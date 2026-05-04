A Kenneth Branagh le gustaría dirigir otra película de Thor: “Siempre quise hacer más y tengo bastantes ideas para terminar la saga”

Kenneth Branagh dirigió la primera entrega de 'Thor' y le gustaría encargarse también de la última.

El actor y director Kenneth Branagh ha manifestado su disposición a dirigir una nueva entrega cinematográfica centrada en Thor, el personaje de Marvel Studios al que dio vida en la gran pantalla en 2011, según ha manifestado en una entrevista al medio financiero Business Insider.

El cineasta, ganador de un premio Óscar (por el guion de Belfast), ha dejado claro que su interés en la franquicia se ha mantenido a lo largo de los años y que le gustaría culminar su vínculo con el dios ‘asgardiano’ mediante una película de tono más oscuro, evocando el enfoque de Logan (2017).

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Tras el estreno de Thor en 2011 bajo la dirección de Branagh, la saga continuó con Thor: El mundo oscuro (2013), dirigida por Alan Taylor, y luego con Thor: Ragnarok (2017) y Thor: Love and Thunder (2022), ambas a cargo de Taika Waititi.

La intensidad de las producciones de Marvel

Branagh ha recordado que estuvo preparado para una posible secuela poco después de su primera película, aunque en ese momento necesitaba una pausa por la exigencia de los rodajes y la ‘posproducción’: “Las producciones de Marvel son intensas. La posproducción de Marvel es todavía más intensa —muy emocionante, pero sumamente exigente—. Necesitaba hacer una pausa. Kevin Feige fue comprensivo, y también el resto del reparto. Necesitaba un respiro”, ha explicado Branagh.

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Tom Hiddleston y Chris Hemsworth en 'Thor', de Kenneth Branagh

A lo largo de la entrevista, el realizador británico subrayó que su “interés nunca se extinguió por completo”. Incluso planteó: “Siempre quise hacer más y, en efecto, tenía un par de ideas, más en la línea de la brillante Logan de James Mangold. Me encantaría ver a Chris Hemsworth y a los demás disponer de su propia historia final, que llevase a Thor hacia un ocaso glorioso”.

Durante la conversación con Business Insider, Branagh confirmó que, como aficionado a la saga, considera que “sería hermoso llevar a esos personajes hacia su propio atardecer particular”. No obstante, señaló que su regreso como director no depende exclusivamente de él: “Están muy avanzados en el futuro del Universo Marvel, así que lo más probable es que los planes ya estén definidos”. En su opinión, “hay algo muy bello en encontrar una conclusión para ese arco narrativo de esas historias, con estos personajes y estos actores”, afirma el cineasta.

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Orgulloso de su primera película de ‘Thor’

Branagh aseguró que ha seguido las películas posteriores “con una mezcla de gran orgullo y asombro por las múltiples formas en las que pueden desarrollarse estas historias”. A pesar del tiempo transcurrido y de la diversidad de sensibilidades que aportaron los nuevos directores, el realizador ha reiterado que su visión para un eventual desenlace que tendría un tono diferente.

Nuevo tráiler con la canción original "Runway" interpretada por Lady Gaga y Doechii. 'El diablo viste de Prada 2'

Branagh ve con satisfacción la evolución de la franquicia y sueña con la posibilidad —aunque incierta— de cerrar su participación con un último filme centrado en el héroe nórdico. Por el momento, su próximo proyecto como director se titula The Last Disturbance of Madeline Hynde, un thriller psicológico con Jodie Comer y Patricia Arquette. Mientras, como actor, lo podemos ver en cartelera en El diablo viste de Prada 2, encarnando al marido de Miranda Priestly o, lo que es lo mismo, Meryl Streep.

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