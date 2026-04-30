Cómo ahorrar USD 20 en TSA PreCheck en Estados Unidos en mayo

La promoción estará vigente entre el 1 y el 31 de mayo y se aplicará a nuevas membresías con una validez de cinco años.

Jóvenes de hasta 30 años en Estados Unidos podrán acceder durante mayo a un descuento de USD 20 en la inscripción inicial al programa TSA PreCheck, según informó la Administración de Seguridad en el Transporte a través de un comunicado en su sitio web oficial.

Cuándo entra en vigencia el descuento de TSA PreCheck

La promoción estará vigente entre el 1 y el 31 de mayo y se aplicará a nuevas membresías con una validez de cinco años.

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Con esta rebaja, el costo final de inscripción se ubicará entre USD 56,75 y USD 65, dependiendo del proveedor autorizado elegido.

Cómo realizarse el trámite de TSA PreCheck

El trámite puede realizarse en más de 1.300 centros de afiliación distribuidos en todo el país, no solo en aeropuertos, sino también en espacios comunitarios y establecimientos comerciales.

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De acuerdo con la TSA, el programa permite que el 99 % de los usuarios atraviese los controles de seguridad en menos de 10 minutos. Además, quienes estén inscriptos pueden mantener dispositivos electrónicos y líquidos bajo la norma 3-1-1 dentro del equipaje de mano, así como conservar cinturones y chaquetas livianas durante la inspección.

Las familias pueden sumar a sus hijos sin costo adicional. A esto se suma la implementación de TSA PreCheck Touchless ID, disponible en 65 aeropuertos en colaboración con seis aerolíneas.

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El trámite puede realizarse en más de 1.300 centros de afiliación distribuidos en todo el país, no solo en aeropuertos, sino también en espacios comunitarios y establecimientos comerciales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto tarda en obtener el beneficio

El número Known Traveler —requisito para acceder a los beneficios— puede obtenerse en un plazo estimado de tres a cinco días luego de completar la solicitud en línea y el trámite presencial con alguno de los proveedores autorizados, como CLEAR, IDEMIA o Telos.

Recomendaciones de seguridad

La TSA recordó que el proceso debe realizarse exclusivamente a través de canales oficiales, en sitios web con dominio “.gov”, para garantizar la protección de los datos personales.

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Cómo opera el reconocimiento facial de la TSA que se expande en Estados Unidos

Según explica la TSA, la iniciativa surge de un esfuerzo conjunto entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, principal organismo de control fronterizo de Estados Unidos), aeropuertos y aerolíneas.

El objetivo consiste en permitir que los viajeros se desplacen por carriles dedicados con facilidad en su tránsito aeroportuario.

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El sistema utiliza el CBP Traveler Verification Service, que crea una plantilla biométrica segura de la imagen facial en vivo del pasajero tomada en el punto de control y la compara con una galería de plantillas de fotos precargadas que el pasajero proporcionó previamente al gobierno, como el pasaporte o la visa.

Quiénes pueden usar el reconocimiento facial de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA)

De acuerdo a su sitio oficial, el programa de reconocimiento facial de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) no está habilitado para todos los viajeros. Participar en este servicio exige cumplir una serie de requisitos concretos, que buscan garantizar la seguridad y la correcta identificación de los pasajeros.

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Para utilizarlo se exige:

Ser miembro activo de TSA PreCheck .

Contar con un Número de Viajero Conocido válido.

Tener un perfil activo con la aerolínea, por ejemplo, un programa de fidelidad .

Disponer de un pasaporte válido cargado en ese perfil.