dentro del departamento podría culminar en despidos de altos mandos, lo que marcaría el inicio de una reorganización en la cúpula policial

La policía de Washington D.C. podría enfrentar una purga de jefes por acusaciones de manipulación de estadísticas

Crisis de rellenos sanitarios en Costa Rica impulsa a la UNED a utilizar hongos en gestión de residuos

El proyecto desarrollado por un equipo científico nacional emplea biotecnología para transformar desechos orgánicos en productos útiles, lo que busca aliviar la presión sobre los botaderos e introduce materiales alternativos para diversas industrias

Crisis de rellenos sanitarios en Costa Rica impulsa a la UNED a utilizar hongos en gestión de residuos

El presidente de Honduras inicia gira internacional enfocada en inversiones y relaciones diplomáticas

La agenda de Nasry Asfura incluye reuniones clave en Estados Unidos y Costa Rica, orientadas a fortalecer la cooperación regional y asegurar fuentes de financiamiento para el desarrollo nacional

El presidente de Honduras inicia gira internacional enfocada en inversiones y relaciones diplomáticas

Mejoró la salud de Rudy Giuliani tras ser hospitalizado por neumonía, aunque sigue en estado crítico

El exalcalde de Nueva York respira sin asistencia y permanece bajo estricta vigilancia médica, luego de que su círculo cercano expresara alarma por la gravedad inicial de su cuadro clínico, según informó su portavoz oficial

Mejoró la salud de Rudy Giuliani tras ser hospitalizado por neumonía, aunque sigue en estado crítico

TECNO

Crecen los pódcast automáticos: la IA impulsa más de un tercio de los nuevos programas

Crecen los pódcast automáticos: la IA impulsa más de un tercio de los nuevos programas

Satya Nadella revolucionó Microsoft convenciendo a su equipo de que “la visión que tienes de ti mismo influye en tu vida”

Así es la nueva correa del Apple Watch para celebrar el Mes del Orgullo LGBTQ+

iOS 26.5 llega como actualización de transición mientras Apple prepara iOS 27

Si te pica un mosquito, conecta este dispositivo a tu celular y te quitará la picazón

ENTRETENIMIENTO

Enrique Iglesias protagoniza un intenso beso con una fan durante un concierto

Enrique Iglesias protagoniza un intenso beso con una fan durante un concierto

El día que Steven Tyler que hizo temblar el Rock & Roll Hall of Fame: “No hubo mayor proveedor de acordes poderosos”

Dolly Parton cancela sus conciertos en Las Vegas por su estado de salud

Champán, Fórmula 1 y un atraco en Mónaco: qué se sabe sobre la precuela de Ocean’s Eleven con Robbie y Cooper

Jacob Elordi quedó fuera del jurado de Cannes 2026 por una grave lesión

MUNDO

Donald Trump afirmó que espera con interés la cumbre con Xi a pesar del aumento de las tensiones

Donald Trump afirmó que espera con interés la cumbre con Xi a pesar del aumento de las tensiones

El Líbano condicionó cualquier reunión con Netanyahu al cese de los ataques israelíes en el sur del país

Emiratos Árabes Unidos advirtió que responderá a los ataques de Irán y recibió el respaldo unánime de los países del Golfo

Dos muertos y varios heridos en Alemania tras un atropello en el corazón histórico de Leipzig

Rusia pierde terreno en Ucrania tras los contraataques de Kiev