El día que Steven Tyler que hizo temblar el Rock & Roll Hall of Fame: “No hubo mayor proveedor de acordes poderosos”

La declaración de Steven Tyler destacó la energía y el legado internacional de AC/DC en su ingreso al Rock & Roll Hall of Fame (Foto de Amy Harris/Invision/AP, archivo)

Durante la ceremonia del Rock & Roll Hall of Fame en 2003, Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, presentó a AC/DC como “el mayor proveedor de acordes poderosos” en la historia del rock, rindiendo homenaje a la energía, la originalidad y el legado internacional de la banda australiana fundada en 1973 por los hermanos Malcolm y Angus Young.

El discurso de Steven Tyler y el ingreso de AC/DC

El tributo de Tyler en el salón de la fama fue uno de los momentos más destacados de la ceremonia. Ante un auditorio repleto de figuras del género y seguidores, el cantante resaltó la singularidad de AC/DC afirmando: “No ha habido mayor proveedor de acordes poderosos que AC/DC”.

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El discurso, registrado por Indie Hoy, evocó el recorrido de la banda desde sus inicios en pequeños pubs de Australia hasta los grandes estadios del mundo, donde consolidaron su reputación a través de la potencia y el magnetismo de sus actuaciones en vivo.

AC/DC fue fundada en 1973 en Sídney por Malcolm y Angus Young, quienes consolidaron el núcleo creativo de la banda australiana (DF Entertainment)

Tyler ilustró el efecto que las canciones de AC/DC producen en el público, describiendo escenas de entusiasmo colectivo y una conexión visceral con los oyentes. El homenaje no solo reconoció la trayectoria artística de la agrupación, sino que también subrayó su capacidad para mantenerse relevantes y auténticos a lo largo de las décadas, un rasgo que los distingue en la historia del rock.

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Trayectoria, discografía y evolución musical

AC/DC se formó en Sídney, Australia, en 1973, bajo la iniciativa de los hermanos Malcolm y Angus Young, quienes definieron el núcleo creativo de la banda.

A lo largo de su carrera, el grupo editó 17 álbumes de estudio, incluyendo clásicos como Highway to Hell (1979) y Back in Black (1980), este último considerado uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. La solidez de su discografía ha sido reconocida tanto por la crítica especializada como por millones de fanáticos en todo el mundo.

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La voz de Brian Johnson marcó una nueva etapa para AC/DC desde 1980, consolidando su sonido característico y proyección internacional

La agrupación logró mantener una identidad musical inconfundible, basada en riffs contundentes y un enfoque directo que rechazó tendencias pasajeras. El trabajo conjunto de sus integrantes, sumado a la voz característica de Brian Johnson desde 1980, permitió a la banda consolidar un sonido propio y proyectarse internacionalmente.

Influencia generacional y aporte al rock mundial

El legado de AC/DC trasciende cifras de ventas o récords en listas: representa un punto de referencia obligatorio para músicos, productores y aficionados, de acuerdo con Indie Hoy.

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Según la Recording Industry Association of America (RIAA), la banda ha superado los 200 millones de discos vendidos en todo el mundo, una cifra que confirma el alcance masivo de su propuesta. Además, su estilo influyó en el desarrollo de subgéneros como el hard rock y el heavy metal, inspirando a artistas y bandas de distintas generaciones.

AC/DC superó los 200 millones de discos vendidos a nivel global, según la Recording Industry Association of America, reafirmando su alcance masivo (EFE/Emilio Naranjo/Archivo)

El impacto de su música se refleja en la persistencia de himnos como Thunderstruck o You Shook Me All Night Long, temas que siguen sonando en eventos deportivos, películas y campañas publicitarias.

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La capacidad de AC/DC para conectar con el público joven y mantener la fidelidad de su base histórica es uno de los pilares de su vigencia.

Reconocimientos y actualidad de la banda

A lo largo de su trayectoria, AC/DC recibió numerosos premios, entre ellos el Grammy a la Mejor Interpretación de Hard Rock.

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Temas emblemáticos como Thunderstruck y You Shook Me All Night Long mantienen vigencia en eventos deportivos, cine y la cultura popular (AC/DC-1980)

Su ingreso en el Rock & Roll Hall of Fame en 2003 selló oficialmente su estatus de leyenda, un reconocimiento que se suma a la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y a múltiples homenajes en documentales y biografías dedicadas a su historia.

En la actualidad, el catálogo de AC/DC continúa sumando millones de reproducciones en plataformas digitales, renovando el interés por su música en todo el mundo, destaca Indie Hoy. Las giras internacionales recientes han convocado a públicos multigeneracionales en estadios de América, Europa y Asia, demostrando que el magnetismo de la banda sigue intacto.

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La historia de AC/DC es la de una agrupación que transformó la escena musical global con su propuesta directa, electrizante y fiel a sus raíces, estableciendo un estándar de calidad, energía y autenticidad que trasciende generaciones y fronteras.