Harry Styles y Zoë Kravitz planean tener dos bodas en diferentes ciudades tras su compromiso

Harry Styles y Zoë Kravitz prepararían dos ceremonias de boda en Londres y Nueva York. (Grosby)

De acuerdo con Page Six, Harry Styles y Zoë Kravitz habrían comenzado a planificar dos ceremonias de boda, tras una propuesta de matrimonio ocurrida hace menos de un mes.

De acuerdo con las fuentes cercanas a la actriz, la pareja, que formalizó su compromiso tras aproximadamente ocho meses de relación, estaría considerando realizar una boda en Nueva York y otra en Londres.

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“Sé con certeza que Zoë querría hacer algo en Nueva York por su padre (Lenny Kravitz), así que si ocurre, serían dos bodas. Su papá todavía vive en el centro de Manhattan. Podría ser en el Hotel Fouquet’s. Si ella celebra dos bodas, sería una en Londres y otra en Nueva York”, señaló el informante.

Zoë Kravitz desea tener dos bodas para que su padre Lenny Kravitz pueda asistir. (REUTERS)

Otra fuente añadió que la elección de ubicaciones estaría influida por los vínculos personales de ambos con estas ciudades y por la intención de equilibrar sus entornos familiares.

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La relación entre Styles y Kravitz comenzó a ser reportada públicamente tras ser vistos juntos en Roma en agosto del año pasado. Posteriormente, también fueron fotografiados en Londres, en apariciones que distintos medios describieron como encuentros frecuentes en espacios públicos.

En ese periodo, fuentes citadas por The Sun indicaron que la pareja fue vista en actitudes de cercanía durante sus desplazamientos.

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En septiembre de 2025, otra fuente citada nuevamente por Page Six afirmó que la relación había evolucionado rápidamente, señalando que “Harry no habría hecho pública su relación con Zoë si no fuera algo serio”.

Un amigo de Harry Styles aseveró que si su relación con Zoë Kravitz no fuera en serio, nunca la habría hecho pública. (REUTERS)

Y añadió: “Sé que Zoë organizó la reunión con Harry y su padre hace un tiempo. Hicieron todo un encuentro. Obviamente, Lenny adora a Harry. Una cosa que caracteriza a Zoë es que sale con quien quiere, pero si no se llevan bien con su padre, al final acaban quedando relegados a un segundo plano”.

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El compromiso se habría dado a conocer tras la aparición de Kravitz con un anillo de diamante en eventos públicos en abril, lo que generó especulación en torno a la relación.

La pieza ha sido descrita en reportes como un anillo de corte cojín con un valor estimado superior a 500 mil dólares.

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Según una fuente citada por Page Six, Harry Styles estaría “completamente enamorado” de la artista y “saltaría por un precipicio por ella”, mientras que Zoë Kravitz se encontraría en “la gloria”. La misma fuente indicó que la noticia del compromiso no habría sorprendido a personas cercanas a la pareja.

Harry Styles y Zoë Kravitz están disfrutando al máximo de su relación (The Grosby Group)

Hasta el momento, ninguno de los artistas no han confirmado públicamente el supuesto compromiso.

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Kravitz, de 37 años, y Styles, de 32 años, fueron vinculados por primera vez en agosto de 2025, cuando fueron vistos juntos en Roma. En ese momento, diversas imágenes mostraron a ambos caminando tomados del brazo.

Ese mismo mes, también fueron fotografiados en Londres en actitudes cercanas, lo que incrementó las especulaciones sobre una relación sentimental. Posteriormente, fuentes citadas por Page Six señalaron que la relación avanzó con rapidez.

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“Siento que han pasado de cero a cien. Es muy difícil tener citas siendo famoso. Harry no habría hecho pública su relación con Zoë si no fuera por algo”, dijo la fuente.

Una fuente afirmó que si el noviazgo no fuera en serio, Harry Styles no habría hecho público su noviazgo con Zoë Kravitz. (The Grosby Group)

A lo largo de los meses siguientes, la pareja mantuvo un perfil bajo, con escasas apariciones públicas. No obstante, fueron captados en distintas ocasiones en ciudades como Nueva York, donde fueron vistos caminando juntos en el barrio de Brooklyn.

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También fueron fotografiados ingresando a un evento posterior al programa televisivo Saturday Night Live, luego de que Styles participara como anfitrión.

En enero de 2026, otra fuente citada por Page Six indicó que Zoë Kravitz se refería a Harry Styles como era “su alma gemela”. Estas declaraciones se sumaron a las versiones que señalaban una relación estable entre ambos.