Entretenimiento

Enrique Iglesias protagoniza un intenso beso con una fan durante un concierto

El propio artista compartió el momento en redes, mientras la fan involucrada defendió públicamente lo ocurrido

Guardar

Enrique Iglesias volvió a posicionarse entre las principales tendencias en redes sociales tras la difusión de un video en el que protagoniza un episodio ocurrido durante una presentación en vivo.

El material audiovisual, compartido en distintas plataformas digitales, muestra el momento en que una fanática logra subir al escenario con la intención inicial de tomarse una fotografía con el intérprete.

PUBLICIDAD

En las imágenes se observa cómo la seguidora se acerca, lo abraza y, segundos después, gira el rostro para besarlo en la boca. El cantante responde al gesto durante algunos segundos mientras la sostiene por la cintura.

El video se viralizó rápidamente y acumuló miles de reacciones, lo que derivó en una conversación digital sobre la conducta tanto de la admiradora como del artista.

PUBLICIDAD

Enrique Iglesias correspondió al beso de la fan pese a estar en una presentación en vivo. (Captura de video)
Enrique Iglesias correspondió al beso de la fan pese a estar en una presentación en vivo. (Captura de video)

La fan involucrada fue identificada como Daniela Ríos, quien también se pronunció públicamente en sus redes sociales.

“Por más que digan, por más que juzguen, por más que opinen, la más feliz soy yo, y eso nadie me lo quita”, escribió, en referencia a la experiencia vivida durante el concierto.

En el video, además del beso, se aprecia cómo el cantante mantiene cercanía física con la seguidora, rodeando su cintura mientras ella continúa tomándose fotografías. Posteriormente, ambos se separan y el artista retoma la dinámica del espectáculo.

De hecho, el propio Enrique Iglesias compartió el contenido en su cuenta de la red social X, acompañado del mensaje: “Esta chica se volvió loca”, lo que incrementó la visibilidad del episodio.

Enrique Iglesias compartió el video del momento viral en sus redes sociales. (X)
Enrique Iglesias compartió el video del momento viral en sus redes sociales. (X)

Cabe destacar que la cercanía con su público ha sido una característica constante en la trayectoria de Iglesias, conocido por temas como “Experiencia religiosa” y “Bailamos”.

A lo largo de su carrera, el cantante ha mantenido interacciones directas con sus seguidores durante presentaciones en vivo, lo que incluye contacto físico y participación del público en el escenario.

Sin embargo, este episodio ha reactivado discusiones en torno a los límites de ese tipo de interacción, especialmente en el contexto actual, donde la viralidad de los contenidos amplifica situaciones que anteriormente podían quedar restringidas al entorno del concierto.

El video de Enrique Iglesias generó opiniones dividas sobre los límites. (Captura de video)
El video de Enrique Iglesias generó opiniones dividas sobre los límites. (Captura de video)

Las reacciones en redes sociales han sido diversas. Algunos usuarios cuestionaron la conducta de la fan por invadir el espacio personal del artista, mientras que otros señalaron que Enrique Iglesias debió evitar corresponder el beso.

“Esta mujer está loca. ¿Qué demonios estoy viendo?”, comentó un usuario. Otro añadió: “Esto se salió de control rapidísimo”.

El momento ocurre en un contexto personal relevante para el cantante, pues el artista español y su esposa, la extenista Anna Kournikova, han estado concentrados en su cuarto hijo, Romeo, que nació el 17 de diciembre de 2025.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias dieron la bienvenida a su cuarto hijo en diciembre de 2025. (Instagram)
Anna Kournikova y Enrique Iglesias dieron la bienvenida a su cuarto hijo en diciembre de 2025. (Instagram)

La pareja ha mantenido históricamente su vida privada con bajo perfil mediático, compartiendo información en redes sociales de manera selectiva. De acuerdo con versiones difundidas por medios internacionales, ambos se encuentran enfocados en esta nueva etapa familiar tras la llegada de su hijo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles precisos sobre la fecha o el lugar en que ocurrió el concierto. Tampoco se ha informado sobre posibles medidas adicionales relacionadas con la seguridad en eventos similares.

Temas Relacionados

Enrique Iglesiasentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El día que Steven Tyler que hizo temblar el Rock & Roll Hall of Fame: “No hubo mayor proveedor de acordes poderosos”

El tributo del cantante de Aerosmith en la ceremonia de 2003 reconoció a una banda fundada por dos hermanos en Sídney que inspiró generaciones de músicos y acumula millones de reproducciones en plataformas digitales hasta hoy

El día que Steven Tyler que hizo temblar el Rock & Roll Hall of Fame: “No hubo mayor proveedor de acordes poderosos”

Dolly Parton cancela sus conciertos en Las Vegas por su estado de salud

La artista explicó que responde favorablemente a los tratamientos, aunque todavía no está lista para regresar a los escenarios

Dolly Parton cancela sus conciertos en Las Vegas por su estado de salud

Champán, Fórmula 1 y un atraco en Mónaco: qué se sabe sobre la precuela de Ocean’s Eleven con Robbie y Cooper

La película explorará los orígenes de Danny Ocean a través de sus padres, dos ladrones excepcionales que ejecutan un robo sofisticado durante el Gran Premio de 1962. Los detalles de un filme que ya causa expectativa

Champán, Fórmula 1 y un atraco en Mónaco: qué se sabe sobre la precuela de Ocean’s Eleven con Robbie y Cooper

Jacob Elordi quedó fuera del jurado de Cannes 2026 por una grave lesión

La organización ya busca un reemplazo para la esperada edición número 79 del festival de cine

Jacob Elordi quedó fuera del jurado de Cannes 2026 por una grave lesión

Charlize Theron reflexiona sobre el futuro de sus hijas: “No quiero mantenerlas el resto de mi vida”

La estrella de Hollywood compartió cómo inculca el valor del esfuerzo y la responsabilidad laboral desde la infancia

Charlize Theron reflexiona sobre el futuro de sus hijas: “No quiero mantenerlas el resto de mi vida”
DEPORTES
El consejo que le dio Lionel Messi a Franco Colapinto tras su encuentro en el GP de Miami de Fórmula 1

El consejo que le dio Lionel Messi a Franco Colapinto tras su encuentro en el GP de Miami de Fórmula 1

Se confirmó el rival de River Plate para los octavos del Apertura: así están los cruces de playoffs tras la eliminación de Defensa

Los gestos de desconsuelo de Enzo Fernández en medio de la sorprendente derrota del Chelsea

El ataque de furia de un tenista: destrozó la raqueta tras perder un game, fue penalizado y golpeó la silla del umpire

Blondel habló sobre un posible cruce ante Boca en el Apertura: la divertida respuesta de Morena Beltran a una crítica de Davoo Xeneize

TELESHOW
Quién es Coscu, el streamer que cuestionó a Marcos Galperin: amigo de Messi e Ibai Llanos y defensor de los jubilados

Quién es Coscu, el streamer que cuestionó a Marcos Galperin: amigo de Messi e Ibai Llanos y defensor de los jubilados

Leticia Siciliani, a puro amor de hermanas con Griselda por su trabajo juntas en el final de Envidiosa: “Cumplí un sueño”

Sofía Jujuy mostró el tatuaje sorpresa que le dedicó su novio, Gustavo Hormaechea: “Ningún hombre hizo esto por mí”

Elina y Eduardo Costantini celebraron un nuevo aniversario: “Felices 7 años de aquel encuentro que unió este hilo rojo imposible de disolver”

El Observador lanza su canal de streaming en Uruguay: Alejandro Fantino será una de las figuras destacadas

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Guatemala refuerza protocolos en escuelas, tras recibir 12 amenazas virales

El gobierno de Guatemala refuerza protocolos en escuelas, tras recibir 12 amenazas virales

La selección de El Salvador disputará amistoso internacional contra Corea del Sur en Utah

Donald Trump afirmó que espera con interés la cumbre con Xi a pesar del aumento de las tensiones

El Líbano condicionó cualquier reunión con Netanyahu al cese de los ataques israelíes en el sur del país

¿Cada vez menos guatemaltecos se casan? Esto revelan los datos oficiales