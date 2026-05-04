Olivia Wilde responde a las comparaciones con Gollum por su apariencia física

Olivia Wilde reacciona a las críticas por su apariencia en una entrevista. (Captura de video. Instagram)

Olivia Wilde respondió a las críticas surgidas en redes sociales tras la difusión de una entrevista en la que su imagen generó múltiples comentarios tras su paso por la alfombra roja del San Francisco International Film Festival, celebrado el 24 de abril, donde acudió para promocionar su nueva película The Invite.

La conversación original fue publicada por el medio SFGate y posteriormente difundida en redes sociales, donde usuarios compararon su apariencia con el personaje Gollum de la saga El señor de los anillos.

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La sección de comentarios se llenó de críticas sobre su apariencia, y una persona escribió: “El camarógrafo le está haciendo un flaco favor aquí”. Otro añadió: “Parece como si hubiera encontrado el Anillo Único”.

La cineasta abordó el tema a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde incluyó fragmentos de la conversación con SFGate y referencias a los comentarios en línea.

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Olivia Wilde aseguró que el ángulo de la cámara fue poco favorecedor para ella. (Instagram)

“Tenía que ser tu hermano pequeño quien te diera la máxima cantidad de mierda”, escribió Wilde en el pie de foto del vídeo. Se puede oír a su hermano, Charlie Cockburn, preguntándole: “Olivia Wilde, ¿quieres abordar los recientes rumores de que eres un cadáver resucitado?“.

En ese contexto, la actriz explicó que el resultado visual del video se debía a aspectos técnicos de la grabación.

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“Escuchen, eso es una lente ojo de pez y admito, ¿es ese mi mejor ángulo? ¿Fue ese mi mejor look de siempre? No. No sé por qué estaba tan cerca de la cámara, no tenía por qué estarlo”, señaló y añadió que este tipo de lente puede generar distorsiones debido a su ángulo amplio.

En sus declaraciones también reconoció que la imagen difundida no corresponde a una de sus apariciones más favorables. “Es una imagen impactante”, indicó.

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Olivia Wilde admitió que su apariencia en el video la dejó impactada. (Captura de videos)

Durante su explicación, la también actriz compartió una publicación en la que incluyó una comparación entre su imagen en la entrevista y el personaje Gollum de El señor de los anillos.

En otro momento de sus publicaciones, Wilde abordó de manera directa la atención generada por la imagen. “¿Tienen más preguntas? No estoy muerta”, expresó, en referencia a la circulación de comentarios en línea que ampliaban la discusión sobre su apariencia.

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Entre las reacciones registradas, algunos usuarios señalaron que el resultado visual del video podría estar relacionado con la iluminación o la configuración de la cámara utilizada durante la grabación.

“La iluminación no le favorece y la lente de la cámara es mala. Por lo demás, se ve hermosa y está envejeciendo con mucha elegancia”, escribió un fan.

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Los fans de Olivia Wilde defendieron su apariencia. REUTERS/Mario Anzuoni

Mientras que otro comentó: “Creo que pudo haber sido la configuración de la cámara, o un filtro de quien grabó el video. Vi un reportaje donde no se veía tan mal”.

Olivia Wilde, conocida por su trabajo como actriz y directora en proyectos como Don’t Worry Darling, ha participado en distintos eventos de la industria cinematográfica en los últimos meses.

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